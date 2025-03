Daniela Darcourt habla de su cercana relación con Luis Advíncula y lo mucho que la cuida: “Es celoso como nadie”

Daniela Darcourt y Luis Advíncula tienen una estrecha amistad.

Daniela Darcourt y Luis Advíncula tienen una amistad cercana que ha sido evidente en varias ocasiones, tanto en eventos públicos como en mensajes emotivos que la cantante ha dedicado al futbolista a través de sus redes sociales.

Recientemente, la intérprete de salsa compartió una foto con Luis Advíncula en su cuenta de Instagram, en la que ambos aparecían abrazados, lo que generó revuelo entre sus seguidores. En una entrevista para Café con la Chevez, Daniela Darcourt no solo reafirmó su afecto hacia el futbolista, sino que también reveló detalles de su relación personal, dejando claro el cariño y respeto que se tienen mutuamente.

“Desde hace 10 años (son amigos). Él sabe cuánto lo amo, lo admiro, lo respeto. No solamente a él, a su familia, a sus hijos, son mis sobrinos. He compartido mucho más con él de lo que la gente se imagina, no solamente con él, con otros futbolistas también”, expresó la cantante, destacando la relación de confianza y cercanía que comparten.

Daniela Darcourt mencionó también que, en varias ocasiones, ha compartido con otros futbolistas de la selección peruana. “Claro. He ido a tocar para el cumpleaños de Paolo (Guerrero), he estado con Jefferson (Farfán) también, he compartido con el ‘Caballito’, con Lucho y otros, también con Yotún y su esposa, que su esposa vivía a la vuelta de mi casa, era amiga de mi prima hermana”, añadió.

Los celos de Luis Advíncula

Consultada por si futbolista han intentado coquetearle o invitarla a salir, la cantante no dudó en resaltar que Luis Advíncula ya le ha advertido al respecto, siempre con el fin de cuidarla.

“Como decía mi hermano Luis Advíncula, solamente determinadas personas a usted se le pueden acercar. Celoso como nadie, porque claro hoy me ves chiquita, para él soy su nenita”, comentó la cantante.

A pesar de la broma, Daniela destacó la dedicación y cariño de Advíncula, quien siempre se preocupa por su bienestar y se enorgullece de los logros de la cantante. “Es mi hermanito, siempre está pendiente y se enorgullece mucho de las cosas que hago, siempre recibo un mensajito de él y viceversa”, sentenció.

Luis Advíncula es celoso con Daniela Darcourt. IG

Luis Advíncula fue mencionado en el sillón rojo

Actualmente, Luis Advíncula está en el centro de la polémica tras ser mencionado por Shirley Arica en El Valor de la Verdad. En un adelanto del programa, la modelo confesó que estuvo involucrada en un encuentro privado con Luis Advíncula, Yoshimar Yotún, y Christian Cueva, en el cual, según sus palabras, habrían ocurrido supuestos “intercambios de pareja”.

Shirley Arica estará en 'El Valor de la Verdad' | Panamericana TV

Tras la difusión de esta promoción, Luis Advíncula decidió desactivar su cuenta de Instagram. Posteriormente, la activo pero limitó los comentarios. Al igual que Yoshimar Yotún, lo que fue interpretado por muchos como una medida para evitar ataques o comentarios negativos a raíz de las revelaciones de Shirley Arica.

Luis Advíncula limita sus comentarios tras ser mencionado por Shirley Arica. IG

Yoshimar Yotún limita sus comentarios tras ser mencionado por Shirley Arica. IG

Cabe indicar que estos no son los únicos nombres que Shiley Arica menciona en el programa de confesiones, también se refiere a la relación que tiene con Jefferson Farfán. Durante la entrevista, Beto Ortiz le preguntó si alguna vez le había interesado el popular delantero de la selección peruana.

Shirley Arica revela detalles sobre Jefferson Farfán y un misterioso “remember” en El Valor de la Verdad: “Sí, dormía con él”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión