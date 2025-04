Ministro César Vásquez destituye en vivo a directora de la Digemid durante exposición en el Congreso: duró menos de 48 horas en el cargo

Titular del Ministerio de Salud anunció el reemplazo de la recién designada como directora en la Digemid.| Congreso TV

Duró menos de 48 horas en el cargo. El titular del Ministerio de Salud, César Vásquez, respondió a los cuestionamientos hacia la flamante directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Sonia Marisol Delgado Céspedes, despidiéndola en vivo durante su exposición ante la Comisión de Salud del Congreso de la República.

“Siempre es importante, en todo proceso, escuchar a ambas partes. Si bien el cuestionamiento más serio y preocupante y que todos ustedes han hecho público hoy, creo que, con justa razón, es la preocupación en relación con este proceso que ahora está inmerso en una investigación. Sin menos cabo de sus capacidades y competencias profesionales, por el hecho de que ella misma ha podido confirmar y puede dejar atisbos de cuestionamientos de conflictos de intereses, en aras de dejar bien claro de que nosotros no queremos una sola sombra de duda en la transparencia, públicamente hoy le agradezco los servicios y voy a proceder en las próximas horas a designar a un nuevo funcionario en la dirección de esta institución”, mencionó.

La decisión del ministro surge luego de que diversos congresistas expresaran su preocupación por el nombramiento de Delgado Céspedes ante la publicación de un reportaje publicado por el portal Salud con Lupa, el cual reveló que la funcionaria es accionista de dos empresas farmacéuticas: Delpher SAC y Somefarm SAC. Estas compañías, según el informe, se dedican a brindar asesoría en temas regulatorios, como la obtención de registros sanitarios. En Delpher SAC, Delgado poseería el 50 % de las acciones, mientras que en Somefarm SAC sería accionista minoritaria.

El vínculo de la flamante directora con estas empresas generó inquietudes entre los legisladores, quienes señalaron que su participación en el sector privado podría comprometer la imparcialidad de su labor en la investigación. Además, se destacó que Delgado fue militante del partido político Alianza para el Progreso (APP), agrupación a la que también pertenece el ministro César Vásquez. Este hecho incrementó las críticas hacia su designación, al considerarse que podría haber influencias políticas en su nombramiento.

Sonia Delgado Céspedes, exmilitante de APP, es la nueva de la Digemid. (Foto: Facebook/CQFP)

Consultada durante la sesión, Delgado Céspedes tomó la palabra y confirmó que, efectivamente, había tenido empresas a su cargo. Sin embargo, no se ofrecieron mayores detalles sobre si estas actividades empresariales continúan vigentes o si se encuentran en pausa desde su ingreso al cargo público. No obstante, ello fue considerado un motivo suficiente para retirarla del cargo. Durante sus palabras, la todavía funcionaria se limitó a asentir, aceptando así la decisión adoptada por el responsable de la cartera.

Aunque no fue uno de los motivos de su salida, la química farmacéutica de profesión también fue criticada por su vínculo con APP. Previo a conocer de su salida, presentó un documento emitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que, según explicó, certifica su solicitud de desafiliación de APP hace un año. Aseguró que esta desvinculación se debió a una “afiliación indebida” y afirmó desconocer las razones por las cuales fue vinculada al partido en 2007. “Yo no formo parte de APP ni de ningún partido político”, declaró, enfatizando que las acusaciones sobre su afiliación carecen de fundamento. Delgado también instó a los congresistas a no dejarse influir por lo que calificó como información errónea difundida por algunos medios de comunicación.

También subrayó su formación académica, mencionando que está próxima a obtener el título de doctora en farmacia y bioquímica. Además, destacó su experiencia como docente y su rol como decana nacional de los químicos farmacéuticos, cargo que, según indicó, obtuvo mediante un proceso democrático. “He contribuido muchísimo desde mi posición”, afirmó, al tiempo que calificó de infundadas las acusaciones en su contra. No obstante, ello no bastó para evitar su destitución del cargo.