Policía violó, embarazó y provocó la muerte de su hija de 12 años: Mininter aumentó a S/100 mil la recompensa para su captura

El Ministerio del Interior ha elevado a S/ 100,000 la recompensa por información que lleve a la recaptura del expolicía Idubis Trujillano Bustamante. Fue sentenciado a cadena perpetua por abusar, embarazar y causar la muerte de su propia hija de 12 años, y se fugó durante un traslado médico en Chiclayo. | Exitosa

El Ministerio del Interior de Perú (Mininter) ha elevado a 100 mil soles la recompensa para quien aporte información que permita capturar a Idubís Trujillano Bustamante, un exsuboficial de la Policía Nacional (PNP), prófugo desde agosto de 2024. Esta medida, la más alta en la historia reciente para un caso de violencia sexual y feminicidio, responde a la urgencia por recapturar a un condenado cuya libertad representa una afrenta a la justicia y la integridad del sistema penitenciario peruano.

Policía violó embarazó y causó la muerte de su menor hija

La historia de este caso comenzó en 2021 en el distrito de José Leonardo Ortiz, región Lambayeque, donde Trujillano Bustamante, entonces de 38 años, residía junto a sus tres hijos menores. En agosto de ese año, llevó a su hija mayor, de 12 años de edad, a una fiesta en la localidad de Incahuasi; después de abusar sexualmente de ella, la amenazó para que no lo delatara y restringió toda comunicación con su familia, especialmente con la madre, quien trabajaba en Lima. El embarazo de la menor fue ocultado durante meses, en un entorno de abuso sostenido y control absoluto.

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El 3 de enero de 2022, la niña perdió la vida con ocho meses de gestación. Trujillano intentó sepultar a su hija en secreto en Chota, Cajamarca, pero la Fiscalía intervino durante el velorio, trasladando el cuerpo a la morgue para una necropsia y pruebas de ADN. Los exámenes forenses confirmaron la violación y establecieron que el padre era también el progenitor del feto. Este hallazgo estremeció a la opinión pública y derivó en una investigación exhaustiva.

Dos hombres discuten el caso de Idubis Trujillano Bustan, quien es buscado por violación sexual de menor de edad con una recompensa de S/100,000 por información que lleve a su captura. (ATV)

Condenado a cadena perpetua escapó con ayuda de personal del INPE

Tras la denuncia y la evidencia irrefutable, el Segundo Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo condenó a Trujillano a cadena perpetua en diciembre de 2022, imponiéndole además una reparación civil de 5 mil soles. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque concluyó que el exsuboficial era responsable de violación sexual y de causar la muerte de su hija, aunque la acusación por parricidio no prosperó por falta de pruebas directas sobre la causa del fallecimiento.

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Trujillano fue internado en el penal de Chiclayo, donde permaneció hasta agosto de 2024. El 28 de agosto, mientras recibía atención médica por una hemorragia gastrointestinal en el Hospital Regional de Lambayeque, logró escapar.

Las primeras investigaciones revelaron que los custodios penitenciarios encargados de su vigilancia, Iván Silva Rojas y Frank Ortiz Sandoval, alegaron haberse quedado dormidos. Personal del hospital halló esposas y grilletes abandonados en la camilla, lo que sugiere un posible favorecimiento a la fuga. Ambos técnicos del INPE fueron puestos bajo investigación penal y administrativa, y a la fecha se desconoce en qué quedó este proceso.

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El caso se vio agravado por el contexto de huelgas de trabajadores del INPE, que en ese momento afectaban a más de 68 centros penitenciarios del país. Las cámaras de seguridad del hospital eran obsoletas, lo que dificultó el seguimiento del reo tras su huida.

Ayúdanos a encontrarlo

El Ministerio del Interior incluyó a Trujillano en el programa nacional de recompensas en 2023, inicialmente con una oferta de 50 mil soles, cifra que ha sido duplicada este año tras la falta de avances en su recaptura. La alerta nacional sigue activa, y las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que conduzca a su localización.

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La captura de Idubís Trujillano Bustamante es considerada una prioridad nacional, tanto para brindar justicia a la víctima y su familia como para restaurar la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la niñez y sancionar la violencia más extrema.

Para información sobre violencia sexual, la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece atención gratuita y permanente, derivando los casos graves a los Centros de Emergencia Mujer para acompañamiento legal y psicológico especializado.

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