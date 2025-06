Guns N’ Roses en Perú: ¿Cuándo salen a la venta las entradas para su concierto en Lima?

Guns N’ Roses vuelve a Lima este 2025 | masterliveperu

El rugido de las guitarras y la voz inconfundible de Axl Rose volverán a poner a Lima en el centro de la escena rockera internacional. El próximo 5 de noviembre de 2025, Guns N’ Roses desembarcará en el Estadio Nacional de Lima como parte de su esperada gira mundial 'Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour’.

La noticia ha generado euforia entre fanáticos peruanos, quienes ya cuentan las horas para asegurar sus entradas. A continuación, una guía completo de cómo comprar tus entradas para el show para no perderse esta experiencia única.

¿Cuándo es la preventa para el show de Guns N’ Roses?

La carrera por conseguir un lugar en el concierto arranca el martes 10 de junio de 2025, desde las 10:00 a.m., únicamente para clientes Interbank.

Este grupo podrá acceder a un 15% de descuento sobre el precio regular, solo a través de la plataforma Teleticket, hasta agotar el stock destinado a preventa.

La preventa suele concentrar gran parte de la demanda inicial, por eso se recomienda a los fanáticos estar atentos y tener la cuenta lista para el momento exacto en que se habilite el proceso.

¿No cuentas con tarjeta Interbank? No todo está perdido. Una vez concluida la etapa de preventa —aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta—, se habilitará la venta general para todo público. Pese a que el beneficio del descuento solo estará disponible en preventa, los fans sin acceso aún podrán optar por los boletos a precio regular si se mantienen atentos a los anuncios oficiales y al sitio web de Teleticket.

¿Cuánto costarán las entradas?

Para que puedas planificar tu presupuesto y elegir la zona ideal desde donde vibrar con éxitos como “November Rain” y “Sweet Child O’ Mine”, aquí te mostramos el detalle de los precios según el tipo de venta:

Preventa Interbank (con 15% de descuento):

Campo A: S/ 345.00

Campo B: S/ 220.00

Occidente 1 Numerado: S/ 325.00

Occidente 2 Numerado: S/ 299.00

Oriente 1 Numerado: S/ 325.00

Oriente 2 Numerado: S/ 299.00

Tribuna Norte: S/ 145.00

Precio full (venta general):

Campo A: S/ 399.00

Campo B: S/ 259.00

Occidente 1 Numerado: S/ 384.00

Occidente 2 Numerado: S/ 352.00

Oriente 1 Numerado: S/ 384.00

Oriente 2 Numerado: S/ 352.00

Tribuna Norte: S/ 167.00

Todos los montos incluyen la comisión de Teleticket, por lo que no tendrás sorpresas al momento de concretar la compra. Como sucede en conciertos de gran magnitud, lo recomendable es planear con anticipación, ya que las entradas suelen agotarse con rapidez, sobre todo en las zonas preferenciales.

Paso a paso: ¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Dominar el proceso de compra en línea puede marcar la diferencia entre vivir el concierto desde los mejores lugares o quedarse fuera. Aquí te guiamos con una ruta clara para que no pierdas detalle:

Ingresa al sitio oficial de Teleticket: Ve directamente a www.teleticket.com.pe en tu navegador. Crea tu cuenta de usuario: Si es tu primera vez en la plataforma, deberás completar un registro con tus datos personales y correo electrónico válido. Recibirás un email para activar tu cuenta. Confirma tu registro: Haz clic en el enlace recibido por correo para validar tu cuenta y poder acceder a la venta. Busca el evento de Guns N’ Roses: Una vez logueado, utiliza el buscador o navega en la sección de conciertos hasta encontrar el espectáculo. Haz clic sobre el banner del evento para acceder a las opciones de compra. Únete a la cola virtual: Teleticket implementa una espera virtual donde por orden de llegada se otorgan los turnos. No recargues la página y permanece conectado. Una desconexión podría hacerte perder tu lugar. Selecciona tu ubicación: Cuando sea tu turno, elige la zona que prefieras según los asientos y precios disponibles. Presiona “reservar asiento” y luego “comprar”. Completa el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta (si tienes el beneficio Interbank, utilízalo para el descuento) y procede con la compra. Verifica tus tickets: Finalizado el proceso, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta Teleticket.

Consejos claves para fans

Alista tus datos y conexión a internet antes de la hora de inicio de la preventa.

Verifica con anticipación la vigencia de tu tarjeta Interbank si deseas aprovechar el descuento.

No compartas datos personales ni contraseñas fuera del sitio oficial.

Es recomendable no utilizar múltiples pestañas para evitar bloqueos en la cola virtual.

Guns N’ Roses promete un show cargado de clásicos y energía. La fecha está marcada, los precios definidos y el procedimiento claro. Solo queda la última misión: conquistar tu entrada y prepararte para una noche legendaria.

Setlist del concierto

Los asistentes al concierto de Guns N’ Roses en Lima podrán disfrutar de un setlist cargado de grandes clásicos y sorpresas, fiel a la energía que la banda despliega en cada show de su gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”. La velada abrirá con la icónica “Welcome to the Jungle” y recorrerá distintos momentos históricos del grupo con canciones como “Mr. Brownstone”, “Estranged”, “Sweet Child o’ Mine” y “November Rain”, temas infaltables que han marcado generaciones enteras.

El repertorio incorpora piezas de distintas etapas de la banda e incluye versiones de otros artistas, como “Live and Let Die” de Wings y el himno “Knockin’ on Heaven’s Door” de Bob Dylan. Tampoco faltarán guiños a los proyectos alternativos de sus integrantes, como “Slither” de Velvet Revolver, y una sección instrumental que permitirá lucir el solo de guitarra de Slash. Los fanáticos podrán corear éxitos de todos los tiempos y vivir momentos intensos con “Nightrain” y “Paradise City”, sellando una noche prometedora que combina la nostalgia del rock clásico con la potencia de sus presentaciones en vivo.

El setlist de Guns N’ Roses en Perú. TikTok.