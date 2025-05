Alias ‘Cuchillo’ huyó a Colombia mientras figura en 13 casos del Ministerio Público como investigado o imputado

'Cuchillo' tiene un historial criminal desde 2014, con investigaciones en curso por fabricación de explosivos y extorsión

Miguel Rodríguez Díaz, señalado por la presidenta Dina Boluarte como el principal sospechoso del asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz (La Libertad), abandonó el Perú este lunes con destino a Colombia, pese a estar vinculado a 13 procesos fiscales en calidad de investigado o imputado.

Según un despacho difundido este martes en RPP, su nombre figura en expedientes abiertos por diversos delitos, incluidos casos de extorsión, tenencia ilegal de armas y explosivos. Dos de los expedientes por extorsión se encuentran en la Corte Superior de Justicia del Santa, en Áncash.

Las investigaciones fueron reportadas por la Comisión de Intervención Inmediata de la Oficina Descentralizada de la Autoridad de Control del Poder Judicial del (Odanc) de este distrito luego de realizar la búsqueda en el Sistema Integrado Judicial (SIJ) y conocerse que en diciembre de 2023 el sujeto fue liberado en Casma, pese a haber sido detenido con armas, municiones y una granada.

Una comisión judicial ha anunciado que investigará el caso en su jurisdicción. El historial de alias ‘Cuchillo’ se remonta al año 2014, cuando fue incluido en una investigación por el delito de fabricación o tenencia de explosivos. Entre 2018 y 2020, acumuló varias investigaciones por extorsión, de acuerdo con la emisora. Los 13 expedientes se encuentran en sedes del Ministerio Público de Áncash y La Libertad.

Miguel Antonio Rodríguez 'Cuchillo', presunto autor intelectual de la masacre de Pataz, salió del país. Canal N

La fuga de ‘Cuchillo’ se produjo solo horas después de que la mandataria denunciara que fue capturado por la Policía Nacional (PNP) en 2023, aunque liberado posteriormente por decisión fiscal. Antes ya había estado en Colombia, el 5 de enero y el 3 de febrero de este año. El 25 de octubre de 2024 había entrado a Chile, según su registro migratorio.

“Por las informaciones que nos llegan, probablemente quien haya liderado este brutal asesinato es el denominado delincuente ‘Cuchillo’, capturado por nuestra Policía y puesto en libertad por el Ministerio Público”, declaró Boluarte en una rueda de prensa, al criticar el accionar del sistema fiscal.

“¿En qué quedamos? (...) Capturamos a los delincuentes, los ponemos a disposición del Ministerio Público y ellos los liberan (...) Decir esto con las letras que corresponden no es lavarnos las manos. Sencillamente, estamos poniendo en evidencia dónde está la responsabilidad. Nosotros estamos actuando”, agregó.

El Gobierno colombiano ha confirmado que Rodríguez Díaz ingresó su territorio sin que existiera “ningún requerimiento judicial que obligara su retención o impedimento de entrada”. A través de un comunicado, la oficina de Migración de ese país refirió que la llegada se produjo este 5 de mayo a las 9:30 a.m. en un vuelo procedente de Lima, “tras cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente”.

Miguel Antonio Rodríguez alias Cuchillo y sus vínculos con la masacre en Pataz. Canal N

“Al no presentarse ninguna alerta migratoria en los sistemas de control, se procedió a su admisión conforme a los protocolos establecidos”, señaló el organismo. De igual modo, indicó que “los controles migratorios se rigen por la información disponible en tiempo real y que, en caso de surgir nuevas solicitudes de autoridades judiciales”, Colombia “actuará conforme a la ley y a los requerimientos de las autoridades peruanas e internacionales”.

El fiscal provincial Edwin Ramos informó que la intervención policial contra ‘Cuchillo’ en 2023 no cumplió los protocolos legales. En diálogo con Epicentro, mencionó que la Policía realizó la detención en un hotel de Casma, pero “no se tomaron la molestia de avisar al fiscal de turno” sino hasta cuatro horas después, a pesar de que “ese hotel está muy cerca” de la sede fiscal.

Ramos indicó que no existía sustento para la captura. “Me dijeron que no tenían ninguna fuente de información, que no tenían nada, que solo se basaban en comentarios”. Añadió que, según información policial, no había “conocimiento” ni “notas de inteligencia que las personas detenidas en dicha intervención” estén involucradas “en hechos criminales en Pataz”.

Detalló, finalmente, que las armas incautadas (un revólver calibre 22 y una granada) estaban inoperativas, lo que impidió proceder con la acusación. Como resultado, el Ministerio Público decidió liberarlo. “Cumplidas las 48 horas, no quedaba más que darle su libertad”, dijo.

‘Cuchillo’ es conocido por sus nexos con estructuras delictivas en Pataz, donde desde agosto de 2023 se han registrado 39 asesinatos relacionados con la minería ilegal. Se le ha vinculado con homicidios, sicariato, posesión ilegal de armamento, uso de explosivos y actividades relacionadas con el narcotráfico.

Su historial figura en expedientes que documentan algunos de los ataques más feroces a instalaciones mineras de la región.

El Gobierno colombiano confirmó que 'Cuchillo' ingresó al país el 5 de mayo, sin requerimientos judiciales para impedir su entrada

Motivaciones

Según Canal N, un colaborador ha declarado que la masacre en Pataz estaría vinculada a un enfrentamiento armado ocurrido el último 25 de abril entre el personal de seguridad de la empresa R&R y un grupo denominado ‘parqueros’, liderado por ‘Cuchillo’.

“(Este grupo) buscaba tomar control del nivel 2520 del socavón. Como resultado del enfrentamiento, habrían fallecido cinco sujetos del grupo contrario. Posteriormente, ante la amenaza de un nuevo ataque, algunos trabajadores abandonaron el lugar, mientras que otros fueron reubicados en zonas de mayor vulnerabilidad (nivel 2300) por orden del alias ‘Técnico’”, señaló.

El colaborador, citado por la televisora, indicó que estos hechos habrían llevado al secuestro de los trabajadores. “En este tipo de confrontaciones es común que los capturados sean ejecutados o usados como rehenes para negociaciones entre los cabecillas, lo que no se habría concretado en esta oportunidad”, zanjó.