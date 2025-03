Leslie Shaw usó chaleco antibalas durante su participación en la marcha contra la insegurdad: “La nueva moda”

Leslie Shaw participa de la marcha nacional contra la inseguridad con seguridad y chaleco antibalas. X.com /Mataperrea

Este viernes 21 de marzo, miles de peruanos se uniron a la marcha nacional contra la inseguridad, una movilización que busca visibilizar el incremento de la delincuencia en el país. Entre los asistentes destaca la cantante Leslie Shaw, quien sorprendió al anunciar que participará usando un chaleco antibalas. A través de sus redes sociales, la artista compartió esta decisión y lanzó un contundente mensaje sobre la crisis de seguridad que enfrenta el Perú.

La marcha se realiza en medio de la conmoción por el asesinato de Paul Flores, ‘El Ruso’, vocalista de Armonía 10 y amigo cercano de la artista de género urbano. Recordemos que la rubia viajó a Piura para despedirse del músico y ahora se suma a la protesta para exigir justicia y medidas efectivas contra la delincuencia. Su decisión de portar un chaleco antibalas simboliza el temor creciente que sienten los ciudadanos, incluidos los artistas, quienes también han sido víctimas de extorsiones y amenazas.

Leslie Shaw enfatizó en sus redes que llevar esta prenda no es solo una medida de seguridad, sino una forma de evidenciar la gravedad de la crisis delictiva. En su cuenta de Instagram, compartió una imagen con el mensaje: “La nueva moda de mi país”, una frase que resuena con la indignación de muchos peruanos que ven cómo la violencia se ha convertido en una amenaza constante.

Leslie Shaw asistió con chaleco antibalas a la marcha contra la inseguridad. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, su presencia en la marcha no pasó desapercibida para las personas que asistieron, quienes no dudaron en grabarla y sacarle fotos por su llamativo look. Cabe precisar que en todo momento la artista estuvo acompañada por su equipo de seguridad.

La movilización de este 21 de marzo convocó a diversas figuras del entretenimiento, así como a ciudadanos de distintas regiones del país. La presencia de artistas como Shaw refuerza el llamado a las autoridades para que implementen acciones concretas que garanticen la seguridad de todos.

Otros artistas también asistieron y se retiraron rápido

Integrantes de diferentes agrupaciones de cumbia se hicieron presentes en la marcha nacional contra la inseguridad ciudadana. Cansado de las extorsiones y el asesinado de uno de los cantantes de Armonía 10, estos artistas se unieron para alzar su vos de protesta.

Por ello, integrantes de Corazón Serrano, Grupo 5, Hermanos Yaipén, entro otros, se hicieron presentes en los exteriores de la Plaza San Martín para exigir que las autoridades acaben con la ola de criminalidad que azota el país. Sin embargo, ellos solo habrían estado una hora con los manifestantes.

Artistas de cumbia asistieron a marcha contra la inseguridad ciudadana. (Foto: Captura de Canal N)

De acuerdo a diferentes usuarios de las redes sociales, los cantantes solo hicieron acto de presencia y caminaron una cuadra con los manifestantes, para luego encerrarse en una cochera del Centro de Lima y abandonar el lugar. Esto causó gran indignación entre las personas que presenciaron este momento.

Es así que se aglomeraron en la puerta del garaje y empezaron a realizar cánticos contra los artistas que decidieron irse temprano de la concentración. “Esto es una lucha, esto no es paseo”, empezaron a decir mientras esperaban alguna respuesta de los artistas que se encontraban encerrados.

"Esto es una lucha, esto no es paseo", gritan a viva voz los protestantes a los artistas que se quedaron en un garaje durante la marcha. X.com Lima Concern