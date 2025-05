Alcalde de Pataz rompe en llanto tras masacre de 13 mineros secuestrados: “No quiero ser cómplice de esta porquería”

(Video: Latina)

El trágico hallazgo de los cuerpos de 13 mineros secuestrados y ejecutados en un socavón de Pataz ha conmocionado a la comunidad. Durante una entrevista en vivo este domingo 4 de mayo, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, no pudo contener las lágrimas al referirse al asesinato de los trabajadores.

En la entrevista con Latina Noticias, Mariños expresó con voz entrecortada su dolor y desesperación. “Desde el día en que el pueblo me eligió, vengo levantando mi voz. No soy revoltoso. No he venido aquí para ser encarcelado o asesinado, pero me duele lo que pasa en mi pueblo”, manifestó.

El alcalde también anunció que este lunes se reunirá con la presidenta Dina Boluarte para exigir medidas urgentes ante la crisis de seguridad. “Voy a seguir levantando mi voz. Voy a hacer mi marcha de sacrificio hasta Lima, el 12 de mayo arranco, porque este pueblo no puede ser ultrajado. Si me meten a la cárcel o me asesinan, el único responsable será el Gobierno central”, afirmó Mariños con firmeza.

Visiblemente afectado, continuó: “No quiero ser cómplice de esta porquería, de esta basura, prefiero que me asesinen, prefiero ser encarcelado. Muchas gracias, no puedo continuar”, dijo entre lágrimas. Ante la pregunta sobre posibles amenazas a su vida, Mariños declaró: “Que pase lo que tenga que pasar”.

Identidades de los 13 mineros ejecutados en Pataz

Agentes policiales recuperan los cuerpos de los 13 mineros asesinados en Pataz, en medio del dolor de familiares y la indignación por la violencia que azota una zona dominada por la minería ilegal. Composición: Infobae / Poderosa

Días antes, cuando comenzaron las labores de búsqueda y rescate de los mineros secuestrados, medios regionales de La Libertad lograron identificar al menos a ocho de los trabajadores de la minera R&R que finalmente fueron encontrados sin vida:

Nilver Joel Pérez Chuquipoma

César Rospigliosi Arellano

Frank Jesús Monzón Valeriano

Jhon Cristian Facundo Inga

Franklin Vicente Facundo Inga

Josué Carbonell Beltrán

Alexander Domínguez

Juan Ñaupari Salva

Darwin Javier Coveñas Panta

En el caso del último nombre, su familia confirmó su muerte y señaló que sus restos, junto con los de sus demás compañeros, serán trasladados a la morgue de Trujillo, donde se espera que sus familiares puedan identificarlos.

Noticia en desarrollo.