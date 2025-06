Flavia Laos confesó que tuvo romance con Pablo Heredia, expareja de Ale Fuller: “Fue una mala decisión”

Flavia Laos confirma romance con Pablo Heredia | TikTok

“Yo no me metí en esa relación”, fue lo primero que dijo Flavia Laos para aclarar lo que realmente pasó con el actor Pablo Heredia, quien este domingo 8 de junio se sentará en ‘El Valor de la Verdad’ para hablar de su comentado romance con Ale Fuller, ella y otras conocidas mujeres de la farándula peruana.

La también influencer no dudó en pronunciarse luego de que Pablo Heredia, actor argentino con el que trabajó en ‘Ven baila quinceañera’, confirmara que tuvo un romance con ella en medio de las especulaciones que se tejieron en su momento al ser señalada como la tercera en discordia y la razón por la que el romance del actor argentino y Ale Fuller llegara a su fin.

El triángulo entre Pablo Heredia, Flavia Laos y Ale Fuller. (Composición Infobae)

La revelación generó un gran revuelo mediático, no solo por el contenido de las declaraciones, sino también por el contexto en que ocurrieron: en ese entonces, Pablo Heredia mantenía una relación con Ale Fuller, mejor amiga de Flavia Laos. La amistad entre ambas se vio afectada de manera abrupta en la última temporada de la telenovela, y ahora, después de tantos años, se entiende que esa fue la razón detrás de su distanciamiento.

Ahora que se sabe la verdad, Flavia compartió su versión de los hechos durante una transmisión en vivo de TikTok, reconociendo su responsabilidad en lo ocurrido y aclarando que no fue culpable de la ruptura de la relación entre Ale y Pablo.

Alessandra Fuller y el también actor Pablo Heredia empezaron una relación en 2016, cuando ella tenía 23 años y el argentino 38 años.

“Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después que ellos terminaran. Fue durante la novela, casi en la última temporada”, aclaró la cantante, refiriéndose a los momentos de su juventud cuando su vida estaba marcada por la rebeldía y las decisiones impulsivas.

Flavia, quien en ese entonces tenía solo 18 años, detalló que su relación con el argentino surgió en un contexto de fiesta y alcohol, algo que hoy reconoce como un error. “No era un secreto que yo salía y tomaba demasiado, era Britney Spears peruana, súper rebelde. La paraba fregando a cada rato y no me juntaba con las amistades adecuadas. También es culpa mía y lo acepto, fue una mala decisión”, recordó.

Le pidió perdón a Ale Fuller

Flavia Laos se sinceró sobre cómo enfrentó la situación con Ale Fuller, luego de que comenzaran a circular rumores en los bastidores de la telenovela sobre su relación con Pablo Heredia. En un acto de honestidad, la cantante reveló que fue ella misma quien se encargó de contarle a su compañera de reparto lo sucedido.

“Fue algo que varios hablaban dentro de la novela. Tuvimos una conversación privada, donde las dos lloramos muchísimo. Obviamente ella estaba súper mal y yo me sentía una miércoles de persona porque no creía que pude haber hecho algo así”, compartió, mostrando la vulnerabilidad que experimentó tras la confesión.

Flavia Laos aclara su relación con Pablo Heredia y niega haber causado la ruptura con Ale Fuller.

A pesar del dolor y la tristeza que ambos vivieron en ese momento, Flavia aseguró que la conversación fue clave para reparar la relación, aunque el daño a su amistad con Ale Fuller fue inevitable. “Nos pedimos disculpas y nos abrazamos, pero claramente ahí la amistad se rompió, y se rompió por un montón de tiempo”, señaló, recordando que las dos decidieron mantener el asunto en privado en ese entonces.

“Ale y yo decidimos no exponerlo y mantenerlo bajo llave, fue decisión de nosotras. No teníamos por qué estarlo ventilarlo. Más bien, es triste que él se haya sentado a hablar sobre esto en un programa de televisión después de 10 años (...) Yo le pedí disculpas y eso me deja en paz”.

La recordada protagonista de ‘Ven, baila, quinceañera’ dejó claro que, a pesar de los años transcurridos, la reconciliación con Ale Fuller fue posible. “Ahora ella y yo estamos increíble. Somos amigas, somos como hermanas, no saben cómo hemos llorado por todo porque han sido años separadas (...) No voy a dejar que un error del pasado friegue todo lo que he construido con mis amigas”, compartió emocionada.

Ale Fuller y Flavia Laos volvieron a ser amigas después de varios años distanciadas.

Una gran diferencia de edad

Aunque Flavia Laos pidió disculpas por lo sucedido, dejando claro que fue un error de su parte, no dudó en recordar al público que en ese entonces tenía solo 18 años, mientras que Pablo Heredia ya contaba con 38. Es decir, había una diferencia de edad de 20 años entre ambos.

“Sí era chibola, la fregué, tampoco es que era inocente. He aprendido de eso, soy una persona completamente distinta. Pero él tenía 38 años, casi 40, sabía perfectamente lo que hacía. Sé que cometí un error, eso fue hace mucho tiempo, pero ahora trato de estar tranquila y mantenerme enfocada en mi chamba", expresó en otro momento de la transmisión.

Pablo Heredia es un actor y cantante argentino radicado en Perú. Dentro de sus roles principales, es más conocido por el papel estelar de Lucas Pedraglio en 'Ven, baila, quinceañera'.

Sin embargo, Beto Ortiz salió al frente de estas declaraciones y le hizo una fuerte aclaración a la actriz sobre un dato inexacto que dio durante su confesión por TikTok. El periodista, con ficha Reniec en mano, le recordó que no tenía 17 o 18 años, sino 21 años, defendiendo así a su invitado de ‘El Valor de la Verdad’.

“Él nos dijo que se enamoró de Flavia, que fueron novios cuando ella tuvo 21 años, nosotros hemos recurrido a los documentos, como hacemos los periodistas, y aquí se ve claramente que Flavia nació el 1 de agosto de 1997. El romance fue en 2018, tenía 21 años. Nunca pongas el parche antes de haber escuchado la otra parte, mi querida Flavia”.

Beto Ortiz defiende a Pablo Heredia en ‘El Valor de la Verdad’ y le responde a Flavia Laos. TikTok

“Yo nunca dije que tenía códigos”

En los últimos minutos de su transmisión en vivo, Flavia Laos no ocultó su indignación al recibir una ola de comentarios negativos por admitir su romance con Pablo Heredia, quien en ese entonces era expareja de Ale Fuller. Los usuarios rápidamente asociaron la situación con el caso de Luciana Fuster, modelo peruana que fue acusada de “no tener códigos” por haberse involucrado con Patricio Parodi.

Al leer las críticas, Flavia Laos no dudó en defenderse, aclarando que nunca se jactó de tener esos “códigos” que muchos le atribuían: “Ya paren de inventar cosas, yo nunca dije que tengo códigos, nunca lo dije. Y si lo he dicho, sáquenme las pruebas. Eso no ha salido de mi boca, están haciendo mucho cruce de información, están asociando otras cosas”, expresó, visiblemente molesta.

Flavia Laos afirma que aprendió de sus errores juveniles y busca dejar atrás la polémica.

Flavia Laos, quien ha enfrentado la controversia con madurez, volvió a recalcar que lo sucedido en su juventud fue un error, uno que la ayudó a crecer como persona. “Quiero dejar esto atrás porque vendrá otro escándalo de otra persona en dos o tres semanas, y esto quedará en el pasado, porque así son las cosas”, concluyó, buscando poner fin a la polémica y seguir adelante.