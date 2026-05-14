Aeropuerto de Tarapoto será internacional: MTC revela avances y destraba proyecto en Rioja

Los proyectos responden a un plan enfocado en fortalecer la conectividad y elevar la competitividad de la región. Foto: Google Maps

La conectividad aérea de la región San Martín apunta a ingresar a una nueva etapa tras los anuncios realizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante una audiencia descentralizada del Congreso. El viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro Muñoz, informó que se viene gestionando la declaratoria del aeropuerto de Tarapoto como terminal internacional, una medida que permitiría fortalecer el turismo, el comercio y la llegada de visitantes extranjeros a la Amazonía peruana.

La exposición se realizó en el marco de la Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Parlamento, donde también se presentaron avances relacionados con proyectos aeroportuarios, infraestructura vial y puentes estratégicos para la integración de San Martín. Según indicó el funcionario, las iniciativas forman parte de una estrategia orientada a mejorar la competitividad y la conectividad de la región.

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Tarapoto busca consolidarse como terminal aérea internacional

Uno de los principales anuncios de la jornada fue el avance del proceso para otorgar carácter internacional al aeropuerto de Tarapoto, considerado actualmente uno de los mercados aéreos más importantes del país. La medida permitiría habilitar operaciones directas desde el extranjero, evitando escalas y facilitando el arribo de turistas y operadores comerciales a la región amazónica.

“Se va a declarar al Aeropuerto de Tarapoto, como Aeropuerto Internacional, esa es la gestión que venimos realizando como parte de la estrategia de posicionamiento internacional de este importante destino”, señaló el viceministro Haro Muñoz durante su intervención. El MTC considera que esta decisión contribuiría a potenciar la actividad económica local y ampliar la capacidad de conexión de San Martín con otros mercados.

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El aeropuerto de Tarapoto figura, actualmente, entre las terminales aéreas con mayor movimiento del país. Foto: Google Maps

Rioja y Juanjuí avanzan en proyectos aeroportuarios

Durante la audiencia también se dieron a conocer novedades sobre el proyecto aeroportuario de Rioja. El viceministro explicó que ya se habilitaron recursos para ejecutar el diagnóstico predial, procedimiento técnico necesario para continuar con las mejoras y ampliación de la infraestructura aérea en el Alto Mayo.

A ello se suma el impulso al proyecto del aeropuerto de Juanjuí. De acuerdo con lo informado, el sector ya realizó coordinaciones ante el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de asegurar los recursos que permitan convocar la ejecución de la obra. La iniciativa busca recuperar y fortalecer el flujo aéreo en la provincia de Mariscal Cáceres.

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MTC reafirma mejoras en carreteras y puentes

En materia vial, el MTC reiteró su compromiso de mantener y optimizar la infraestructura de transporte terrestre en San Martín. Entre las acciones destacadas figuran trabajos de conservación y mantenimiento en la carretera Fernando Belaunde Terry, considerada una vía clave para el traslado de productos regionales hacia distintos mercados del país.

Las autoridades también abordaron la situación de proyectos estratégicos como los puentes Tarata y Picota. El primero permitirá conectar los distritos de Pajarillo y Juanjuí, impulsando las actividades agrícolas en el valle del Huallaga. En tanto, el segundo contempla la renovación de una estructura considerada fundamental para soportar el tránsito de carga pesada y mejorar la seguridad de los usuarios.

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Desde el MTC sostienen que esta medida ayudaría a impulsar la economía regional y fortalecer la conectividad de San Martín con otros mercados. Foto: Google Maps

Participación de entidades técnicas y enfoque en inversión

La mesa técnica contó además con la participación de representantes de organismos vinculados al desarrollo de infraestructura. El director de Provías Descentralizado, César Alvis, presentó detalles sobre las intervenciones previstas en las vías subnacionales de la región.

Por su parte, Javier Hervias, director de Inversión Privada en Transportes, expuso sobre los mecanismos de sostenibilidad financiera para estas obras mediante esquemas de asociación público-privada. Con ello, el Ejecutivo busca asegurar la continuidad de proyectos de conectividad considerados prioritarios para el desarrollo regional.

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