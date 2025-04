Rodrigo Cuba niega infidelidad a Ale Venturo y desmiente a Laura Spoya con pruebas: “Que se calle la boca”

Rodrigo Cuba niega infidelidad a Ale Venturo | América TV

El futbolista peruano Rodrigo Cuba rompió su silencio luego de que Laura Spoya asegurara que le fue infiel a Ale Venturo, lo que habría provocado la ruptura de la pareja tras tres años de relación. En una conversación con América Hoy, el deportista negó rotundamente haber traicionado a la madre de su hija menor y explicó las razones reales de su separación.

Una reportera de ‘América Hoy’ se puso en contacto con Rodrigo Cuba a través de WhatsApp para preguntarle directamente si había sido infiel a Ale Venturo con Valery Revello, examiga de la empresaria, cuya cercana relación terminó de manera inesperada. El futbolista respondió de manera tajante y clara, desmintiendo las acusaciones de Laura Spoya con un enfático “no”.

El jugador de la Universidad de San Martín de Porres también reveló que Ale Venturo está molesta con Laura Spoya por sus comentarios en el programa ‘Habla la Noche’. Para sustentar sus palabras, Rodrigo Cuba compartió los mensajes de la empresaria, quien le escribió: “Rodrigo, ya le dije a Laura que se calle la boca, ya la put*** yo por hablar cosas que no son”.

Rodrigo Cuba aseguró que Ale Venturo está fastidiada con Laura Spoya | Captura América TV

¿Por qué se separaron Rodrigo Cuba y Ale Venturo?

En respuesta a las preguntas sobre los motivos de su separación, la reportera le consultó directamente a Rodrigo Cuba si las diferencias en su estilo de crianza, que circulan en redes sociales, fueron las causas de la ruptura. El futbolista prefirió no entrar en detalles, pero fue claro al asegurar que la razón de la separación no fue una infidelidad. “No fue por una tercera persona”, concluyó de manera rotunda.

Cabe resaltar que Valery Revello, también en conversación con ‘América Hoy’, negó haber terminado su amistad con Ale Venturo por un presunto romance con Rodrigo Cuba. “Nada que ver, fue por mal entendidos enre nosotras que ya quedaron en el pasado”, comentó la modelo, quien además pidió que Laura Spoya aclare la situación lo antes posible. “Espero que esta persona pueda aclarar las cosas falsas que deja entrever”, dijo.

Rodrigo Cuba niega infidelidad a Ale Venturo | Captura América TV

¿Qué dijo Laura Spoya sobre Rodrigo Cuba?

Laura Spoya sorprendió a los televidentes al confirmar que Rodrigo Cuba fue infiel a Ale Venturo, madre de su última hija, durante una participación en el programa ‘Habla la Noche’. La revelación se produjo cuando los conductores, Ric La Torre, Tilsa Lozano y Tracy Zahory, comenzaron a especular sobre las razones detrás de la ruptura de la pareja, que había estado junta durante tres años.

Todo comenzó cuando Ric La Torre mencionó que, en su opinión, la relación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba debía haber terminado cuando el futbolista fue captado bailando de manera coqueta con una mujer en una fiesta en Piura, mientras Venturo estaba embarazada. El presentador sugirió que ese incidente debió haber sido el punto de quiebre.

Fue en ese momento cuando Laura Spoya intervino, confirmando que la infidelidad sí ocurrió en esa ocasión. “Me gusta que toques el tema de la infidelidad porque sí fue una infidelidad”, aseguró Spoya, revelando que tenía información de primera mano al ser amiga de Ale Venturo. La exreina de belleza también mencionó que la infidelidad se repitió posteriormente con Valery Revello, amiga cercana de la rubia empresaria, lo que añadió más misterio a la situación.

Laura Spoya confirma infidelidad de Rodrigo Cuba a Ale Venturo | Panamericana TV

Laura Spoya explicó que sacó este tema debido a las injustas críticas que Venturo ha recibido en redes sociales, defendiendo a su amiga y dejando claro que la infidelidad fue un factor determinante en la ruptura.