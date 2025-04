Magaly Medina señala actitud sospechosa de futbolistas tras ampay: “Hasta Edison Flores cerró comentarios”

Magaly Medina sobre los comentarios cerrados de los futbolistas antes de ampay: "Las conciencias no la tienen limpia". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El 1 de abril, Magaly Medina presentó en su programa Magaly TV La Firme un impactante ampay que involucra al futbolista Piero Quispe y la modelo Olenka Mejía. Las imágenes mostraban a Mejía ingresando por separado al hotel del aeropuerto Jorge Chávez, con el futbolista, justo después de su regreso de Venezuela con la selección peruana.

Este encuentro, aunque aparentemente casual, generó gran revuelo y dio pie a una serie de fuertes declaraciones por parte de Magaly Medina. En su comentario, la periodista destacó que la actitud del pelotero, al ser uno de los primeros en cerrar los comentarios en sus redes sociales tras la divulgación de las imágenes, reflejaba algo más que incomodidad.

“Piero Quispe fue uno de los primeros en cerrar los comentarios inmediatamente. O sea, ya tenía la conciencia sucia y todo lo que tiene la conciencia sucia inmediatamente se dispara a los pies”, comentó la conductora, haciendo alusión a lo que consideraba una reacción defensiva del futbolista ante la filtración del ampay.

Magaly Medina continuó comentando sobre la conducta de otros futbolistas peruanos que también tomaron medidas similares. Mencionó a jugadores como Luis Advíncula, Sergio Peña, Pedro Gallese, Marco López y Edison Flores, quienes también decidieron cerrar los comentarios en sus redes sociales poco después del ampay.

“¿Qué es lo que están escondiendo? ¿Qué tendrán por ahí que salen todos avispados y totalmente miedosos, presos del miedo a dejar de seguir? Porque si por ahí trascendiera alguna información sobre ellos, por lo menos están preparados a que no les digan nada”, reflexionó Magaly.

Magaly también ofreció su visión sobre cómo los futbolistas jóvenes, una vez alcanzado el éxito, a menudo adoptan comportamientos cuestionables. “La mayoría de jugadores de fútbol, cuando empiezan a ganar algo de platita, inmediatamente parecen desesperarse y se casan con la noviecita que tienen. Tienen hijitos, hacen planes para casarse. Pero cuando el éxito sigue llegando, comienzan a dedicarse a vivir la vida loca, a darse los gustos que nunca antes se dieron”, expresó la conductora.

En cuanto a Piero Quispe, quien se convirtió en un foco de críticas tras el ampay, Magaly Medina sugirió que el futbolista, a pesar de haber formado una familia recientemente, aún no estaba preparado para asumir sus responsabilidades. “Comienzan a llamar a las vedettes, a las modelos, a estas chicas que siempre andan rodeadas de futbolistas. Parece que necesitan hacer todo eso. La vida de un deportista, en los primeros años, por lo menos, no es fácil. Y si no entienden esos sacrificios, deciden tener hijos, casarse y formar una familia, pero después actúan de esa manera”, afirmó Magaly.

Finalmente, Magaly Medina expresó que, a pesar de los logros deportivos, muchos futbolistas siguen siendo mal aconsejados y cometen errores en su vida personal. “Antes de llevarlos a formar parte de alguna selección, deberían entrenarlos no solo físicamente, sino también emocionalmente. Necesitan psicólogos como parte de sus contratos, para que puedan manejar las presiones y las tentaciones que surgen con la fama y el dinero”, concluyó Magaly.

Magaly Medina sorprendida que Edison “Orejita” Flores también cerró comentarios

Magaly Medina hizo referencia a Edison “Orejita” Flores al comentar sobre las reacciones de los futbolistas peruanos tras el ampay de Piero Quispe y Olenka Mejía. La conductora destacó que Edison Flores fue uno de los pocos futbolistas que no cerró los comentarios en sus redes sociales después de la controversia.

Magaly expresó: “Me sigue asombrando que Edison Flores no haya cerrado sus comentarios. El que no la debe, no la teme.” Con esta declaración, Magaly insinuó que Edison Flores no tenía nada que esconder y, por lo tanto, no vio necesidad de bloquear las interacciones en sus redes sociales, a diferencia de otros futbolistas como Piero Quispe, Luis Advíncula, Sergio Peña, y otros, quienes rápidamente cerraron sus comentarios.

Este comentario de Magaly subrayó la postura de algunos futbolistas ante el escándalo, sugiriendo que aquellos que cierran sus redes sociales podrían estar ocultando algo, mientras que aquellos que no lo hacen, como Flores, lo hacen porque no tienen nada que temer.

