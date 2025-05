Greissy Ortega escupió a Milena Zárate en acalorada pelea: “Lleno de insultos, barbaridades y reproches”

Milena Zárate y Greissy Ortega discutieron en el estacionamiento de América Televisión | ATV

Este sábado 17 de mayo, la cantante colombiana Milena Zárate se presentará en el programa ‘Esta Noche’, conducido por Ernesto Pimentel en su personaje de la ‘Chola Chabuca’. En las imágenes promocionales, el presentador dejó entrever que la artista no solo abordaría sus más recientes polémicas, sino que también protagonizaría un esperado reencuentro en televisión con su hermana Greissy Ortega.

Ambas mantienen una tensa relación desde 2014, año en que Milena Zárte descubrió que Greissy Ortega—quiien para ese momento era menor de edad— había mantenido un vínculo íntimo con el cómico peruano Edwin Sierra, su entonces pareja.

Sin embargo, Magaly Medina desmintió que ese reencuentro haya ocurrido en el set del programa. Según reveló en ‘Magaly TV La Firme’, Milena Zárate y Greissy Ortega no llegaron a grabar juntas debido a que la cantante no permitió que su hermana se le acercara, manteniéndose firme en su postura de no tener contacto con ella.

Greissy Ortega y Milena Zárate se distanciaron luego que se diera a conocer que Edwin Sierra tuvo encuentros íntimos con la menor de las hermanas.

Hermanas protagonizaron tensa pelea

No obstante, Magaly Medina informó que Milena Zárate y Greissy Ortega sí coincidieron en las inmediaciones de América Televisión, específicamente en el estacionamiento del canal, donde protagonizaron un altercado que comenzó con un enfrentamiento verbal y que, según testigos, escaló hasta convertirse en un intercambio físico.

“Nuestras fuentes bien informadas de América Televisión nos han dicho que se encontraron a las afueras (del set), en el estacionamiento. Allí tuvieron un intercambio de palabras bastante amoroso y lleno de insultos”, comentó con ironía Magaly Medina.

Milena Zárate y Greissy Ortega están distanciadas desde hace más de 10 años.

La periodista continuó relatando que el enfrentamiento fue tan acalorado que Greissy Ortega terminó escupiendo a Milena Zárate. “Según nuestros testigos, todo terminó con un escupitajo que le lanzó Greissy Ortega a su hermana mayor. Eso se llenó de gente que pasaba por ahí y miraba inaudita esta discusión de alto sonido entre las dos hermanas, lleno de insultos, barbaridades y reproches", agregó.

El origen del conflicto: Edwin Sierra

La relación entre las hermanas Milena Zárate y Greissy Ortega se fracturó de manera irreparable en 2014, cuando la cantante descubrió que Edwin Sierra, su entonces esposo y de quien estaba embarazada, mantenía una relación clandestina con su hermana menor, Greissy. Este incidente marcó el inicio de años de tensión y conflictos no resueltos.

En una entrevista reciente, Greissy Ortega compartió su dolorosa experiencia con Edwin Sierra, describiéndolo como “una persona maquiavélica y fría” por manipularla cuando era adolescente. Greissy relató cómo mantuvo relaciones sexuales con el cómico, incluso quedando embarazada a los 15 años. “Él me dijo que mi hermana Milena me ‘mataría’ si se enteraba que estaba embarazada de él”, confesó la colombiana, explicando que Sierra la llevó a un centro clandestino para abortar, intentando silenciar el escándalo.

Milena Zárate enfrentó a Greissy Ortega por meterse con Edwin Sierra. Latina TV

Al enterarse del romance clandestino, Milena Zárate reaccionó con agresividad hacia su hermana, algo que Greissy Ortega atribuye a razones económicas y de conveniencia. “Ella prefirió creer en él que en mí”, sostuvo Greissy, añadiendo que su hermana priorizó su relación con Sierra porque recibía apoyo económico de él.

“Ella prefirió agredirme a mí que a Edwin, porque Edwin le pasaba un sustento a su hija, porque Edwin le iba a dejar la casa, le iba a cambiar su camioneta, yo no lo iba a poder hacer. Entonces ella prefirió agredirme a mí, venderme a mí, en vez de al papá de su hija (...) Edwin me sedujo. ¿Cómo vas a preferir a tu pareja que a tu hermana?“, señaló al diario Trome.

Cabe resaltar que Milena Zárte ha mencionado, a lo largo de los años, que sigue amando a Greissy Ortega como su hermana y que incluso le ha perdonado haberse involucrado con Edwin Sierra. Sin embargo, está segura que las cosas jamás volverán a ser igual: “Yo la traté como mi propia hija y me pagó de la peor manera, me destruyó el alma. Yo ya la perdoné, pero ese dolor creo que va a durar para toda la vida, es algo muy fuerte”, indicó a Willax.

Milena Zárate y Greissy Ortega, hermanas enfrentadas, reflejan años de conflicto sin visos de reconciliación.