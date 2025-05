Raúl Romero y Roger del Águila se reencuentran: ¿vuelven a la televisión con nuevo programa?

Raúl Romero y Roger del Águila se reencuentran.

Una imagen bastó para encender las redes. Raúl Romero y Roger del Águila volvieron a aparecer juntos después de años, despertando una ola de nostalgia y entusiasmo entre miles de seguidores.

La fotografía, que circula rápidamente en distintas plataformas digitales, ha reavivado los rumores de un posible regreso televisivo. ¿Vuelve la dupla más recordada de la televisión peruana?

La reciente publicación de una fotografía en la que aparecen Raúl Romero y Roger del Águila ha causado gran revuelo. Ambos exconductores, quienes marcaron una era con el programa juvenil ‘Habacilar’, fueron captados juntos, lo que bastó para que los fanáticos empiecen a especular sobre un posible proyecto en conjunto.

“Y dónde están los académicos”, “Revivan Habacilar”, “Mi adolescencia fue con ellos”, fueron solo algunos de los miles de comentarios que inundaron las redes sociales. La nostalgia se apoderó del público, y no faltaron quienes pidieron el regreso del icónico programa que alegró las tardes de toda una generación.

Raúl Romero y Roger del Águila se reencuentran y causan furor en las redes.

Raúl Romero: entre la música, los libros y los guiones

Raúl Romero, conocido cariñosamente como ‘Cara de Haba’, ha mantenido una carrera activa en el ámbito musical. El cantante y recordado líder de ‘No Sé Quién y No Sé Cuántos’, continúa realizando conciertos dentro y fuera del país, con recientes presentaciones en Europa que fueron ovacionadas por sus fanáticos.

En cuanto a la televisión, Romero ha sido claro, en más de una ocasión, sobre su alejamiento. “No es que no me convenza, para plantearlo en términos positivos, yo he comenzado a llenar mi vida de otras actividades, de cosas que me gustan”, declaró en una entrevista en 2023 en ‘Arriba mi gente’, cuando se reencontró también con Maju Mantilla, quien fuera modelo del programa concurso.

En aquella ocasión también agregó que ha estado escribiendo libros, guiones cinematográficos y explorando nuevos retos personales.

“Muchas de las cosas que te da la tele, yo ya las había vivido. Entonces, cuando se presentaban cosas nuevas, las cosas nuevas siempre te jalan”, explicó sobre su decisión de no volver a la conducción televisiva, en aquel momento.

Maju Mantilla y su encuentro con Raúl Romero. Latina Televisión

Roger del Águila y su vínculo con el público

Por su parte, Roger del Águila ha estado más alejado del foco mediático en los últimos años, aunque su figura sigue siendo muy recordada. Su participación como coanimador de ‘Habacilar’ lo convirtió en un ícono de la televisión peruana, gracias a su particular estilo, carisma y humor desenfadado.

En 2022 regresó fugazmente a la pantalla en el programa ‘Esto es Habacilar’, acompañado de Johanna San Miguel. Aunque el espacio no alcanzó el éxito esperado, muchos celebraron volver a ver a Roger en su rol habitual.

“Mariana Ramírez del Villar me llamó por teléfono cuando estaba en la montaña y me dijo para hacer Habacilar”, comentó entonces sobre su regreso.

Roger del Águila es conductor de la nueva temporada de Esto es Habacilar.

¿Qué fue de ‘Habacilar’?

Emitido por primera vez en 2003, ‘Habacilar’ fue un fenómeno televisivo que se mantuvo al aire por ocho años en América Televisión. Con sus concursos dinámicos, juegos de conocimiento, participación del público y una atmósfera divertida, el programa logró conectar con la juventud peruana como pocos formatos lo han hecho.

El espacio contaba con los llamados “académicos”, jóvenes participantes que competían por premios de hasta 200 dólares. Modelos como Tracy Freundt, Thalía Estabridis y Laura Huarcayo fueron parte del elenco, junto a Roger del Águila como coanimador y, por supuesto, Raúl Romero como la figura central.

El programa no solo entretenía, también fue escenario de momentos memorables, como la reacción en vivo de Raúl Romero durante el terremoto del 2007, el popular ‘Baile del Chivito’ que hacía Del Águila, el fallecimiento del maestro musical Tito Chicoma, entre otros. Esa mezcla de espontaneidad y cercanía con el público cimentó su lugar en la historia de la televisión peruana.

Raúl Romero estaba en vivo cuando comenzó el terremoto del 2007 en el Perú.

¿Un nuevo programa juntos?

La posibilidad de un nuevo programa con Romero y Del Águila no ha sido confirmada oficialmente, pero los seguidores no pierden la esperanza. El entusiasmo desatado por la fotografía es una prueba clara del impacto que ambos conductores siguen teniendo.

Los comentarios en redes reflejan un cariño especial a los tiempos de ‘Habacilar’, pero también un deseo de volver a ver a estos dos grandes personajes juntos en un nuevo formato.

El estilo irreverente, cercano y siempre divertido de Raúl Romero y Roger del Águila creó una fórmula difícil de replicar. Y aunque los tiempos han cambiado, el cariño del público permanece intacto. La foto que hoy circula por redes es, sin duda, un reencuentro que podría abrir la puerta a nuevos proyectos.