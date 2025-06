Flavia Laos responde a las duras críticas donde la tildan de ‘sin códigos’ tras revelar que tuvo un romance con Pablo Heredia

Flavia Laos confirma romance con Pablo Heredia | TikTok

El mundo de la farándula peruana nunca deja de girar y, en sus vaivenes, las viejas historias vuelven a ser tendencia cada vez que uno de sus protagonistas rompe el silencio. Ese fue precisamente el caso de Flavia Laos, quien recientemente confirmó que mantuvo un romance con Pablo Heredia, actor argentino y ex de su amiga Ale Fuller. La revelación, que llegó durante un live en TikTok, no solo sirvió para despejar mitos del pasado, sino que también reavivó comparaciones con otro sonado triángulo amoroso: el de Luciana Fuster y Patricio Parodi.

Las redes sociales no tardaron en sacudir a Flavia Laos por lo que, para muchos, es una situación muy parecida a la de Fuster. Recordemos que, tras el fin del romance de la actriz con Patricio Parodi, Luciana, quien también era amiga de Flavia, empezó a salir con el modelo.

En ese entonces, la Miss Grand International negó cualquier relación con el popular ‘Pato’ y llegó a declarar “hay códigos”, dando a entender que nunca se involucraría con el ex de una amiga. Sin embargo, poco después, ambos confirmaron su noviazgo y Luciana soportó una fuerte ola de críticas en redes por supuestamente haber “roto el pacto” de amistad.

Flavia Laos, ahora en el centro de la tormenta, fue blanco de usuarios que la acusaron de actuar igual o peor que Luciana Fuster por su propio romance con Pablo Heredia, ex de Ale Fuller. “Y le decía a Luciana que no tenía códigos y está Flavia salió peor, se metió con el ex de la amiga que es la Fuller”, sostuvo una usuaria en TikTok, abriendo la caja de pandora de las comparaciones.

Lejos de hacerse la desentendida, la cantante respondió clara y sin vueltas en la misma red social. “Yo no dije que ella no tenía códigos… ella dijo que los tenía y ahí la gente salió a atacar sola, fue presa de sus propias palabras”, escribió, recalcando que nunca fue ella quien acusó a Luciana de romper las reglas de la amistad, sino que fue la propia Fuster quien se colocó en ese terreno al referirse a los “códigos”.

No fue el único mensaje que Flavia decidió contestar. Otra usuaria, bastante directa, le recriminó: “Ya hijita, pero igual dejaste que le cayera todo el hate a Luciana por algo que tú también hiciste y encima también alimentabas la ola de hate y encima con el ex de tu mejor amiga”. La artista respondió con ironía y algo de resignación: “¿Y por qué tendría que haber parado el hate como si fuera mi culpa? Oie sí son graciosos”, dejó en los comentarios, recordando que la responsabilidad de las reacciones en redes no recae solo sobre ella.

Laos quiso marcar distancia con la polémica, pero sin perder el toque humorístico ni la honestidad. Reconoció que mantuvo un breve romance con Pablo Heredia, pero no mientras él estaba con Ale Fuller: “Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después que ellos terminaran. Fue durante la novela, casi en la última temporada”, admitió en su transmisión, asegurando que no fue responsable de la ruptura de la pareja de su amiga.

Así, entre idas y vueltas, la actriz se mantiene firme: no piensa cargar con la mochila de las críticas ajenas y deja claro que cada quien vivo su vida sentimental como mejor le parece, incluso bajo la mirada implacable de la opinión pública.