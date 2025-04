Fiscalía archivó investigación contra Medifarma y otras 14 empresas por colusión, afirmó César Vásquez

César Vásquez afirmó que Fiscalía archivó investigación contra Medifarma. Foto: Andina / Medifarma

Durante su presentación ante la Comisión de Salud del Congreso, el ministro de Salud, César Vásquez, afirmó que le han comunicado extraoficialmente que el Ministerio Público ha archivado la investigación por colusión que estaba siguiendo contra Medifarma y otras compañías.

“Nosotros hemos denunciado el 24 de julio del año pasado y yo lo dije en presencia de todos los medios de comunicación, que junto a 14 laboratorios más formaban parte de una red criminal que yo les llamé ‘La Red de las Medcinas’ y que no me hicieron caso y que estaban detrás de una campaña de desestabilización en mi contra, porque obviamente era incómodo para ellos”, dijo el titular del Minsa.

“Indecopi inició las investigaciones. Hoy con mucha frustración, extraoficialmente me he informado que la Fiscalía ha archivado el caso. Cuando hay evidencias y hemos denunciado formalmente, no públicamente, que esta empresa junto a 14 más concentraban precios. Buscaban que en las licitaciones que hacían, se paguen precios mayores a los del mercado”, añadió. De acuerdo con Vásquez, de esta manera las compañías habrían logrado retrasar las compras del Estado.

Titular del Ministerio de Salud aseguró que ya no habrá cambios en el Ejecutivo.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El ministro también aseguró que luego de una presunta campaña mediática sobre un “aparente desabastecimiento brutal”, tuvo que realizar compras directas a través de los hospitales, las cuales pueden llegar a costar “tres, cuatro, hasta cinco veces más”.

“(Es) un modus operandi malvado, criminal que yo denuncié penalmente y que pocos me acompañaron en esa lucha. “Esas empresas, porque pertenecen a grupos económicos que han estado acostumbrados a manejar el país a su antojo, hoy ven las consecuencias. Están matando a los peruanos. Están presionando, mandándome mensajes y haciendo lo necesario, seguramente, para que a mí me saquen del cargo, porque hay intereses mayores”, acotó.

¿Qué pasó en el 2024?

El 16 de julio del 2024, la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi (DLC) inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) de oficio, contra quince empresas y cinco personas naturales. Las compañías habrían cometido el delito de colusión en procesos convocados por el Estado, entre diciembre de 2006 y febrero de 2020.

Ministerio Público inició investigaciones en clínicas de Cusco y La Liberta por muertes por suero fisiológico de Medifarma | Foto composición: Infobae Perú

A través de este procedimiento se buscaba determinar si hubo coordinación de propuestas y abstenciones en las subastas del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud (EsSalud). Así, habrían ganado licitaciones de compras de medicamentos en ambas entidades.

En total, se hicieron diligencias contra 23 procesos de contratación pública. De haberse confirmado este hecho, según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se habría distorsionado las condiciones de adjudicación y de esta manera, que el Estado adquiera medicinas a menor precio.

Entre estos medicamentos figuran la amoxicilina y azitromicina para el tratamiento de infecciones; antineoplásicos e inmunosupresores como el metotrexaco para el tratamiento de leucemias agudas, cáncer de cabeza y cuello. También está incluido los antianémicos como el sulfato ferroso, suplemento del hierro, entre otros.

Según la información que brindó el Indecopi en julio del año pasado, las 15 empresas investigadas fueron las que se listan a continuación: :

Braun Medical Perú S.A. Instituto Quimioterápico S.A. Perulab S.A. Jobal Pharma E.I.R.L. Laboratorios AC Farma S.A. Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L. Laboratorios Americanos S.A. Laboratorios Lansier S.A.C. Laboratorios Portugal S.R.L. Laboratorios Unidos S.A. Medifarma S.A. Pereda Distribuidores S.R.L. Pharmagen S.A.C. OQ Pharma S.A.C. Teva Perú S.A.

Vásquez se presentó en el Congreso

Durante su presentación ante la Comisión de Salud del Parlamento, César Vásquez aseguró que su gestión “ha actuado de manera oportuna” y de acuerdo a sus competencias en el caso del suero de Medifarma que ha ocasionado la muerte de varias personas en las últimas semanas. “(Se) ha condenado a los que consideramos los grandes responsables de esta tragedia”, dijo.

Por su parte, el viceministro de Salud, Eric Peña Sánchez, resaltó que la compañía cometió el error de no observar a tiempo la mezcla ni la cuantificación de parámetros antes de que salga el producto. Asimismo, afirmó que los primeros casos mortales se dieron el 28 de febrero, pero que recién se notificó el 6 de marzo.