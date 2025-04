Ale Venturo y Rodrigo Cuba, los desacuerdos que tenían sobre la crianza: “Salíamos y le compraba todo a su hija”. (Video: América TV).

Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo oficializaron su separación el 31 de marzo. Sin embargo, antes de que la noticia se hiciera pública, una entrevista en el canal de YouTube ‘Historias detrás de la historia’ reveló diferencias en la crianza que tenían como pareja.

En esa conversación, la empresaria manifestó su desacuerdo con la forma en la que el futbolista manejaba ciertos aspectos relacionados con su hija mayor, fruto de su relación con Melissa Paredes.

“Yo amo a mis hijas, jamás en la vida le voy a tocar un solo pelo”, declaró con firmeza Cuba durante la entrevista. A lo que Venturo respondió de forma tajante: “Yo sí, a veces quiero jalar pelos”.

Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuuba: Diferencias en la crianza

Uno de los puntos que generó discusión entre la pareja fue el nivel de permisividad del jugador con su hija mayor. Venturo reveló que, al inicio de su relación, le llamó la atención la actitud de Cuba al concederle todos los caprichos a la menor.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo anuncian el fin de su relación. | América Espectáculos

“¡Asu mare! Cuando recién lo conocí estaba acostumbrado a que salíamos y todo le compraba, ‘papi, quiero esto’ y ya ‘esto’, ya. No puedes comprar todo. Hasta ahora lo sigues haciendo”, expresó con frustración.

La empresaria también señaló que las diferencias en la crianza son comunes en parejas con hijos de relaciones previas: “Si lo quiere hacer, chévere, pero a veces estamos todos juntos y obviamente no vamos a darle todo lo que quieren las niñas, es así. Yo no compro todo”.

El fin de la relación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba

Días después de la publicación de la entrevista, el periodista Rolando Oquendo, del canal de YouTube donde se grabó la conversación, reveló detalles sobre el momento exacto en que la pareja terminó su relación. Según Oquendo, el quiebre se produjo en privado el 12 de febrero, un mes antes de que el video se hiciera público.

En declaraciones para ‘América Hoy’, el entrevistador explicó: “Rodrigo me comentó cuando salió el video que ya habían terminado, solo que lo estaba manejando en privado”.

Además, señaló que la relación ya estaba deteriorada antes de la entrevista: “No tuvieron problemas en que el video se publicara, pero cuando lo grabamos ya venía medio mal la situación y, un día después, decidieron separarse definitivamente”.

¿Cuándo se separaron Ale Venturo y Rodrigo Cuba? | América TV

Las indirectas en las redes sociales

Luego de la confirmación de la ruptura, el ‘Gato’ Cuba generó controversia en redes sociales al interactuar con comentarios que criticaban a Ale Venturo.

El tiktoker Ric La Torre señaló que el futbolista dio ‘like’ a publicaciones que la acusaban de no tener una buena relación con su hija mayor.

Uno de los mensajes aprobados por Cuba decía: “Después de la entrevista que vi de los dos, definitivamente, Alexandra no quiere a tu hija. Si tu pareja no quiere a tu hijo, ahí no es, mejor estás solo Rodri”.

Rodrigo Cuba genera polémica por apoyar comentarios contra Ale Venturo. TikTok Ric La Torre

Otro usuario también cuestionó la actitud de Venturo, sugiriendo que hacía diferencias entre su hija y la hija del futbolista. “Siempre noté el hate que le lanzaban a su hija, haciendo diferencias con la hija de Alexandra, pero ella jamás eliminaba ese tipo de mensajes y contestaba siempre cuando solo hablaban bien de su hija”, escribió otro internauta.