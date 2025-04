Olenka Mejía confirma encuentro con Piero Quispe en hotel del aeropuerto: “Fue por encargos”

Olenka Mejía aclara detalles sobre su encuentro con Piero Quispe en el hotel del aeropuerto. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la emisión de este 1 de abril de Magaly TV La Firme, la periodista Magaly Medina presentó un sorprendente ampay que involucra a Olenka Mejía y Piero Quispe, prometedor futbolista de la selección peruana, tras su partido contra Venezuela.

La modelo fue captada ingresando al hotel ubicado dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde ya se encontraba el pelotero antes de su vuelo a México. El encuentro de ambos generó controversia, ya que Piero, quien está en una relación de pareja.

Ante ello, la expareja del hermano de Yahaira Plasencia fue consultada por las cámaras de Magaly Medina sobre su vínculo con el deportista, a lo que ella respondió:

“Tenemos una amistad de años, unos tres años”. Sin embargo, cuando se le preguntó si conocía su situación sentimental, Olenka evitó responder claramente. Más tarde, durante la entrevista, Olenka Mejía reveló que el encuentro en el hotel fue “súper espontáneo” y que solo hablaron de “temas amicales”.

Según sus palabras, el jugador llegó tarde por el retraso de su vuelo y su único punto de encuentro fue ese hotel, ya que tenía un vuelo a México a las 11 p.m. Sin embargo, las cámaras de Magaly TV La Firme captaron al pelotero casado en la recepción del hotel, aparentemente esperando, mientras consultaba con el personal sobre la disponibilidad de habitaciones.

A los pocos minutos, Piero Quispe fue visto entrando al hotel y subiendo al ascensor, lo que incrementó las dudas sobre la naturaleza del encuentro. Ya luego, la modelo respondió: “Me tenía que traer unas cosas, más. Son los encargos, son muy bien. Ahí está haciendo delivery. Me tenía que dar unos encargos, pero son muy bien”, dijo en un inicio.

La periodista consultó: “¿Y normalmente tú vas a hoteles a conversar con tus amigos?”, a lo que ella respondió: “No, eso no. Eso ha sido una excepción, pero ahí no, no. No acostumbro a hacer eso”, mencionó entre risas.

La coincidencia de que ambos estuvieran en el mismo lugar y que, según Olenka, fuera por motivos “amicales”, ha generado aún más especulaciones. La situación plantea más preguntas sobre el vínculo entre el futbolista y la modelo, mientras que las imágenes siguen alimentando el interés mediático.

¿Qué dijo Piero Quispe?

Consultado por la prensa en tono directo, Piero Quispe se mostró visiblemente incómodo y negó rotundamente tener cualquier relación con Olenka Mejía. “No sé quién es Olenka, no”, declaró con evidente molestia. Ante la insistencia de los reporteros, el jugador reaccionó con mayor incomodidad.

Frente a la actitud del futbolista, en la nota de Magaly Medina se escucha decir a la ‘voz en off’: “¿Qué? ¿Otro que la niega? Pero si Olenka dijo una y otra vez que sí se habían visto. ¿Pero quién va a ver a su amigo en el hotel un rato?”.

Por su parte, Olenka Mejía sostuvo que mantiene una amistad de aproximadamente tres años con Quispe y que el encuentro fue esporádico y estrictamente “amical”. Según explicó, se encontraron en el hotel porque él llegaba del extranjero tras un partido con la selección peruana, y su vuelo de conexión hacia México era esa misma noche. “Fue una reunión, él llegó del tema que jugaba con la federación. Fue súper espontáneo el reencuentro, la reunión, y simplemente se habló temas amicales”, aseguró la modelo.

Cuando se le preguntó por qué el encuentro ocurrió precisamente en un hotel, Mejía respondió: “Me tenía que traer unas cosas, más. Son los encargos... muy bien”. Y añadió: “Eso ha sido una excepción. No acostumbro a hacer eso”.

