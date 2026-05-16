Perú

Sector construcción crece en 13,3%, su mayor alza desde 2013

El avance de la economía peruana durante el primer trimestre estuvo impulsado por el dinamismo de las actividades no primarias, mientras que la inversión privada alcanzó su mayor expansión trimestral en más de una década

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El resultado respondió al mayor desarrollo de obras privadas y públicas, acompañado por un incremento en el consumo de cemento y la ejecución de proyectos subnacionales.
El resultado respondió al mayor desarrollo de obras privadas y públicas, acompañado por un incremento en el consumo de cemento y la ejecución de proyectos subnacionales. Foto: Nexo Inmobiliario

El dinamismo de la construcción impulsó el avance de la economía peruana durante el primer trimestre de 2026. Entre enero y marzo, el país registró un crecimiento de 3,5%, favorecido por el mejor desempeño de las actividades no primarias, especialmente construcción, comercio y servicios, de acuerdo con un reporte del Instituto Peruano de Economía.

El informe detalla que el sector construcción se expandió 13,3% en el periodo, marcando su mayor crecimiento desde 2013. Este resultado estuvo vinculado al incremento de proyectos privados y públicos, en un contexto de mayor consumo de cemento y avance de obras ejecutadas principalmente por gobiernos subnacionales.

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Construcción lideró el crecimiento económico

El Producto Bruto Interno (PBI) avanzó 3,2% en marzo, una cifra menor a la registrada en febrero, cuando la economía creció 3,7%. Pese a ello, el balance trimestral mostró un resultado positivo gracias al desempeño de las actividades no primarias, que aumentaron 4,4%.

Dentro de este grupo, construcción destacó con un alza de 13,3%, impulsada por el incremento de obras privadas, reflejado en un mayor consumo de cemento, que subió 14,4%. A ello se sumó el avance de las obras públicas, que crecieron 11,1%.

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Comercio y servicios también mostraron avances

El sector comercio registró un crecimiento de 4,9% durante el primer trimestre. El resultado estuvo asociado al aumento en la venta de vehículos livianos y pesados, que avanzó 19,1%, favorecida por un mayor acceso a créditos vehiculares.

En un evento académico Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, se ha pronunciando sobre la estabilidad económica.

En tanto, el sector servicios creció 3,1%, apoyado en el mejor desempeño de los restaurantes, cuya actividad aumentó 6,1%, así como en un mayor nivel de consumo en distintas categorías.

Caída de hidrocarburos afectó el desempeño

El Instituto Peruano de Economía advirtió que el crecimiento económico pudo haber sido mayor de no haberse producido la rotura del gasoducto de Camisea. El incidente ocasionó una caída de 15,4% en el sector hidrocarburos y redujo significativamente la producción de gas natural y líquidos de gas natural durante las primeras semanas de marzo.

El impacto también alcanzó a actividades intensivas en el uso de gas, como manufactura y transporte. Según las estimaciones del instituto, la interrupción habría restado cerca de 0,4 puntos porcentuales al crecimiento del PBI trimestral. Sin este evento, la economía habría crecido 3,9%.

Minería e industria compensaron parcialmente

Las actividades primarias apenas crecieron 0,2% entre enero y marzo. Sin embargo, el resultado fue parcialmente compensado por el desempeño de la minería y la manufactura primaria.

La minería avanzó 1,2%, impulsada por una mayor producción de cobre, principalmente en la unidad minera Antamina, ubicada en Áncash. Por su parte, la manufactura primaria aumentó 3,5%, favorecida por la refinación de metales, especialmente cobre, que registró un incremento de 13,9%.

En marzo, el Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento de 3,2%, por debajo del 3,7% observado en febrero.
En marzo, el Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento de 3,2%, por debajo del 3,7% observado en febrero. Foto: ULMA

Inversión privada alcanzó su mayor expansión desde 2012

El reporte del Instituto Peruano de Economía estima que la inversión privada creció 13,8% en el primer trimestre, marcando su mayor expansión trimestral desde 2012.

En paralelo, el consumo público relacionado con remuneraciones y adquisición de bienes y servicios aumentó 9,9%. En contraste, la inversión pública retrocedió 1,3% durante el mismo periodo.

Empleo e ingresos mantuvieron tendencia positiva

El empleo total en el país creció 1,3% en el primer trimestre, equivalente a más de 222 mil nuevos puestos de trabajo, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

Los sectores vinculados al consumo fueron los que más contribuyeron a la generación de empleo. Comercio incorporó 86 mil trabajadores, mientras que servicios sumó 75 mil puestos adicionales.

Asimismo, el empleo juvenil avanzó 2,1%, lo que representó 53 mil nuevos empleos y su mejor desempeño desde el tercer trimestre de 2019, excluyendo el rebote posterior a la pandemia.

La Municipalidad Metropolitana de Lima procedió con la demolición de un edificio de seis pisos en la Carretera Central. La estructura carecía de licencia de construcción y representaba un alto riesgo ante un eventual sismo.

El instituto también señaló que los ingresos promedio reales de los trabajadores aumentaron 6,3% en el último año, alcanzando su mayor crecimiento desde 2007, sin considerar el efecto rebote tras la emergencia sanitaria.

Persisten riesgos externos y locales

Pese a los resultados positivos del primer trimestre, el Instituto Peruano de Economía alertó sobre factores que podrían afectar el desempeño económico en los próximos meses.

Entre los riesgos externos mencionó el posible impacto del conflicto en Irán sobre los precios internacionales de los combustibles y la inflación, que en Lima alcanzó 4% en abril.

En el ámbito interno, el instituto advirtió sobre el deterioro de la confianza empresarial en medio de la incertidumbre electoral. Según indicó, en abril este indicador sufrió una de sus mayores caídas mensuales de las últimas dos décadas y volvió a terreno pesimista.

El reporte añadió que el comportamiento de la inversión privada durante la segunda mitad del año dependerá de los resultados electorales y de su efecto sobre variables como el tipo de cambio, el riesgo soberano y el ingreso de capitales al país.

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