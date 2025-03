Estos son los 7 consejos que debes seguir para mantener tus riñones sanos

Hidratarse, pero sin excederse : “contrariamente a la creencia popular, ningún estudio ha demostrado que la sobrehidratación sea una práctica efectiva para mejorar la función renal”, afirma el nefrólogo James Simon. Aunque es recomendable beber suficiente agua, exceder los cuatro a seis vasos diarios probablemente no ayudará a los riñones a funcionar mejor.

Ejercicio regular : la actividad física, al igual que una dieta equilibrada, puede evitar el aumento de peso y la presión arterial alta. Sin embargo, es importante tener en cuenta la cantidad de ejercicio, especialmente si no se está acostumbrado a la actividad física. “Esforzarse demasiado cuando no está en buena forma puede provocar problemas graves, especialmente si tiene un alto riesgo de enfermedad cardíaca”, advierte el Dr. Simon. Si se tiene un alto riesgo de enfermedad cardíaca, es recomendable consultar al médico antes de comenzar un nuevo régimen de ejercicios.

Cuidado con los suplementos y remedios herbales : el uso excesivo de ciertos suplementos vitamínicos y extractos de hierbas puede ser perjudicial para los riñones. El Dr. Simon recomienda hablar con un médico antes de tomar vitaminas o hierbas para asegurarse de que no representen un riesgo para la salud renal.

Dejar de fumar (¡y vapear!): fumar daña los vasos sanguíneos, reduciendo el flujo sanguíneo hacia los riñones. “Cuando los riñones no tienen un flujo sanguíneo adecuado, no pueden funcionar a niveles óptimos”, explica el Dr. Simon. Fumar también aumenta el riesgo de presión arterial alta y de cáncer renal. Aunque el vapeo no expone tanto a las toxinas del tabaco, la nicotina sigue siendo perjudicial para el cuerpo y las soluciones de vapeo contienen diversos productos químicos.