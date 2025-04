Luis Advíncula dedica cariñoso mensaje a Daniela Darcourt: “De los hombres de mi vida, eres el primero”, respondió la salsera

Luis Advíncula publica fotos y divertido video de Daniela Darcourt por su cumpleaños. IG

No es la primera vez que Luis Advíncula le demuestra su afecto a Daniela Darcourt abiertamente. En esta oportunidad, el futbolista usó sus redes para dedicarle un tierno post a la cantante por su cumpleaños. El pelotero publicó, además, una serie fotos y videos, donde se muestra muy cercano a la artista.

“Hoy es el cumpleaños de mi hermanita menor. Tú sabes lo mucho que te amo y que siempre voy a estar para ti. Eres una persona con un corazón hermoso, y siempre te voy a cuidar y proteger, hermanita de mi corazón”, inició Luis Advíncula en su cuenta de Instagram.

La cantante cumple este domingo 20 de abril 29 años. Es por ello que el futbolista no solo le deseó un feliz día, sino que también le jugó bromas que le suele hacer en momentos íntimos y amenos. “Espero que la pases de lo mejor, como te lo mereces. ¡Ya nos veremos para reírnos y disfrutar!”, escribió. “Siempre pa’ ti, ¡ya tú sabes! Con tantííííísimaaaa frente jajajaja Y como siempre te digo: tu voz me llega al pin... jajajaja ¡A mí no me cantes!”, concluyó Advíncula, agregando cinco corazones.

Luís Advíncula y Daniela Darcourt han expresado muchas veces el gran amor que se tienen. IG Luís Advíncula

Estas palabras, aunque fueron en tono jocoso y amoroso, fueron tomadas por Daniela Darcourt con gran emoción, pues no dudó en responder el gesto. La cantante resaltó lo mucho que quiere al deportista y le agradeció por cuidarla siempre.

“Ay, hermano de mi alma. Lo que yo te amo a ti, negro mío. Creo que ni tú mismo tienes idea del inmenso amor que te tengo. Gracias por estar siempre para mí, por cuidarme y amarme como nadie. De los hombre de mi vida, eres el primero y lo sabes. Te amo infinitamente, Luis Advíncula, que sean mil años más juntos, siempre”, escribió la cantante.

Luís Advíncula le dedicó un cariñoso mensaje a Daniela Darcourt por su cumpleaños. IG Luís Advíncula

Daniela Darcourt cumple 29 años

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Darcourt celebra su cumpleaños número 29 este domingo 20 de abril. Un día previo a este día especial, la cantante no dudó en dedicarse unas palabras, resaltando todo lo que ha logrado y agradecerse a sí misma por haberse abierto camino en su carrera.

“A solo un día de mi día, solo me queda agradecerme a mi misma por haber llegado hasta aquí, con heridas que a veces duelen, con el alma rota muchas veces, con manos y pies bloqueando mi camino, sin ganas y fuerzas… pero de pie, siempre de pie ante cualquier obstáculo que la vida me haya puesto”, indicó bastante conmovida.

“Esta es una de las canciones que más cantaba cuando era pequeña y me abría paso en la música, cuando todo era incierto y caminaba sin saber hasta donde llegaría. Aún me falta muchísimo por recorrer, mucho por cumplir, pero ¿saben una cosa? Soy una completa ganadora”, escribió Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt cumple 29 años. IG

Este mensaje fue acompañado por una sesión de fotos donde se muestra feliz de recibir sus 29 años. Con un vestido blanco y unos tacones, la cumpleañera muestra feliz los globos metálicos que plasman su edad.

Daniela Darcourt y su cercanía con Luis Advíncula

En el mes de marzo, Daniela Darcourt fue consultada sobre su cercanía con Luis Advíncula, pues en más de una ocasión la pareja ha causado revuelo entre sus seguidores por sus muestras de cariño y dedicatorias.

En una entrevista para Café con la Chevez, Daniela Darcourt no solo reafirmó su afecto hacia el futbolista, sino que también reveló detalles de su relación personal, dejando claro el cariño y respeto que se tienen mutuamente.

Daniela Darcourt dijo también que, en varias ocasiones, ha compartido con otros futbolistas de la selección peruana. “Claro. He ido a tocar para el cumpleaños de Paolo (Guerrero), he estado con Jefferson (Farfán) también, he compartido con el ‘Caballito’, con Lucho y otros, también con Yotún y su esposa, que su esposa vivía a la vuelta de mi casa, era amiga de mi prima hermana”, añadió.

Luís Advíncula y Daniela Darcourt han resaltado que su amor es de hermanos. IG Luís Advíncula

En otro momento, Daniela Darcourt confesó que Luis Advíncula es muy celoso y ya le ha advertido si algún futbolista quiere acercarse a ella con malas intenciones, siempre con el fin de cuidarla.

“Es mi hermanito, siempre está pendiente y se enorgullece mucho de las cosas que hago, siempre recibo un mensajito de él y viceversa”, concluyó.

Daniela Darcourt y Luis Advíncula tienen una estrecha amistad.