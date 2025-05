Magaly Medina exige investiguen a Edwin Sierra tras confesiones de Greissy Ortega: “Él merece un castigo, es asqueroso”

Magaly Medina arremete contra Edwin Sierra y Milena Zárate tras confesiones de Greissy Ortega. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la edición del 8 de mayo de su programa ‘Magaly TV: La Firme’, Magaly Medina se pronunció sobre las recientes declaraciones de Greissy Ortega en el pódcast ’Café con las Chevez’.

Ortega reveló que Edwin Sierra, expareja de su hermana Milena Zárate, la habría seducido cuando tenía 15 años, mientras él rondaba los 40, y confesó también haber abortado a un hijo suyo, supuestamente con conocimiento de Milena.

Ortega contó durante la entrevista que Sierra le decía que debía estar tranquila porque él actuaría como un padre para ella. En ese entonces, vivía bajo el mismo techo que su hermana y Edwin, en una situación que describió como cargada de abuso y manipulación.

Greissy Ortega

“Edwin desde un principio me dijo: tranquila, voy a ser como tu padre. Obviamente, era una chica de casi 15 años, él era un hombre de 40 y tantos años. Ahí es donde ella habla con mi mamá y me mandan a Colombia, pero regreso con ellos a los 16 años y a los 17 es cuando pasa el suceso con Edwin”, mencionó la colombiana en entrevista.

“Edwin ya me vio con otros ojos, me empieza a llevar a sus programas, para que no soltara la boca con Milena, porque sí lo amenacé, pero ella descubrió todo. Él me llevó a un lugar donde me hicieron perder a mi hijo o hija, no sé... él es mi Karma”, acotó.

Según sus declaraciones, Milena la envió de regreso a Colombia cuando tenía 16 años, y un año después ocurrió el polémico episodio con el comediante.

Edwin Sierra

Magaly Medina indignada, pide que investiguen a Edwin Sierra

Magaly Medina no ocultó su indignación al analizar los extractos de la confesión de Ortega. “La seducción a una menor de edad es un delito, y no sé si ya habrá prescrito, pero esto debería ser denunciado”, afirmó.

La conductora recordó que, en 2014, cuando entrevistó a Milena y Greissy en el mismo set durante un programa nocturno, Ortega no se atrevió a admitir públicamente este hecho. “Esto es un delito de seducción. En ese momento, ella no quiso confesarlo, pero ahora, años después, lo revela”, añadió.

La periodista también cuestionó duramente el rol de Milena Zárate en esta situación. “[Milena] trajo a su hermana menor, de 14 años, a su casa para vivir con su esposo, y cuando se entera de lo que ocurrió entre ellos, en lugar de denunciar o actuar firmemente, simplemente la envió de regreso a Colombia. Como hermana mayor, eso es inadmisible. No puedes seguir viviendo con un hombre que traiciona de esa manera la confianza y abusa de la vulnerabilidad de tu propia hermana”, sentenció Medina.

Asimismo, Magaly dirigió duras críticas hacia Edwin Sierra. “Este tipo de conductas son asquerosas. Es doblemente reprochable que alguien que debería proteger a una adolescente utilice su posición de poder para seducirla. No solo es un hecho moralmente reprochable, sino que además infringe la ley”, comentó. Además, señaló que, a pesar del escándalo que trascendió en el ámbito familiar en su momento, el comediante salió “bien librado” y continuó su carrera con normalidad. “Es un comunicador premiado por la sociedad, pero lo que sucedió sigue siendo muy grave. La justicia no hizo nada en aquel entonces, y eso es indignante.”

Finalmente, Medina destacó otra revelación de Greissy: que perdió un hijo de Edwin, pero el hecho fue encubierto como un aborto en el que, según Ortega, Milena estaba al tanto. “Es terrible lo que se ha ocultado durante todos estos años. Esto no debería quedar impune, y alguien debería investigar más al respecto”, concluyó.

