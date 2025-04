Alfonso López Chau: perfil del exrector de la UNI que se lanzará como candidato presidencial en 2026

Alfonso López Chau oficializa su dimisión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para enfocarse en su campaña presidencial

El académico Alfonso López Chau oficializó el último jueves su renuncia como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) mediante una carta dirigida a la Asamblea Universitaria, en la que agradece a la comunidad educativa y expone motivos personales y éticos. Su salida, que será efectiva el 7 de mayo, marca el inicio de su participación activa en la política con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

“Durante estos años, he tenido el privilegio de escuchar a los más jóvenes, estudiantes y egresados de la casa de estudios y de otras universidades, quienes están llenos de propuestas y soluciones a los problemas del Perú. En ese sentido, y conforme a mis principios y valores, me he sentido interpelado a cumplir el sagrado deber de todo peruano, el mismo que me conduce a aceptar responsabilidades morales superiores”, indicó en su carta de dimisión.

Ingeniero y economista, López Chau ya había expresado su intención de postular a la Presidencia el año anterior, y confirmó que liderará la propuesta del partido Ahora Nación, organización política que fundó durante las protestas antigubernamentales, con respaldo de estudiantes y colectivos ciudadanos.

Nacido en el Callao en 1950, el exrector ha tenido una destacada trayectoria académica. Es economista, cuenta con un grado de Magíster y un doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido profesor principal en la UNI, catedrático de Modelos de Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), y director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Además, ha participado en diversas publicaciones académicas y conferencias a nivel nacional e internacional.

Alfonso López Chau oficializa su dimisión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para enfocarse en su campaña presidencial

En 1995, López Chau intentó llegar al Congreso con el partido Apertura para el Desarrollo Nacional - Partido Socialista, pero no fue electo. Años después, fundó Ahora Nación, agrupación que confirmó su candidatura presidencial para 2026. Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), esta organización cuenta con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas, por lo que está habilitada para participar en los próximos comicios.

En diálogo con Hildebrandt en sus trece, López Chau se definió como un político de centroizquierda y destacó como eje central de su propuesta la “recuperación moral” de la jefatura de Estado. En enero de 2023, recibió atención mediática por acoger en el campus de la UNI, durante cuatro días, a 150 estudiantes de la sierra del país (Arequipa, Cusco y Puno) que llegaron a Lima para participar en las movilizaciones contra la presidenta Dina Boluarte.

A diferencia de la rectora de la Universidad de San Marcos, Jeri Ramón, López Chau les abrió las puertas. En un video que se viralizó, se le escucha decir: “Esta es su casa, cuídenla”. Su gesto inspiró a los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, quienes pidieron un trato similar a su rectora.

“Las juventudes protestan porque el mundo no les resuelve sus problemas. La humanidad no ha resuelto el gran problema de la justicia y la libertad. Unos pusieron más énfasis en la libertad y al final no han conseguido la justicia. Son las sociedades capitalistas modernas. Otros priorizaron la justicia, pero degollaron la libertad. Fueron las experiencias del socialismo y comunismo. Ese sigue siendo el gran tema de la humanidad: buscar la arquitectura para resolver los problemas”, declaró en una entrevista para El País.

Con una carta dirigida a la Asamblea Universitaria, el exrector confirmó su decisión de asumir un nuevo reto fuera del ámbito académico. Foto: Epicentro TV

Reacciones

Ante el anuncio del inicio de su carrera al sillón presidencial, el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, trazó un paralelo entre López Chau y el exdictador Alberto Fujimori, pese a que el académico ha señalado que ese régimen “fue de las Fuerzas Armadas sometidas”.

“¿Qué hay de común entre Fujimori y López-Chau?“, preguntó Cerrón en X, antes Twitter. ”Ascendencia asiática (japonés / chino), representantes del Apra (asesor de Alan / director del BCR), rectores de universidades públicas (UNALM / UNI), extracción de clase (clase media emergente), situación de clase (clase media tradicional), posición de clase (neoliberal), justificación ideológica electoral (evangelismo / socialismo liberal), partido propio (Cambio 90 / Ahora Nación)”.