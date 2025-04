‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: Renato Tapia, Piero Quispe y otros futbolistas cierran comentarios por nuevo ampay de Magaly Medina

Magaly Medina a Melissa Klug: “No fue ‘EVDLV’, el público no es ingenuo, nadie se ha tragado tu historia” La conductora Magaly Medina cuestionó la falta de pruebas y la ausencia de profundización en la entrevista de Beto Ortiz, calificando la situación de un guion mal hecho

Este 31 de marzo, en su programa Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina no dudó en lanzar duras críticas contra Melissa Klug, quien participó en El Valor de la Verdad. Según la periodista, la intervención de Klug no fue en absoluto una muestra de sinceridad, sino una actuación poco convincente que no logró desmentir las dudas sobre su versión de los hechos.