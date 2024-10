Los 7 enemigos del corazón que aumentan el riesgo cardiovascular

El doctor López Rosetti nos cuenta cómo tenemos que cuidar nuestro corazón.

Su corazón late 100.000 veces al día. Trabaja muchísimo y tiene factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. Los principales enemigos del corazón son la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el sedentarismo, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo y el estrés. La buena noticia es que muchos son prevenibles con hábitos de estilo de vida saludables.

1 - Hipertensión arterial

Una de cada tres personas, en promedio, tiene presión arterial alta y la mitad de los afectados no lo sabe. Es sorprendente porque es algo muy fácil de medir, se acerca a una farmacia, le toman la presión y con una o dos tomas, usted ya sabe si es hipertenso y consulta al médico.

Lo ideal, lo normal, sería tener 130 de máxima o menos y 85 de mínima o menos. ¿Cuándo alguien es hipertenso? Cuando la máxima o la mínima pasan cierto límite. ¿Cuál es ese límite? Cuando la máxima es de 140 o más y la mínima es de 90 o más. Es fácil de diagnosticar y fácil de controlar.

2 - Colesterol elevado

Tener colesterol alto juega en contra de su salud cardiovascular. Tanto corazón como cerebro. Sobre todo el colesterol llamado malo, el LDL. Después tenemos otro colesterol, el HDL, que es el bueno, es el que bloquea las arterias. Existen tres tipos de cifras importantes a considerar en un análisis de sangre:

Colesterol total : Lo ideal es que esté por debajo de 200 mg/dl. Valores superiores a 240 mg/dl se consideran anormales.

Colesterol HDL (colesterol “bueno”) : Si el nivel es de 60 mg/dl o más, se considera que tiene un efecto protector. Niveles entre 40 y 59 mg/dl son aceptables, pero cuanto más alto sea el HDL, mejor.

Colesterol LDL (colesterol “malo”): Lo óptimo es mantenerlo en 100 mg/dl o menos. Aunque se considera aceptable tenerlo entre 100 y 130 mg/dl, lo más recomendable es mantenerlo por debajo de 100 mg/dl para prevenir riesgos.

3 - Sedentarismo

No moverse, no tener actividad física es un enorme factor de riesgo que aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Una vez se lo dije, lo que no se mueve se oxida.

Aunque caminar puede parecer una actividad simple, es una forma efectiva de mantenerse en movimiento sin requerir equipos especiales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cuatro adultos no cumple con las recomendaciones de actividad física. La OMS aconseja hacer un mínimo de 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de actividad intensa por semana, algo que se puede lograr con una caminata de 30 minutos cinco días a la semana.

4 - La obesidad

El sobrepeso y la obesidad generar un cuadro de inflamación crónica de bajo grado que daña el sistema cardiovascular. Nuevamente el corazón y el cerebro. La circulación cerebral. Además, la obesidad se relaciona con la hipertensión arterial, con la diabetes, con el colesterol. Es decir, la obesidad ya condiciona esas tres cosas.

La OMS señala que “la obesidad es una compleja enfermedad crónica que se define por una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, que puede provocar aumento del riesgo de diabetes de tipo 2 y cardiopatías, puede afectar la salud ósea y la reproducción y aumenta el riesgo de que aparezcan determinados tipos de cáncer”.

5- Diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y se caracteriza por niveles elevados de glucosa o azúcar en la sangre. Es un trastorno metabólico que ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza de manera eficiente.

La diabetes tipo dos es realmente un factor de riesgo cardiovascular. Se diagnostica fácil. Un análisis de sangre, y se trata con bastante facilidad.

6 - El tabaco

Ni yo ni ningún médico tiene antídoto para el tabaco. Si uno se cuida un poquito menos a lo mejor en la comida, uno puede controlar regularmente el colesterol con medicación, la presión arterial. Algo podemos hacer los médicos para ayudarlo, pero con el cigarrillo no.

Si fuma, lo único que se puede hacer es dejar de fumar. Se lo digo así: El tabaco no tiene antídoto.

7 - El estrés

Y por último, el estrés. Lo que entendemos como sufrimiento humano sostenido en el tiempo.

A mi entender, la palabra que mejor define el estrés es “sufrimiento”. Y al reflexionar sobre esto, recuerdo una frase de Siddhārtha Gautama, Buda, que quiero compartir: “El dolor en la vida es inevitable, pero el sufrimiento es opcional”. Me parece una frase extraordinaria. El estrés es un gran enemigo de su corazón.

No son muchas cosas. Contrólelas. Haga diagnóstico. Cuide su corazón.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.