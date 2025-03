“El impacto puede ser mortal”: Exdirector de Digemid advierte eventual desabastecimiento de sueros fisiológicos en Perú

Minsa, a través del Digemid, dispuso la suspensión y retiro de suero fisiológico de Medifarma. | Fotocomposición: Infobae Perú

Tras el reporte de tres personas fallecidas y 10 víctimas en estado de gravedad, Medifarma ordenó el retiro del lote de sueros fisiológicos defectuosos y el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), dispuso el cierre temporal del las plantas del laboratorio Medifarma. Es decir, la empresa ya no puede fabricar, comercializar ni distribuir el producto mientras dure la suspensión. No obstante, hasta el momento no se conoce ningún plan de contingencia ante la inmovilización del producto de vital importancia y demanda para distintos procedimientos médicos.

Consultado por Infobae Perú, César Amaro, exdirector de la Digemid, advirtió sobre los riesgos derivados de las recientes medidas adoptadas que, aunque necesarias, de no tener una estrategia podrían generar un desabastecimiento crítico de un insumo fundamental en centros de salud públicos y privados, y, con ello, la muerte de personas. “Yo desconozco si ahora cenares, el MINSA y Digemid están trabajando fuertemente para evitar ese riesgo, pero lo que sí puedo decir es que hay un problema real de provisión que tiene que ser gestionado para que no haya ningún riesgo con la vida de las personas, el impacto de no tener ese recurso puede ser mortal”, aseguró.

“Los colegas del lado privado están decidiendo ya una provisión inmediata con la oferta privada. Sin embargo, en el Estado, como todos sabemos, la respuesta de compra un día domingo es imposible. Entonces, no hay decisiones de abastecimiento en el Estado que estén adoptando hoy día, por lo menos de la manera tradicional”, agregó.

En ese sentido, invocó al titular de Salud, César Vásquez, que brinde detalles al respecto, pues de no existir una estrategia, las medidas son solo mediáticas y políticas, pero no técnicas. “Es importante no solo decir estoy cerrando la planta, estoy suspendiendo el permiso sanitario de cloruro de sodio, sino qué es lo que se está haciendo para cubrir esa demanda”, explicó.

Exdirector del Digemid pide al ministro de Salud transparentar el plan de contingencia. | Fotocomposición Infobae Perú

Asimismo, se refirió a la remoción del director y otros funcionarios de confianza DIGEMID e indicó que si bien es una decisión respetable, no es posible que hasta el momento, en una situación tan crítica, todavía no existan noticias de sus reemplazos. Respecto a la presentación de un proyecto de ley para convertir la entidad en un organismo técnico especializado, dotándolo de autonomía técnica, financiera y administrativa, sostuvo que es “bueno y malo”.

“Es una buena noticia porque se busca solucionar una crisis interna estructural porque no tiene autonomía ni recursos. Es una institución que tiene mil retos que resolver, pero con muchas limitaciones en ese lado”. Sin embargo, la mala noticia sería si eso significa “perpetuar el modelo actual de opacidad y falta de transparencia, sin un sistema de información bien organizado”, indicó el especialista.

“Para que tengan una idea, todavía no se encuentra la totalidad de sueros distribuidos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente como país no estamos implementando el estándar de datos en salud. Entonces, no hemos hecho nuestra tarea, y digo no hemos hecho porque también he sido director de Digemid. No hemos trabajado para que el país tenga trazabilidad con tecnología digital, que hoy día es un tema mucho más sencillo y mucho más factible de poner en práctica. Esta inacción crónica en el Estado está costando el riesgo para la vida de los peruanos”, acotó.

En relación con la denuncia interpuesta desde el Minsa, destacó que debe investigarse si efectivamente o por qué las clínicas o establecimientos involucrados no cumplieron con los plazos establecidos para notificar al sistema de farmacovigilancia sobre posibles efectos adversos. No obstante, también consideró que se debe indagar si el personal que recibe dichas alertas está activo las 24 horas del día y los siete días de la semana. “¿Hay un mecanismo de monitoreo permanente? Esto es algo que se debe responder”, concluyó.