Estas son las 4 vitaminas que mejoran la circulación sanguínea

En Perú, se registraron 60 mil casos asociados a trombosis en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati solo en el primer semestre de 2021. La trombosis, que ocurre cuando se forma un coágulo de sangre (trombo) en un vaso sanguíneo, es uno de los diversos problemas de salud que se generan debido a la falta de una adecuada circulación de la sangre.

La circulación sanguínea es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo, ya que permite el transporte de oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. Además, contribuye a la eliminación de desechos y al mantenimiento de una temperatura corporal adecuada. Una circulación deficiente puede provocar problemas de salud como várices, hinchazón, fatiga y riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Para mantener una buena circulación sanguínea, es esencial adoptar hábitos saludables como la práctica regular de ejercicio, una dieta equilibrada y el consumo adecuado de vitaminas. Algunas vitaminas desempeñan un papel fundamental en la mejora de la circulación, ayudando a mantener los vasos sanguíneos saludables y favoreciendo el flujo sanguíneo.

Las 4 vitaminas que mejoran la circulación sanguínea

La vitamina C fortalece los vasos sanguíneos y entre los alimentos ricos en esta vitamina se encuentran las frutas cítricas como la naranja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las vitaminas que contribuyen a mejorar la circulación sanguínea, destacan cuatro en particular:

Vitamina C: la vitamina C es conocida por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para fortalecer los vasos sanguíneos. Ayuda a mantener la elasticidad de las arterias, evitando la formación de placas que pueden obstruir el flujo sanguíneo. Además, contribuye a la producción de colágeno, esencial para la estructura de las paredes vasculares. Entre los alimentos ricos en vitamina C se encuentran las frutas cítricas como la naranja y el limón, así como el pimiento rojo, el kiwi, las fresas y el brócoli.

Vitamina B3: también conocida como niacina, la vitamina B3 favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, mejorando así el flujo sanguíneo y reduciendo la presión arterial. Además, ayuda a reducir los niveles de colesterol malo (LDL), lo que contribuye a mantener las arterias limpias y saludables. Se puede encontrar en alimentos como el pollo, el atún, el salmón, el maní y los cereales integrales.

Vitamina E: la vitamina E es un potente antioxidante que protege las células sanguíneas de los daños oxidativos. Ayuda a prevenir la formación de coágulos y mantiene la fluidez de la sangre, lo que es fundamental para evitar problemas circulatorios. Esta vitamina se encuentra en alimentos como las semillas de girasol, las almendras, el aceite de oliva, la palta y los vegetales de hoja verde.

Vitamina K: la vitamina K es esencial para la coagulación sanguínea adecuada y juega un papel importante en la salud vascular. Ayuda a prevenir el endurecimiento de las arterias al regular la acumulación de calcio en las paredes arteriales. Esto permite mantener una circulación saludable y prevenir problemas cardiovasculares. Los alimentos que contienen vitamina K incluyen el brócoli, las espinacas, la col rizada y otros vegetales de hoja verde.

Funciones de la circulación sanguínea

Una de las principales funciones de la circulación sanguínea es el suministro de oxígeno desde los pulmones a los tejidos (Europa Press)

La circulación sanguínea es fundamental para el buen funcionamiento del organismo, ya que permite el transporte de oxígeno, nutrientes, hormonas y otros componentes esenciales a todas las células del cuerpo. A través del sistema circulatorio, la sangre fluye desde el corazón hacia los distintos tejidos y órganos, garantizando su adecuado funcionamiento.

Una de las principales funciones de la circulación sanguínea es el suministro de oxígeno desde los pulmones a los tejidos y la recolección de dióxido de carbono para su eliminación. Además, transporta nutrientes provenientes de la digestión hacia las células, asegurando su nutrición y energía.

Otra función importante es la eliminación de desechos metabólicos, que son llevados hacia órganos como los riñones y el hígado para su procesamiento y excreción. La circulación también cumple un papel crucial en la regulación de la temperatura corporal, distribuyendo el calor generado por los músculos y otros órganos.

Asimismo, el sistema circulatorio participa en la defensa inmunológica, ya que permite el desplazamiento de células del sistema inmune hacia áreas afectadas por infecciones o lesiones. Por último, es esencial para el equilibrio hormonal, transportando hormonas desde las glándulas endocrinas hacia sus órganos diana (que son afectados por sustancias como las hormonas) para regular diversas funciones corporales.