Las hamburguesas son la segunda comida rápida favorita en Perú y el secreto de su auge radica en los acompañamientos

A diferencia de otras comidas rápidas, la hamburguesa no se consolidó de inmediato en Perú. (Difusión)

La hamburguesa no llegó tarde a la escena gastronómica peruana, pero su popularidad tomó un camino particular. Mientras otras cocinas rápidas encontraron su espacio desde hace décadas, este plato emblemático de la cultura estadounidense se consolidó en el país con otro ritmo. Desde pequeños puestos hasta festivales multitudinarios, pasó de ser una opción secundaria a convertirse en la segunda comida rápida más consumida por los peruanos.

El Día Internacional de la Hamburguesa, celebrado el 28 de mayo, es ahora un motivo para revalorar no solo el sabor, sino el recorrido cultural, económico y social que representa esta preparación en el Perú. Según la más reciente encuesta de Pulso Ciudadano, elaborada por Activa Perú, las hamburguesas ocupan el segundo lugar con un 38 % del total, superando ampliamente a otros formatos y cadenas extranjeras.

Ese lugar no se ganó por casualidad. Detrás de esa cifra se esconde una escena gastronómica cada vez más amplia, donde eventos como el Burger Fest cumplen un papel fundamental. El fundador de este festival, Nachi Benza, habló con Infobae Perú y recordó cómo empezó todo: “La idea nació porque yo comencé en el mundo de la comida con un food truck. Tenía una marca de hamburguesas y con un grupo de amigos camioneros quisimos hacer un evento. Al final lo organizamos en un garaje, fue pequeño, pero se quedó gente afuera, fue un éxito inesperado”, relató.

El boom hamburguesero en Perú

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las hamburguesas en el Perú no se dio de forma inmediata. Según Benza, “el boom explotó entre 2017 y 2018. Antes ya existían hamburgueserías conocidas, pero todo creció más cuando los jóvenes comenzaron a emprender”. La pandemia también jugó un rol en ese crecimiento: muchas marcas nacieron desde cocinas ocultas, deliverys y redes sociales.

Una de las particularidades del paladar local está en los acompañamientos. “Acá estamos muy acostumbrados a las salsas. El peruano es muy salsero, le echamos salsas a todo. En Estados Unidos o Argentina, la hamburguesa es más purista. Se aprecia más la carne, el pan”, comentó Benza. Esa diferencia no significa que una versión sea superior a otra, pero sí muestra cómo las costumbres locales transforman un mismo plato.

Para Benza, la clave de una buena hamburguesa está en los elementos básicos: “Un buen pan, una buena carne y una buena cocción. Eso es fundamental. A partir de ahí ya vienen los detalles. El reto está en lograr una buena textura y costra sin que sea inaccesible por el precio”.

Hoy, la competencia no solo se encuentra en Lima. Nuevas propuestas emergen desde provincias y otros países. En la edición 2025 del Burger Fest, a realizarse el 31 de mayo en el Parque Caballero de Los Mares, participarán restaurantes como Meat (Nazca), La Mera Jama (Tarapoto), y también marcas de Argentina, Colombia y Uruguay.

Un festival que comenzó como una idea personal

Su auge empezó con fuerza recién entre 2017 y 2018, impulsado por jóvenes emprendedores y las dark kitchens en pandemia. (Difusión)

Lo que surgió como una experiencia íntima entre amigos creció hasta convertirse en una cita obligada para miles de comensales. “Definitivamente, no fue pensado o planeado de esa manera. Era un plan que me gustaba, yo tenía 32 años y buscaba algo para disfrutar con mis amigos. Nunca imaginé que encontraría tantos fans de las hamburguesas ni que eso se convertiría en un impulso para otros proyectos”, explicó Benza.

El evento, que en su primera edición reunió apenas a unas nueve marcas artesanales, se expandió de forma sostenida. Hoy congrega más de 30 propuestas seleccionadas tras un año de degustaciones, análisis de tendencias y monitoreo en redes sociales. “Me gusta ir a comer solo, me invitan, pero no me dejo llevar. También escuchamos a la gente, vemos qué dicen, qué comentan, cuáles son los más queridos”, señaló.

El impulso a nuevos proyectos

Las hamburguesas son la segunda comida rápida favorita en Perú y su auge revela un paladar local que valora los acompañamientos. (Difusión)

Además del festival, la plataforma FILO, liderada por Benza, se ha consolidado como un canal de difusión para nuevos negocios gastronómicos. Su papel no se limita a organizar eventos. Según explicó, “hemos visto el avance de toda la comunidad hamburguesera. Al inicio no había empanaderos, usábamos pan bimbo. Ahora hay proveedores que nos dicen: ‘de tus 30 restaurantes, 5 son mis clientes’. Eso significa que tienen que hacer miles de panes para un solo día”.

Varias marcas que hoy gozan de reconocimiento comenzaron su camino en el Burger Fest. “Con negocios de provincia, por ejemplo, que a partir de estar en el evento explotaron en sus propios lugares. Otros pequeños que cogieron esto como un impulso. Nos sentimos un poquito del motor que los impulsa”, indicó.

El Burger Fest 2025 se perfila como el más grande hasta ahora. Además de las hamburgueserías tradicionales, se presentarán por primera vez propuestas internacionales y nuevas marcas nacionales. “Tenemos invitados de afuera, hay muchas ganas de que salga lindo. Pero siempre me quedo con el primero. Fue el más pequeño, el más feeling, el más nervioso, pero el más importante. Ahí comenzó todo”, recordó Benza.

Entre las marcas que se sumarán por primera vez están The Food Truck Store (Argentina), Home Burgers (Colombia), Astro Burger, Gula Burgers, Good Guys, Cru Burger, Mr Smash y 52 Mex. También figuran clásicos como Big Boy, Burgerboy, El Jefe, Boycott, Señor Honey y Dan Dan, que han acompañado al festival durante años.

El evento no solo se presenta como un punto de encuentro para los aficionados a las hamburguesas, sino también como una vitrina para emprendimientos que buscan crecer. Las entradas para Burger Fest ya se encuentran disponibles en Joinnus con un precio general de S/ 35.00 y podrán encontrarse en puerta el mismo día del evento a S/ 50.00. El Día de la Hamburguesa será, una vez más, el pretexto perfecto para que Lima se llene de pan, carne y creatividad.