Sueros inmovilizados de Medifarma serán usados: ministro César Vásquez anunció decreto para evitar desabastecimiento

Titular del Ministerio de Salud anunció decreto supremo para evitar desabastecimiento. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El titular del Ministerio de Salud, César Vásquez, anunció la emisión de un decreto de urgencia que permitirá utilizar ciertos lotes de suero producidos por la empresa Medifarma. Según explicó durante la Comisión de Salud del Congreso de la República, los productos que serán liberados para su uso corresponden a aquellos que han superado controles de calidad adicionales. Esta decisión responde al interés de evitar el desabastecimiento que ya ha sido reportado en algunas regiones.

Durante su intervención, Vásquez explicó que el decreto no devolverá el registro sanitario a la empresa, pero permitirá que los lotes que se encuentran inmovilizados en los hospitales y que están en condiciones óptimas sean utilizados. Detalló que la medida busca cubrir la demanda de este recurso vital para distintos procedimientos médicos, sobre todo al conocer que el suspendido laboratorio abastece al 85 % del sector público.

“Hoy debe estar saliendo un decreto de urgencia que va a permitir que se pueda usar esos lotes que están en nuestros hospitales y que han pasado doble control de calidad, y que nosotros aseguramos, al 100 %, que están en condiciones adecuadas de usar, porque la estrategia de ellos es generar una incertidumbre de desabastecimiento, retirar su producto para ponernos contra las cuerdas al gobierno y al Estado", mencionó.

El integrante del gabinete ministerial también destacó que el decreto incluirá disposiciones para facilitar los trámites de nuevos registros sanitarios, con el objetivo de abrir el mercado y reducir la dependencia de empresas como Medifarma. Según el ministro, los oligopolios en el sector farmacéutico han causado un daño significativo al país, limitando la competencia y afectando la calidad de los productos disponibles en el sistema de salud pública.

Titular del Minsa solicitó acudir a la Comisión de Salud del Congreso.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Minsa / Andina

En ese sentido, líder de la cartera anunció que completaron el retiro del lote 2123624, que habría ocasionado hasta cuatro muertes en Lima, Cusco y La Libertad, y que la solución fisiológica adquirida que será liberada pasó por controles de calidad independientes a los realizados por la empresa. “Nosotros […] para adquirir estos y todos los productos farmacéuticos en CENARES […] volvemos a hacer control de calidad, no nos confiamos en los controles de calidad de las empresas […] Nosotros hemos hecho un nuevo control de calidad para comprar los más de 10 millones de frascos [del producto] que se compraron al término del año pasado para todo este año 2025. Por eso, esos frascos de la muerte no ingresaron al sector público y no están en nuestros hospitales”, explicó.

El titular del Minsa también señaló que el año pasado presentó una denuncia formal contra Medifarma, acusándola de formar parte de una red criminal junto a otros 14 laboratorios. Según Vásquez, estas empresas habrían concertado precios en licitaciones realizadas por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), lo que habría afectado la transparencia y la competitividad en el sector. No obstante, mencionó que la investigación por colusión fue archivada por el Ministerio Público.

“Nosotros hemos denunciado el 24 de julio del año pasado, y yo lo dije en presencia de todos los medios de comunicación, que junto a 14 laboratorios más formaban parte de una red criminal y que no me hicieron caso y que estaban detrás de una campaña de desestabilización en mi contra, porque obviamente era incómodo para ellos”, dijo el titular del Minsa.

“Indecopi inició las investigaciones. Hoy con mucha frustración, extraoficialmente me he informado que la Fiscalía ha archivado el caso. Cuando hay evidencias y hemos denunciado formalmente, no públicamente, que esta empresa junto a 14 más concentraban precios. Buscaban que en las licitaciones que hacían, se paguen precios mayores a los del mercado”, sentenció.