La controversia estalló en redes sociales luego de que el cantante Sergio Romero, conocido artísticamente como ‘Chechito’, participara en una reunión con autoridades gubernamentales en el contexto de la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

La cita, que tuvo lugar pocas horas antes de la ‘Marcha por la paz’, fue interpretada por algunos como una señal de respaldo al Estado, lo que generó una ola de críticas contra el artista. Ante este panorama, ‘Chechito’ no se quedó callado y utilizó sus plataformas digitales para expresar su molestia y aclarar su posición.

A través de sus redes sociales, el cantante se defendió de quienes lo acusan de alejarse del pueblo por haber asistido a la reunión con la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, y otras autoridades. En un mensaje claro y directo, dejó en evidencia su incomodidad con los señalamientos recibidos.

“¡Nadie fue comprado! ¡Vengo haciendo muchas declaraciones de las cuales ya estoy harto! Si hoy tuve una reunión, no quiere decir que ya no estoy con el pueblo, porque pido no por mí, por todos nosotros. Nos están matando y no solo artistas sino mucha gente inocente. Yo normalmente me mantengo al margen, pero causa mucha indignación lo que está pasando”, escribió en su cuenta oficial.

‘Chechito’ responde con firmeza a críticas de Daniela Darcourt luego de reunión con autoridades.

Su postura fue clara: su intención nunca fue apoyar a las autoridades, sino encontrar soluciones para enfrentar la inseguridad que afecta tanto a los ciudadanos como al gremio artístico. Sin embargo, la polémica llevó al cantante a tomar una decisión drástica.

“Me mantendré al margen nuevamente y no brindaré más declaraciones. Muy pocos salen a hablar y yo ya me expuse bastante al solicitar ayuda para el pueblo, porque sé lo que se siente y no se lo deseo a nadie, especialmente a quienes no tienen los recursos para pagar seguridad”, agregó, dejando entrever su frustración ante la falta de respaldo por parte de otros artistas.

‘Chechito’ detalla acuerdos tras reunión con autoridades

Luego de la mesa de diálogo con representantes del Estado, el artista reveló algunos de los acuerdos alcanzados. ‘Chechito’ destacó que la reunión permitió que las autoridades escucharan sus preocupaciones y las de otros artistas que han sido víctimas de extorsión.

“Hemos brindado nuestro punto de vista, han oído nuestras molestias, nos han dado algunos números para poder comunicarnos”, comentó el cantante tras salir del encuentro. Además, aseguró que, debido a la situación, ha decidido reforzar su seguridad personal. “Se ha visto varios puntos de opinión a tratar y cosas nuevas que me he enterado y me he dado cuenta de que la policía está trabajando”, agregó.

El artista también manifestó su inquietud por la falta de control ante la creciente ola de violencia en el país. “Tras el lamentable fallecimiento del amigo Paul, el Perú está en una situación que no puede seguir así. Estamos en un estado crítico”, sentenció.

Daniela Darcourt cuestionó la reunión

Entre las voces críticas a la reunión, una de las más destacadas fue la de la salsera Daniela Darcourt, quien expresó su desacuerdo con la participación de diversos artistas en la mesa de diálogo. En el programa ‘América Hoy’, la cantante se mostró sorprendida al ver la fotografía en la que se observa a representantes del Grupo 5, Orquesta Candela, La China de la Salsa y otros artistas en la reunión con autoridades estatales.

Darcourt explicó que ella también fue invitada, pero decidió rechazar la convocatoria porque no quería alinearse con el gobierno ni con el Congreso. “La posición de cada uno se respeta, pero esa imagen que acaban de poner es justamente lo que nosotros no hemos querido. Yo no me voy a sentar con ninguna autoridad”, afirmó con evidente molestia.

Además, la intérprete hizo un llamado a la reflexión a sus colegas que asistieron a la reunión. “Jamás me juntaré con nadie que esté matando a mi familia, a mi gente, a mi pueblo. Solamente quiero invitar a mis compañeros que fueron parte de esta dichosa reunión a que reflexionen, que lo único que están haciendo es jugar con ustedes”, señaló en tono crítico.

Daniela Darcourt criticó foto de artistas en mesa de diálogo | América Hoy

Los artistas y la Marcha por la paz

Mientras que algunos artistas decidieron participar en la reunión con autoridades, otros optaron por unirse a la ‘Marcha por la paz’ para exigir soluciones inmediatas ante la creciente violencia. Desde las 5:00 p.m., diversas figuras del ámbito musical llegaron al punto de concentración para hacer sentir su voz de protesta.

Entre los asistentes se encontraban Leslie Shaw y Corazón Serrano, quienes recalcaron la importancia de que el Estado tome acciones concretas contra la inseguridad. Yrma Guerrero, representante de la agrupación de cumbia, reafirmó su compromiso con la causa y pidió mayor protección para todos los peruanos.

Daniela Darcourt, luego de sus declaraciones críticas, también se hizo presente en la marcha. Asimismo, Christian Yaipén, líder de Grupo 5, aclaró que su asistencia a la marcha no tenía fines artísticos, sino que acudió como un ciudadano más preocupado por la seguridad del país.

Leslie Shaw participa de la marcha nacional contra la inseguridad con seguridad y chaleco antibalas. X.com /Mataperrea

Otros artistas como Mauricio Mesones también se sumaron a la movilización, recordando que la violencia ha afectado directamente a muchos en la industria musical. Además, rostros conocidos de la televisión como María Pía Copello y Mario Hart hicieron acto de presencia, reforzando el mensaje de unidad ante la crisis de seguridad.