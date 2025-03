Daniela Darcourt y Waldir Felipa celebran seis meses de amor: “Y los que faltan”

Daniela Darcourt y Waldir Felipa celebran seis meses de amor.

El amor entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa sigue fortaleciéndose con el paso del tiempo. La cantante de salsa y el talentoso bailarín han celebrado medio año de relación, consolidando su vínculo y demostrando la estabilidad que han alcanzado como pareja. La artista no dejó pasar la oportunidad de conmemorar este especial momento y le dedicó un tierno mensaje a su novio a través de sus redes sociales.

Este 8 de marzo, la intérprete de “Señor mentira” compartió una historia en su cuenta de Instagram con una fotografía donde aparece recostada en el brazo de Felipa, ambos sonrientes y disfrutando de su compañía. Junto a la imagen, escribió unas emotivas palabras que evidencian lo feliz que se siente en su relación: “Llegaron los seis meses. Y los que faltan, te amo, Waldir Felipa”.

Desde que oficializaron su romance en septiembre de 2024, la pareja no ha dudado en mostrar públicamente su amor. En aquella ocasión, poco antes de confirmar su romance, Darcourt sorprendió a sus seguidores al besar a Felipa en el escenario del Parque de la Exposición, durante la presentación de su álbum Renacer.

Planes de boda entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa

En una reciente entrevista con América Espectáculos, Daniela Darcourt reveló que el matrimonio es un tema que ya ha sido discutido con Waldir Felipa. Aunque no han fijado una fecha, la cantante dejó en claro que ambos comparten el deseo de dar ese importante paso en el futuro.

“Sí, ya lo hemos hablado varias veces, pero creo que eso forma parte de este mundo tan amplio de sueños que tengo”, expresó la salsera, dando a entender que, si bien no hay prisa, la idea de casarse está presente en sus planes a largo plazo.

Una convivencia llena de felicidad

El romance entre Daniela y Waldir ha evolucionado rápidamente. Tanto así, que el bailarín confirmó que ya están viviendo juntos y que incluso han adoptado a un cachorro llamado Mambo.

Durante una entrevista con América Hoy, Felipa compartió detalles de esta nueva etapa en su relación y contó cómo ha sido la experiencia de convivir con la artista. “Me cocina bastante rico, me hace no extrañar tanto mi casa de Chincha. Tenemos un cachorrito, me ha regalado un cachorrito. Es nuestro engreído, Mambo, es el bebé. Tiene tres meses, igual que nosotros, va por ahí con nuestra relación”, comentó con una sonrisa.

La convivencia parece haber fortalecido aún más su relación, ya que ambos disfrutan de compartir su día a día, aprendiendo y creciendo juntos como pareja.

El inicio de su historia de amor

Daniela Darcourt y Waldir Felipa comenzaron a generar rumores de un romance meses antes de hacerlo público. Las especulaciones surgieron cuando el bailarín, quien anteriormente estuvo vinculado sentimentalmente con la coreógrafa Belén Estévez, comenzó a aparecer con más frecuencia junto a la cantante.

El 8 de septiembre de 2024, la pareja decidió acabar con los rumores y confirmar su relación con una tierna publicación en redes sociales. Felipa fue el primero en hacer pública la noticia, compartiendo un emotivo mensaje en el que destacaba la conexión especial que sentía con Daniela.

Por su parte, la salsera no tardó en responder con un comentario lleno de cariño, confirmando el romance de manera oficial. Desde entonces, han sido inseparables, mostrándose siempre unidos en cada paso que dan.

Daniela Darcourt tiene 28 años, mientras que Waldir Felipa tiene 30, lo que significa que él le lleva dos años de diferencia. Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo en su relación, ya que ambos han demostrado que lo más importante es la compatibilidad y la confianza que se tienen.

Además, Daniela ha encontrado en Waldir un gran apoyo tanto en su carrera como en su vida personal. Su relación ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes constantemente les envían mensajes de aliento y buenos deseos a través de las redes sociales.

A seis meses de haber hecho oficial su relación, Daniela Darcourt y Waldir Felipa continúan demostrando que su amor es fuerte y estable. Con planes de matrimonio en el horizonte, una convivencia que los llena de felicidad y el incondicional apoyo de sus seguidores, la pareja sigue construyendo su historia juntos.