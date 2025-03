César Vásquez defiende su gestión en caso suero fisiológico de Medifarma: “Pedí que me citen para dar información detallada”

Titular del Minsa solicitó acudir a la Comisión de Salud del Congreso.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Minsa / Andina

A través de un oficio remitido al parlamentario Luis Picón, presidente de la Comisión de Salud del Congreso, el ministro César Vásquez solicitó asistir a fin de explicar los hechos relacionados con la alerta sanitaria generada por el uso del suero fisiológico de Medifarma, al cual se le atribuye la muerte de tres personas y más de diez pacientes en estado de gravedad. En diálogo con Infobae Perú, el titular del Minsa se refirió a dicho pedido y defendió su gestión al frente del Ministerio de Salud.

“Yo pedí que me citen a la Comisión de Salud para dar información detallada sobre el caso de suero fisiológico, porque es importante brindar explicaciones de forma transparente ante una situación que ha traído muertes de personas inocentes”, manifestó y calificó su gestión de “objetiva y transparente” respecto a los hechos relacionados con el producto del lote 2123624. Asimismo, insistió en la necesidad de que la representación legislativa y la ciudadanía conozca las acciones que ha implementado su sector para proteger la salud pública y garantizar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. Negó que se trate de una estrategia para evitar una eventual interpelación y censura.

“Nosotros no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Hemos realizado la fiscalización a establecimientos farmacéuticos privados, como clínicas, farmacias y droguerías, así como estatales, para verificar la inmovilización del suero fisiológico del laboratorio Medifarma S. A. y el retiro del lote del producto del mercado”, mencionó.

Asimismo, dijo que, a través de la Procuraduría del Minsa, se han tomado acciones de denuncias penales contra la empresa y la clínica Sanna. Destacó que, de acuerdo a los informes alcanzados, el centro de salud no cumplió con reportar oportunamente (dentro de las 24 horas exigidas) la primera reacción adversa grave que derivó en el fallecimiento de una persona, hecho que fue notificado un mes después. “En un medio se dijo que se había alargado el periodo de reporte, pero eso es falso, solo se aplicó a farmacias. Para centros de salud continúa siendo un máximo de 24 horas. No se puede alargar el plazo considerando que la vida de las personas está en juego”, agregó.

Minsa ordenó el cierre de Medifarma por suero fisiológico defectuoso que mató a cuatro personas. | Fotocomposición: Infobae Perú

Sobre la decisión de remover a los funcionarios de confianza de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), indicó que responde a la agilización de investigaciones y transparencia, y descartó que la designación de Sonia Delgado en reemplazo de Moisés Mendocilla responda a un tema político. “Su experiencia y trayectoria es pública. Ella ya conoce el funcionamiento de las entidades de salud. Ha sido evaluadora y jefa de Dispositivos Médicos e incluso a representado a Digemid en reuniones nacionales e internacionales de la OPS, IMRDF, RAPS y otras entidades. Ha sido decana del Colegio Químico Farmacéutico, por ejemplo, todo eso se puede constatar en su cv”, respondió.

Aunque evitó referirse a detalle sobre el plan de contingencia elaborado ante el retiro del lote de sueros fisiológicos defectuosos y el cierre temporal del las plantas del laboratorio Medifarma, sostuvo que no habrá desabastecimiento, como el exdirector de la Digemid advirtió en caso de la inexistencia de una estrategia. “Este es uno de los temas que detallaremos ante el Parlamento, pero puedo adelantar que recurriremos a la compra internacional inmediata”, sentenció.

¿Qué dijo el exdirector de la Digemid?

En entrevista con Infobae Perú, César Amaro advirtió que no tener un plan de contingencia ante las fuertes medidas adoptadas podría generar desabastecimiento y, con ello, víctimas. “Yo desconozco si ahora cenares, el MINSA y Digemid están trabajando fuertemente para evitar ese riesgo, pero lo que sí puedo decir es que hay un problema real de provisión que tiene que ser gestionado para que no haya ningún riesgo con la vida de las personas, el impacto de no tener ese recurso puede ser mortal”, aseguró.