Leslie Shaw vs. Carlos Rincón, ¿quién controla canción ‘Hay niveles’?: Especialista en propiedad intelectual lo explica

¿Qué parte de Hay niveles le pertenece a Leslie Shaw? Un abogado lo explica. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El enfrentamiento entre Leslie Shaw y el compositor Carlos Rincón por la autoría de la canción Hay niveles ha desatado una polémica mediática que alcanzó su punto más álgido durante una discusión en vivo en el programa Magaly TV La Firme, el pasado 13 de mayo.

Ambos artistas ofrecieron versiones contrapuestas sobre los derechos de la obra, lo que generó confusión sobre quién puede decidir sobre su interpretación, grabación y difusión. Para esclarecer el tema, el abogado y especialista en propiedad intelectual Gonzalo Calmet explicó los alcances legales que rigen este tipo de disputas.

¿Qué parte de <i>Hay niveles</i> le pertenece a Leslie Shaw? Especialista lo explica

Durante la transmisión, Leslie Shaw afirmó: “Yo soy la dueña de la canción. Sí, del fonograma. Entonces, acá el tema es el fonograma”. En respuesta, Carlos Rincón sostuvo que es titular del 70 % de la obra musical, mientras que Leslie posee un 20 % y el DJ Carlos Selecta un 10 %. Esta distinción entre fonograma y obra musical resulta clave para entender el conflicto.

Consultado por Magaly TV La Firme este 15 de mayo, Gonzalo Calmet aclaró que Shaw efectivamente es “copropietaria de la obra”, con un 20 % de participación en la composición, lo que le otorga derechos que no pueden ser ignorados por el resto de autores.

“Así como tú quisieras vender un inmueble, necesitas de la firma de todos para poder hacer la venta, lo mismo pasa con la canción”, explicó. Según el especialista, cualquier acción sobre la obra —ya sea interpretarla, grabarla o modificarla— requiere la autorización expresa de todos los coautores. “O sea, si a Leslie no le da la gana, nadie canta la canción”, resumió Calmet.

El especialista detalló que los derechos de autor se dividen en dos categorías: morales y patrimoniales. Los primeros abarcan el derecho de integridad, que impide que la obra sea alterada sin consentimiento, y el derecho de divulgación, que faculta al autor para decidir si su obra puede difundirse o no.

En cuanto a los derechos patrimoniales, estos están relacionados con el uso económico de la obra. “Un autor puede bloquear la difusión o regrabación de su obra. Si no quiere, simplemente no se hace”, señaló Gonzalo a Magaly TV La Firme este 15 de mayo.

No pueden utilizar la canción ni cambiarla

No obstante, existe otro aspecto legal que refuerza la posición de Leslie Shaw. Ella es propietaria del fonograma, es decir, de la grabación de la canción. Según Calmet, esto significa que otras personas no pueden utilizar esa grabación sin su permiso.

“Es como que ella ha pagado por una producción musical, hay un arreglo de guitarras, su voz, una mezcla de sonidos. Nadie puede usar esas pistas grabadas sin autorización. En eso, Carlos Rincón no tiene nada que ver”, explicó.

El especialista subrayó que los derechos de Shaw como coautora están protegidos por la ley de derechos de autor. “Ese 20 % le da poder de decisión. Nadie puede usar la canción si no hay acuerdo entre todos los autores. Y su reclamo no es económico, sino de autorización. Ella puede exigirlo porque le corresponde”, indicó. En este sentido, la plataforma Indecopi —y no la entidad de gestión colectiva Abday, a la que Rincón pertenece— es la competente en este tipo de solicitudes de autorización.

¿Qué pasaría si Carlos Rincón intentara retirar el porcentaje a Leslie Shaw?

Por su parte, el propio Carlos Rincón reconoció durante la entrevista que ha tenido dificultades para permitir el uso de la canción por parte de otros artistas. “Cuando Los Hermanos Yaipén me preguntaron, les dije que no podía autorizar porque somos tres. Me di cuenta de que ya no tenía el manejo absoluto de mi obra. Entonces, tengo que acomodarme a lo que dice la ley”, admitió.

De acuerdo con el especialista, si Rincón intentara retirar el porcentaje que corresponde a Shaw, necesitaría respaldo documental y un proceso legal complejo. “Papelito manda”, concluyó Calmet, resaltando que los derechos de la cantante están protegidos por los acuerdos firmados y por la legislación vigente.

