Multan a empresa con más de S/ 76 mil por usar Windows y Office sin licencia: Microsoft puso la denuncia

La compañía también deberá pagar a Microsoft una compensación de USD 653,99. Foto: difusión

La empresa Copex Com S.A.C. recibió una sanción por parte del Indecopi luego de ser denunciada por Microsoft Corporation debido a la utilización de diversos programas informáticos sin contar con las licencias correspondientes. La resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la infracción, destacando que la empresa peruana reprodujo ilegalmente 27 programas propiedad del gigante de la computación, incluyendo diferentes versiones de Windows y Office.

El monto total de la multa impuesta asciende a 14,32 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a aproximadamente S/ 76.612, considerando que la UIT para 2025 es de S/ 5.350. Adicionalmente, Copex Com S.A.C. deberá pagar a Microsoft una compensación por remuneraciones devengadas equivalente a USD 653,99 (alrededor de S/ 2.419,76), relacionada con las licencias no adquiridas.

Denuncia inicial y defensa de la empresa

Microsoft Corporation presentó la denuncia contra Copex Com S.A.C. el 8 de enero de 2020. En la inspección realizada por Indecopi en noviembre de 2019 se encontró software instalado sin la respectiva licencia: Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 10 Professional, Office Professional 2010, Office Professional Plus 2013 y 2016, Office Standard 2013 y Project Professional 2016.

Mensaje que aparece en computadoras con Windows sin licencia. Foto: ADSL Zone

Por su parte, Copex Com intentó demostrar que adquirió 10 licencias de Windows a través de Entel Perú, presentando un recibo y un acuerdo con dicha empresa. Sin embargo, Indecopi determinó que estos documentos no acreditaban debidamente la adquisición y uso de las licencias, pues se trataba de licencias OEM destinadas a equipos nuevos, situación distinta a la inspeccionada.

Evaluación de las pruebas en contra de la empresa

La resolución detalla que los documentos presentados por Copex Com no generaban certeza respecto a la efectiva adquisición y uso legítimo del software instalado. Además, enfatiza que la reproducción ilegal de software constituye una falta grave según la legislación vigente, al implicar lucro indirecto por no pagar las licencias correspondientes.

Inicialmente, la autoridad reconoció únicamente las remuneraciones devengadas por las licencias de Windows 10 Professional. Sin embargo, tras la apelación presentada por Microsoft, la resolución final amplió este reconocimiento también al programa Office Standard 2013. La compensación establecida finalmente fue de USD 653,99.

Así luce un programa de Office sin licencia. Foto: YouTube

En cuanto a la multa, aunque el cálculo basado en el daño real sugería un monto mayor, se respetó el principio de no reforma peyorativa, manteniendo la multa original impuesta por la primera instancia de 14,32 UIT.

Resolución del Indecopi: consecuencias adicionales

La empresa infractora también deberá asumir los costos y costas del procedimiento administrativo. Asimismo, la resolución será inscrita en el Registro de Infractores a la Legislación sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, consolidando así una medida disuasiva frente al uso ilegal de software.

Esta decisión pone de manifiesto la importancia de respetar los derechos de autor y de adquirir licencias legales para evitar sanciones económicas y legales que puedan afectar la operación y reputación empresarial.

¿Por qué usar software sin licencia es ilegal en Perú?

En el Perú, la utilización de software sin licencia, como versiones no autorizadas de Windows, constituye una infracción a los derechos de autor, regulada por el Decreto Legislativo N.º 822. Esta normativa protege las creaciones intelectuales, incluyendo los programas informáticos, y establece que su reproducción o uso sin la debida autorización es ilegal.

Emplear programas informáticos que no han sido adquiridos legalmente vulnera las normas legales sobre propiedad intelectual. Foto: difusión

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la entidad encargada de supervisar y sancionar estas prácticas, pudiendo imponer multas que alcanzan hasta 180 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a aproximadamente S/ 990 mil, además de posibles penas privativas de libertad de hasta ocho años.

Más allá de las sanciones legales, el uso de software pirata expone a las empresas a riesgos operativos y de seguridad. Las versiones no oficiales de programas pueden contener vulnerabilidades o malware que comprometan la integridad de los sistemas y la confidencialidad de la información. Además, las organizaciones que recurren a software sin licencia pueden enfrentar demandas civiles por daños y perjuicios, así como la suspensión de sus actividades comerciales.