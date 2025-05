“¿Por qué robas y monetizas mis canciones?”: Max Castro es acusado por Haydée Raymundo de lucrar con sus canciones sin permiso

Max Castro es acusado por Haydée Raymundo de lucrar con sus canciones sin permiso. Video: Todo se filtra / Panamericana TV.

Mientras los enfrentamientos en la farándula nacional por los derechos de autoría y musicales eran reclamados por Leslie Shaw y el tema ‘Hay niveles’, con discrepancias con otros cantantes peruanos y bolivianos, y luego también con el compositor de la canción, Carlos Rincón, ahora otro conflicto en el ámbito musical ha despertado polémica entre dos reconocidos exponentes del folklore andino.

La cantante Haydée Raymundo, también conductora del programa ‘La cajita musical’, denunció al artista ayacuchano Max Castro por utilizar sus pistas musicales sin haber gestionado el permiso correspondiente.

En declaraciones al programa ‘Todo se filtra’, Raymundo fue tajante al referirse a la situación: “Esto no viene de ahora. No es solo una canción, sino son varias, las cuales desde el 2013 él viene trabajando con mis obras musicales (…) Yo a veces dejaba (que lo utilicen) porque también son artistas (…) Nunca me ha pedido permiso”, afirmó con papeles en mano.

¿Uso indebido de propiedad intelectual?

La cantante explicó que si el artista hubiera solicitado el consentimiento adecuado, se lo habría otorgado, tal como lo hizo en su momento con la reconocida intérprete Dina Páucar, quien actualmente interpreta algunos de sus temas de manera formal y respetuosa.

“Por supuesto (hubiese autorizado). Te pongo el caso de Dina Páucar, quien ha grabado mis obras musicales. Ella me ha llamado gentilmente y educadamente, y se lo he concedido”, relató, evidenciando su disposición a colaborar siempre que exista respeto y comunicación previa.

Haydée Raymundo comentó que sí dio permisos a Dina Páucar. Video: Todo se filtra / Panamericana TV.

Raymundo sostiene que Max Castro ha llegado a cantar hasta cinco temas suyos por presentación y que incluso ha regrabado algunas de sus canciones, modificando letras y monetizándolas a través de plataformas digitales. Esto habría generado ingresos constantes para Castro, sin que ella reciba reconocimiento ni compensación económica.

El enfrentamiento directo entre Haydée Raymundo y Max Castro

Las tensiones escalaron cuando se difundió un audio en el que Raymundo increpa a Max Castro con severidad.

“¿Qué te pasa? Encima que me robas, encima que haces tantas cosas indebidas. ¿Cómo es posible? ¡¿Eres decente?! De decencia no tienes nada. Yo vivo de mi trabajo. ¿Dónde están tus valores? ¿Por qué robaste entonces? ¿Por qué robas? ¿Por qué te monetizas mis canciones?”, se escucha decir a Raymundo.

En respuesta, se escucha al cantante defenderse tímidamente con un escueto: “No es así señora Haydée”, sin ofrecer mayores explicaciones. El cruce de palabras deja entrever que no hubo intención por parte de Max Castro de solucionar el tema de manera formal.

Haydée Raymundo se presentó en 'Todo se filtra', donde denunció públicamente a Max Castro.

Cuando se le preguntó por qué no trató directamente con Raymundo, el cantante alegó haberse comunicado con un tal “Christian”. La artista rechazó esta explicación tajantemente.

“Qué tiene que ver Christian, mis empleados no ven mis cosas, papito. Mis empleados no ven mis cosas (…) No has hablado conmigo, para nada has hablado conmigo”, aclaró indignada.

Haydée Raymundo dejó en claro que no se opone a que otros artistas interpreten sus canciones, pero exige que se sigan los conductos adecuados. En sus palabras:

“Yo no prohíbo que canten mis canciones, pero él nunca me pidió permiso (…) él cambió las letras, él trabaja y gana dinero con mis canciones”, enfatizó.

La otra cara de Max Castro

Max Castro es un cantante ayacuchano con larga trayectoria, que celebró su 36° aniversario artístico en octubre del año pasado con un concierto multitudinario en el Estadio de San Marcos. En dicha ocasión compartió escenario con artistas como Los Kjarkas, Dina Páucar, Antología y Surandino.

Haydée Raymundo es una cantautora folclórica, abogada y empresaria peruana; mientras que Max Castro es un cantante ayacuchano con 36 años de trayectoria musical.

“Me siento emocionado de poder compartir con todo mi público esta fecha tan importante para mí (…) Los asistentes podrán disfrutar durante varias horas de buena música y formar parte de este aniversario que significa mucho para mí”, declaró en aquel entonces.

Sin embargo, hoy su imagen se ve golpeada por esta denuncia pública. De momento, no ha ofrecido una versión completa ni ha anunciado si tomará acciones legales o intentará una conciliación con Raymundo.