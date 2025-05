Milena Zárate le responde con todo a Greissy Ortega tras acusación de infidelidad: “Tanto descaro, cinismo y maldad”.

La polémica entre Milena Zárate y su hermana Greissy Ortega ha alcanzado un nuevo nivel de tensión. En medio de acusaciones pasadas que aún resuenan en la memoria del público, Greissy lanzó una nueva y explosiva declaración en el programa digital ‘Café con la Chévez’.

En dicho espacio, Ortega afirmó que Milena habría engañado a Edwin Sierra con uno de sus propios primos. La respuesta de la artista colombiana no se hizo esperar y llegó cargada de indignación, advertencias y una contundente defensa de su honor.

La acusación de Greissy Ortega a Milena Zárate

Durante su participación en el programa del diario Trome, Greissy Ortega no solo volvió a relatar el escándalo que protagonizó con Edwin Sierra, quien fuera pareja y padre de la hija de Milena, sino que esta vez fue más allá, asegurando que su hermana también habría traicionado a Edwin.

“Milena Zárate le fue infiel a Edwin con un primo de ella y él la botó de la casa”, declaró la joven, sosteniendo que lo ha dicho siempre y que no tiene intenciones de retractarse. “Era primo de Milena. Todo queda en familia la verdad. Siempre lo sostuve y lo sigo sosteniendo hasta el día de hoy”, añadió.

La revelación, que ha generado controversia en redes sociales y medios de espectáculos, se suma a las ya conocidas declaraciones de Greissy sobre su propio vínculo con Edwin Sierra, del cual asegura haber quedado embarazada a los 14 años, siendo obligada por él a interrumpir la gestación en un centro clandestino.

Greissy Ortega acusa a Milena Zárate de engañar a Edsin Sierra con su primo. (Foto: Captura de IG)

Milena Zárate rompe su silencio y responde con fuerza

La reacción de Milena no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, respondió a las declaraciones de su hermana con un mensaje directo y tajante que deja en claro su postura y su hartazgo frente a los constantes señalamientos.

“Lo que no suma, resta. Pensamos en dejar pasar las cosas porque sabemos de quién viene, pero... cuando uno ve tanto descaro, cinismo, maldad, y no sigo porque no terminaría, es imposible dejarlo pasar… Uno es esclavo de sus palabras, actos y mentiras", escribió, dejando entrever que la paciencia se le agotó.

De esta manera, la artista colombiana decidió no quedarse callada. La contundencia de sus palabras y el tono en el que se dirigió al público sugieren que no está dispuesta a seguir soportando lo que considera calumnias.

Milena fue más allá de una respuesta pública general. Dirigió un mensaje directo a su hermana menor con una carga emocional intensa y sarcástica.

“A la vengadora de hombres engañados, que perdió la memoria con la vergüenza, que espere tranquilita sentada mientras termino de trabajar y vuelvo. Atte. La Mona”.

Mensaje de Milena Zárate en Instagram.

Esta frase final dejó claro que la cantante considera que hay contradicciones en las versiones de Greissy y que no está dispuesta a seguir tolerando lo que considera ataques gratuitos a su reputación.

Las viejas heridas entre Milena Zárate y Greissy Ortega

Este nuevo episodio revive uno de los escándalos más recordados del mundo del espectáculo nacional, cuando hace algunos años se destapó la relación clandestina entre Edwin Sierra y Greissy Ortega, entonces una adolescente de apenas 14 años.

Las repercusiones de aquel escándalo todavía se sienten, y las declaraciones de ambas hermanas dejan ver que las heridas no han cerrado, ni lo harán pronto.

Greissy ha dicho abiertamente que no desea una reconciliación. “Ella tiene su verdad, yo tengo la mía. Hacemos un buen equipo, pero de lejos. A ella la quiero lejos de mí y más lejos de mis hijos”, sentenció en la misma entrevista.

Milena Zárate enfrentó a Greissy Ortega por meterse con Edwin Sierra. Latina TV

Por su parte, Milena parece haber llegado al límite de su tolerancia, considerando que los ataques ya no solo afectan su imagen, sino también su entorno personal y profesional.

Aunque ambas han protagonizado en el pasado intentos públicos de acercamiento, la reciente guerra mediática parece haber sellado cualquier posibilidad de reconstrucción.

Las versiones contrapuestas sobre lo ocurrido en el pasado, una acusando manipulación, la otra traición, han alimentado un conflicto que ya trasciende lo familiar para convertirse en una disputa mediática.