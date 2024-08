Ministro César Vásquez se enfrenta a la Fiscalía: “Investigan a políticos, pero no a los grandes laboratorios”

Titular del Minsa cuestionó el accionar del Ministerio Público ante al inicio de investigaciones. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Tras conocerse de la existencia del llamado ‘El cártel de laboratorios’, el ministro de Salud, César Vásquez, exhortó al titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, que inicie una investigación preliminar contra las empresas farmacéuticas involucradas en prácticas colusorias a fin de desabastecer de medicamentos al Minsa y el Seguro Social de Salud (EsSalud). En diálogo con Infobae Perú, cuestionó la forma en la que llevan los procesos.

“Investigan a políticos, pero no quieren investigar a los grandes laboratorios. Lamento que luego de conocerse que existe un club de la medicina o cartel de laboratorios, el Ministerio Público no se haya pronunciado como suele hacer con los políticos, no hay ningún comunicado al respecto”, manifestó.

A juicio del titular del Minsa, es evidente que existe un “poder oscuro” de las cadenas de farmacéuticas y laboratorios en el Perú, que habrían formado una red criminal para coludirse y lograr el desabastecimiento de medicinas en el país, a fin de presionar a los ministros de turno y ser beneficiados con licitaciones.

“Así como hubo un Club de la Construcción que hacía lo que quería en el Ministerio de Transportes, hay un Club de la Medicina que quiere hacer lo mismo en el sector salud y es algo que no se puede permitir, porque los afectados son los más necesitas, la población que acude a hospitales. Para acabar con la corrupción y denunciar estas irregularidades tengo el respaldo de la presidenta Dina Boluarte”, acotó.

Indecopi sanciona a Laboratorios (Canal N)

En esa línea, aseguró que el Minsa está entregando informes al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para las investigaciones que vienen realizando sobre el caso.

“Se ponían de acuerdo para subir los precios a los medicamentos; por otro lado, se coludían para no presentarse a las grandes convocatorias de Cenares, para que se declare desierto o le compren más caros los medicamentos. Luego, han buscado desinformar, a través de los medios de comunicación, con opinólogos, exministros y hasta decanos de colegios del sector salud, para decir que hay desabastecimiento y que estamos en una crisis total, induciendo a presiones a su favor”, manifestó.

En otro momento, el ministro de Salud dijo que estas empresas buscan que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) no logre realizar compras a gran escala y solo logren un 10 o 15% de medicamentos básicos. De esta manera, los laboratorios participaban en las compras directas de los hospitales.

“Actualmente, tenemos un 86.7% de disponibilidad de medicamentos y, respecto a Cenares, apuntamos a un 70% de las compras totales. Solo espero que ahora no salgan exministros u operadores políticos de los laboratorios, porque eso es la sensación que se tiene, a cuestionar esta gestión que trabaja a favor de los millones de peruanos”, acotó.

Cártel afecta a la población. | Andina

En la víspera, la congresista Vivian Olivos de Fuerza Popular planteó al Poder Legislativo la conformación de una comisión investigadora para indagar en los procesos de adquisición convocados por Ministerio de Salud y el Seguro Social, que se dieron entre el 2006 y 2020.

“No cabe duda que probablemente estas prácticas han continuado estos años, es necesario que se investigue y el Congreso no debe retroceder en este fin. Es claro que estas empresas no solo han cometido irregulares en el proceso de compras de medicamentos, sino que han coordinado para lograr el desabastecimiento de medicamentos, que es algo grave”, manifestó la parlamentaria a este medio.

“No sería novedoso que detrás de muchos gremios del sector salud se encuentren empresas que financian las campañas de estos dirigentes que solo tendrían intereses personales, que el de preocuparse por el bienestar del país y defender a los profesionales de la salud. Lamentablemente, hay mucha politización”, acotó la legisladora.