Pablo Heredia, Ale Fuller y Flavia Laos: la verdad del triángulo amoroso que rompió una amistad y sale a la luz años después

Pablo Heredia en ‘El Valor de la Verdad’: confesiones sobre Ale Fuller, Flavia Laos y su enfrentamiento con Paolo Guerrero

En el 2016, Pablo Heredia y Alessandra Fuller no solo compartían escenas románticas en Ven, baila, quinceañera, también vivían un amor que parecía sacado del guion de la propia telenovela. Él, el galán argentino recién llegado a Lima; ella, la actriz peruana en pleno ascenso. Juntos, protagonizaron una relación que capturó titulares y suspiros de miles de fans. Pero lo que parecía una historia de amor perfecta, terminó siendo uno de los quiebres más comentados del espectáculo local.

A punto de cumplir dos años como pareja, Heredia y Fuller anunciaron su separación. No hubo escándalo público, pero sí muchas preguntas. Los rumores apuntaban a una tercera en discordia, Flavia Laos, actriz, cantante y —en ese entonces— la mejor amiga de Ale Fuller. El silencio de los tres involucrados, sumado a la repentina distancia entre Fuller y Laos en redes y eventos públicos, alimentó aún más las sospechas.

El triángulo entre Pablo Heredia, Flavia Laos y Ale Fuller. (Composición Infobae)

Ale Fuller y Flavia Laos: sus reacciones al ser consultadas

Durante años, el tema quedó enterrado bajo la discreción de sus protagonistas. “Tuvimos una discusión. Éramos más niñas, más inmaduras. Cada una tomó su camino a pesar de que sí conversamos las cosas. No fue por él (Pablo Heredia), nunca hablamos. No fue algo tan grave porque si fuera así como se especula, ni nos saludaríamos”, indicó Flavia Laos en octubre de 2022, recalcando que estaría dispuesta a conversar con ella para retomar su amistad.

Por su parte, en marzo de 2022, Ale Fuller también se pronunció sobre su distanciamiento con Flavia. “Yo preferí no tocar el tema, no lo aclaré directamente. No especifiqué qué había pasado porque no quería generar más ruido alrededor. Se conversó lo que se tenía que conversar, entre cuatro paredes. Y creo que fue una buena decisión, me siento orgullosa de haberlo manejado así a tan temprana edad. Yo era muy joven. Estoy orgullosa de la Ale de ese momento.”, declaró a Infobae Perú.

Respecto a Flavia Laos, fue bastante clara en aquella ocasión cuando se le preguntó por ella. “Solo quiero seguir adelante y desearle lo mejor a todas las personas que fueron importantes en mi vida. Pero si me preguntas si tengo una relación (con Flavia), la verdad es que no. (¡Si olvería a trabajar con ella?) Yo no tengo ningún problema. Yo trabajo con los compañeros que me toquen y llevo adelante los proyectos. Amo tanto mi profesión, que no permitiría que nada interfiera con ello, ni mi desempeño como actriz y profesional", dijo tajante en ese momento.

Ale Fuller y Flavia Laos protagonizaron "Ven, baila quinceañera" junto a Mayra Goñi. (Foto: Instagram)

Más allá de las declaraciones, no hubo mayor información sobre este resonado distanciamiento. Las tres figuras siguieron con sus carreras y, poco a poco, los seguidores asumieron que nunca habría una versión oficial. Hasta ahora.

Pablo Heredia y Flavia Laos rompen su silencio

En 2025, Pablo Heredia vuelve al centro del escenario mediático al ser anunciado como nuevo invitado de El valor de la verdad. Sentado frente al polígrafo, el actor argentino rompió el silencio. ”Con mucha fuerza y jucho dolor, la termino”, se le escucha decir a Pablo en los adelantos. También confirmó lo que muchos sospechaban, sí tuvo una breve relación con Flavia Laos. “¿Le fuiste infiel a Alessandra Fuller con Flavia Laos?“, es la pregunta de cajón que le hizo Beto Ortiz al argentino. ”La amaba profundamente", responde el actor, según se ve el avance.

Las declaraciones no tardaron en encender las redes. Flavia Laos, que había evitado el tema durante años, respondió con un video en TikTok. En él, reconoció que efectivamente tuvo una relación de pocas semanas con Pablo Heredia, y que eso quebró su amistad con Alessandra.

“Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después que ellos terminaran. Fue durante la novela, casi en la última temporada”, dijo con franqueza.

Flavia Laos confirma romance con Pablo Heredia | TikTok

La reconciliación entre Flavia Laos y Ale Fuller

En 2024, Ale Fuller y Flavia Laos sorprendieron al reaparecer juntas en una serie de fotos junto a Mayra Goñi. Las tres actrices unidas otra vez. Aunque no dieron detalles, los fans celebraron lo que parecía una reconciliación, un cierre sin explicaciones.

Incluso, anunciaron que trabajarían juntas otras vez, pero no brindaron más detalles al respecto. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire, por qué se distanciaron, ¿fue la razón Pablo Heredia? Esta respuesta no fue contestada, hasta que en 2025, Pablo Heredia decidió romper su silencio.

Tras confirmarse las especulaciones, los fans finalmente entienden que el distanciamiento entre Flavia Laos y Ale Fuller era solo una forma de darse tiempo para sanar las heridas. Finalmente, la realidad sobrepasó la ficción. Así como en las telenovelas, esta historia tuvo sus giros dramáticos, sus pausas necesarias y sus finales abiertos, donde solo los protagonistas tienen la última decisión que cómo dirigir su destino.

Actrices de 'Ven baila quinceañera' se reencontraron y celebraron. (Foto: Captura de IG)