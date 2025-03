Daniela Darcourt cuestiona a Grupo 5, Chechito y más artistas por reunirse con autoridades: “Juegan con ustedes”

Daniela Darcourt criticó foto de artistas en mesa de diálogo | América Hoy

La cantante de salsa Daniela Darcourt se mostró sorprendida al ver una fotografía de la participación de algunos artistas peruanos en una mesa de diálogo con autoridades del Estado, tras el asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, ocurrido a manos de sicarios. En la imagen, varios representantes de la industria musical, entre ellos La China de la Salsa y otros artistas de renombre, aparecen junto a la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez, y el director de la Dirincri, Marco Conde Cuéllar, discutiendo estrategias para enfrentar la creciente ola de criminalidad en el país.

En el programa ‘América Hoy’, Daniela Darcourt expresó su desacuerdo con la reunión y pidió a sus colegas reflexionar sobre su participación. La cantante reveló que, aunque ella también recibió una invitación a la mesa de diálogo, decidió rechazarla porque no quería estar del lado de las autoridades ni del Estado, sino de la población, que se alista a marchar este viernes 21 de marzo para exigir medidas contra la inseguridad.

“Eso es lo que nosotros (las orquestas de cumbia) hemos querido cancelar desde un primer momento. La posición de cada uno se respeta, todos somos adultos y si alguien comete un error, solamente es agachar la cabeza y ponerla en frente. Respeto la posición que las personas vayan a tomar, no solo conmigo, sino también con mis compañeros en general. Pueden decirnos lo que sea. Pero esa imagen que acaban de poner (de la reunión) es justamente lo que nosotros no hemos querido”, comentó Darcourt con visible incomodidad.

La cantante destacó que no se sentará con personas que considera responsables de la situación de inseguridad que vive el país. “Yo no me voy a sentar con ninguna autoridad. Tengo familia policía, tengo familia que trabaja honradamente y que viene siendo amenazada hace muchos años”, añadió, mostrando su total desacuerdo con la forma en que el gobierno está manejando la crisis de inseguridad.

Además, Darcourt hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en la marcha con responsabilidad y conciencia. “Lo único que le quiero pedir a la gente es que salga (a marchar) con mucha conciencia y con mucha responsabilidad. Habrá delincuentes disfrazados de gente pacífica. Lo que nosotros queremos es alzar la voz de protesta, no solamente salir en una foto”, explicó la cantante, reafirmando su postura de no involucrarse en políticas que, según ella, no han logrado ofrecer soluciones efectivas a los problemas de seguridad.

Daniela Darcourt no dudó en criticar a sus colegas que aceptaron asistir a la reunión con las autoridades. “Jamás me juntaré con nadie que esté matando a mi familia, a mi gente, a mi pueblo. Solamente quiero invitarles a mis compañeros que fueron parte de esta dichosa reunión a que reflexionen, que lo único que están haciendo es jugar con ustedes”, expresó, enfatizando que no aceptaba que los artistas fueran utilizados para desviar la atención sobre la verdadera problemática de la inseguridad en el país.

En la reunión en la Dirincri, además de La China de la Salsa, participaron Chechito, representantes de Orquesta Candela y Grupo 5, Estanis Mogollón y Armando Massé, quienes fueron convocados junto con Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso; y Marco Conde Cuéllar, director de la Dirincri, para evaluar las estrategias en busca de soluciones ante la crisis de seguridad.

Sin embargo, la presencia de estos artistas en este encuentro ha generado opiniones divididas, con algunos viendo la acción como un paso hacia el diálogo y otros considerándola una maniobra del gobierno para desviar la atención del verdadero problema.

