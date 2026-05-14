Corte de luz en Lima, 15 de mayo: Lista de zonas y distritos donde Pluz suspenderá su servicio este viernes

Reportan apagón en tres distritos de Lima. (El Comecio)

Este viernes 15 de mayo, diversos sectores de Lima Metropolitana permanecerán temporalmente sin suministro eléctrico debido a una nueva programación de trabajos anunciada por Pluz. La medida contempla intervenciones técnicas en la red de distribución con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y prevenir futuras fallas en el servicio.

Los cortes de luz se aplicará en diferentes franjas horarias y alcanzará zonas residenciales, avenidas principales, asentamientos humanos y conjuntos habitacionales ubicados en varios distritos de la capital.

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Zonas y horarios de los cortes del 15 de mayo

Los Olivos — 12:00 a.m. a 10:00 a.m.

El primer corte del día se realizará durante la madrugada y tendrá una duración de 10 horas. Las zonas afectadas comprenden el Jr. Andahuaylas cuadras 9 y 10, Jr. Puno cuadra 6, Jr. Mesa Redonda cuadras 9 y 10, así como el Jr. Cuzco cuadra 7.

Rímac — 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

El distrito del Rímac registrará el corte más extenso de la jornada, con una interrupción de hasta 11 horas que impactará a decenas de asentamientos humanos y sectores residenciales.

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Entre las zonas afectadas figuran Balcón del Rímac, Horacio Zevallos, Flor de Amancaes, Vista Alegre de Flor de Amancaes, Jardines de Flor de Amancaes, Manuel Seoane Corrales, Sagrado Corazón de Jesús, San Sebastián, Víctor Raúl Haya de la Torre, 6 de Agosto, 30 de Agosto y otros sectores pertenecientes al A.H. Municipal N.° 3.

La suspensión abarcará múltiples manzanas y vías internas de estos sectores, por lo que miles de vecinos deberán tomar precauciones durante toda la jornada.

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Rímac — 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

En un segundo tramo del distrito, el corte afectará sectores como Villa María del Rímac, Villa San Cristóbal y la ampliación Villa Fátima.

Asimismo, la interrupción alcanzará avenidas y jirones importantes como la Av. San Cristóbal, Jr. Alfonso Ugarte, Jr. Almagro El Joven, Jr. José Olaya, Jr. Francisco Pizarro, Jr. Riobamba, Jr. Los Alguaciles y otros pasajes y calles aledañas.

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El servicio permanecerá suspendido durante aproximadamente 10 horas debido a trabajos programados en la red eléctrica.

Lima Cercado — 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

En Lima Cercado, el corte será más focalizado y afectará la avenida Colonial cuadra 11, donde el suministro eléctrico permanecerá restringido por un periodo aproximado de ocho horas.

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¿Por qué se producen estos cortes de luz?

Una mujer utiliza una linterna y una vela para leer un aviso de corte de luz por mantenimiento en la zona de su vivienda, sumida en la oscuridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pluz explicó que estas interrupciones responden principalmente a labores de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica. La empresa señaló que estas acciones permiten reducir riesgos de fallas, mejorar la calidad del servicio y reforzar la capacidad operativa de la red.

Asimismo, recordó que algunos cortes también pueden producirse por averías imprevistas, riesgo eléctrico o situaciones relacionadas con conexiones clandestinas que ponen en peligro a la población.

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¿Qué hacer durante un corte de luz?

Protección de equipos eléctricos: Se recomienda desconectar televisores, computadoras, electrodomésticos y otros artefactos sensibles para evitar daños cuando el servicio sea restablecido.

Evitar el uso de velas: La empresa exhorta a utilizar linternas o luces de emergencia en lugar de velas, debido al riesgo de incendios dentro de las viviendas.

Conservación de alimentos: Mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador ayudará a conservar la temperatura interna y evitar la descomposición de alimentos.

Equipos médicos: Las familias con personas que dependen de equipos médicos eléctricos deben prever sistemas de respaldo o alternativas seguras durante la interrupción.

Kit de emergencia: Se recomienda contar con agua potable, radio portátil, baterías, linternas y alimentos no perecibles ante cualquier eventualidad.

Canales oficiales: Para consultas o reportes, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717, además de seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales de la empresa.

Pluz precisó que, en caso de presentarse cambios o reprogramaciones en los cortes previstos, la información será comunicada oportunamente mediante sus plataformas oficiales.