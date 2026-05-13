Perú

Miguel Rebosio recuerda el juicio que enfrentó por su sexy dance con menor de edad en ‘El Gran Show’

El exfutbolista recordó en MVP , de +QTV, el proceso judicial que enfrentó tras bailar con Fabianne Hayashida, de 16 años en ese entonces.

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Durante su participación en el programa de Aldo Miyashiro y Paolo Guerrero, el exjugador recordó que fue denunciado por una coreografía con Fabianne Hayashida, pero las grabaciones probaron que no hubo conductas inapropiadas.. QTV

Durante una reciente edición del programa MVP, de +QTV, conducido por Aldo Miyashiro y Paolo Guerrero, el exfutbolista Miguel Rebosio compartió un episodio que no muchos recordaban de su paso por la televisión: el proceso judicial que enfrentó por realizar un sexy dance junto a una menor de edad en el programa “El Gran Show”, conducido por Gisela Valcárcel.

En la conversación, donde también participó Cuto Guadalupe, Rebosio recordó que su participación en el reality coincidió con la de Fabianne Hayashida, quien tenía solo 16 años en ese momento. Según relató, ambos interpretaron una coreografía de sexy dance, una puesta en escena que más tarde desató controversia y terminó en una denuncia formal.

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“Me cayó un juicio. Nos hicieron bailar sexy dance, y la chica, Fabianne, tenía 16 años”, contó Rebosio en el programa. El exfutbolista describió la coreografía, que incluía movimientos sugestivos y una interacción cercana: “Justo estábamos en un sillón, yo solo tenía un bóxer y con mi periódico. Ella me sacaba el periódico en la coreografía. Era parte del show”. El deportista aseguró que toda la rutina fue diseñada y ejecutada con profesionalismo, y que en ningún momento hubo gestos fuera de lugar.

Rebosio relató que la polémica surgió cuando, tras la emisión del baile, un televidente denunció el hecho ante las autoridades, involucrando no solo a él, sino también a Gisela Valcárcel y otros miembros de la producción del programa. “Nos vino un juicio porque había un loco en la televisión que estaba viendo el programa y llamó y denunció”, señaló el exfutbolista. La denuncia fue por la exposición de una menor en un baile de alto contenido sensual.

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Miguel Rebosio recurda cuando lo enjuiciaron por baile en El Gran Show. +QTV/ América TV
Miguel Rebosio recurda cuando lo enjuiciaron por baile en El Gran Show. +QTV/ América TV

Pruebas descartaron denuncia

El exjugador de la selección peruana aclaró que en ningún momento faltó el respeto a su compañera de baile y que, gracias a que grababa todos sus ensayos y presentaciones, pudo demostrar ante las autoridades que la coreografía había sido ejecutada de manera profesional y sin ningún tipo de insinuación inapropiada. “Gracias a Dios que yo los bailes los grababa y cuando fui a hacer mi descargo, por si acaso, todo fue tal cual”, explicó.

Durante la entrevista, Rebosio recordó detalles de la coreografía: “La china (Fabianne) abría las piernas y yo pasaba la cabeza, nada más. En ningún momento saqué la lengua (como lo habían acusado), ni nada fuera de lugar”, sostuvo, resaltando que la profesionalidad de ambos y la evidencia en video jugaron a su favor durante el proceso judicial. El exfutbolista también mencionó la presión mediática que generó el caso, hasta el punto de que la Ministra de la Mujer intervino y el tema se debatió ampliamente en la opinión pública.

Fabianne Hayashida y Conejo Rebosio.
Fabianne Hayashida y Conejo Rebosio.

El proceso legal llevó a Rebosio a buscar apoyo en Gisela Valcárcel, quien según contó, le brindó respaldo y tranquilidad en medio de las investigaciones. “Yo la llamé y le dije: ‘Gisela, yo no tengo para abogado’. Ella me apoyó”, recordó. Finalmente, la situación se resolvió sin consecuencias legales, pero la experiencia marcó al exfutbolista y dejó lecciones sobre los límites de los contenidos televisivos, especialmente cuando involucran a menores de edad.

Actualmente, Rebosio y Hayashida, quien más adelante ganó fama por participar en el programa ‘Combate’, guardan una relación de respeto y cariño. En el programa, el exfutbolista no dudó en enviarle saludos y expresarle su estima. La exchica reality no ha emitido comentario sobre esa coreografía, sin embargo, sí destacó tiempo atrás lo mucho que había generado económicamente como bailarina del programa.

Fabianne Hayashida revela cuánto ganó en Reyes del Show | YouTube

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