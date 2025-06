Guns N’ Roses en Perú: fecha de preventa, entradas y cómo comprar para su concierto en el Estadio Nacional

Guns N’ Roses vuelve a Lima este 2025 | masterliveperu

Una de las bandas más grandes de la historia del rock está a punto de hacer historia en Perú. Guns N’ Roses, la legendaria banda estadounidense, ha confirmado su regreso a Lima para ofrecer un único concierto el miércoles 5 de noviembre de 2025, en el Estadio Nacional. Este esperado show es parte de su gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”, que abarca más de 20 países y promete un espectáculo electrizante para todos los fanáticos del rock.

Guns N’ Roses, conocidos por sus épicos conciertos llenos de energía y sorpresas, ofrecerán un espectáculo con un impresionante despliegue de luces, sonido y una puesta en escena que promete no dejar indiferente a nadie. La banda llega con el respaldo de más de 100 millones de discos vendidos y con su icónico álbum “Appetite for Destruction" bajo el brazo, un trabajo que se mantiene como uno de los más vendidos de todos los tiempos.

Guns N’ Roses regresa a Lima con un único concierto en 2025.

Este será el segundo show de la banda en Lima en los últimos años, ya que su última presentación en suelo peruano fue el 8 de octubre de 2022 en el Estadio de San Marcos, durante su gira “South American Tour 2022″. Sin embargo, este concierto del 5 de noviembre promete ser aún más especial, no solo por la magnitud del evento, sino por el simbolismo que tiene Guns N’ Roses para los amantes del rock en Perú.

Guns N' Roses sigue siendo una de las bandas más influyentes de la historia del rock, con su icónico sonido y legado que ha dejado huella en generaciones de fanáticos alrededor del mundo.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa de entradas comenzará el martes 10 de junio de 2025, a partir de las 10:00 a.m., exclusivamente para clientes de Interbank, quienes podrán acceder a un 15% de descuento a través de Teleticket. Este beneficio será válido hasta agotar stock.

La venta general estará disponible poco después de la preventa, pero aún no se ha confirmado la fecha exacta.

Axl Rose vuelve a Lima. La banda estadounidense se presentará el 5 de noviembre en el Estadio Nacional.

Fans a la espera del precio de las entradas

Aunque aún no se ha revelado el precio oficial de las entradas, se espera que los boletos varíen dependiendo de la ubicación dentro del estadio. Guns N’ Roses es conocido por ofrecer conciertos de alta calidad, por lo que el espectáculo no solo será una experiencia sonora, sino también visual, con un despliegue impresionante de luces y efectos especiales.

Se espera que la información detallada sobre los precios de las entradas se haga pública a medida que se acerque la fecha de inicio de la venta. Los fanáticos interesados deben mantenerse atentos a las actualizaciones de Teleticket y la producción del evento para conocer los precios y la disponibilidad.

El show forma parte de la gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”. REUTERS/Jason Cairnduff

¿Cómo comprar en Teleticket?

Ingresa a la página web de Teleticket: Visita la plataforma oficial de Teleticket para comenzar el proceso de compra. Crea tu cuenta de usuario: Para acceder a la venta, deberás crear una cuenta. Te solicitarán una contraseña, tus datos personales y un correo electrónico vigente. Confirma tu registro: Una vez hayas completado el registro, recibirás un correo de confirmación. Haz clic en el enlace para verificar tu cuenta y luego regresa a la página de Teleticket. Busca el evento de Guns N’ Roses: Una vez dentro de tu cuenta, ingresa a Teleticket y busca el evento de Guns N’ Roses. Puedes encontrarlo fácilmente en la sección de conciertos o usando el buscador. Únete a la cola virtual: Cuando accedas a la página del evento, serás ingresado a una cola virtual. Solo tendrás que esperar a que llegue tu turno. Asegúrate de estar preparado para no perder tu lugar. Selecciona tus asientos y zona: Una vez que llegue tu turno, podrás elegir la zona del evento y los asientos disponibles. Haz clic en “reservar asiento” y luego en “comprar”. Ingresarás los datos de tu tarjeta para completar la compra. Compra confirmada: Tras realizar el pago, recibirás una confirmación de la compra. Tu entrada aparecerá en la sección de “MIS E-TICKETS”. Verifica que los boletos estén allí, ¡y listo! Tu entrada para el concierto de Guns N’ Roses estará asegurada.

Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

Gira por Latinoamérica

La legendaria banda de rock Guns N’ Roses anunció su regreso a América Latina con una nueva gira titulada “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, programada para octubre y noviembre de 2025. A lo largo de su recorrido, el grupo liderado por Axl Rose y Slash ofrecerá conciertos en ocho países de la región.

El tour comenzará el 1 de octubre en San José, Costa Rica, y seguirá por San Salvador (El Salvador), Bogotá y Medellín (Colombia), Santiago (Chile) y Buenos Aires (Argentina). Luego, la banda dará una serie de presentaciones en Brasil, incluyendo Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Cuiabá y Brasilia. El 5 de noviembre llegarán a Lima (Perú), y cerrarán la gira el 8 de noviembre en Ciudad de México.

La gira reafirma el vínculo de Guns N’ Roses con su público latinoamericano, uno de los más fieles del mundo.