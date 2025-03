Pamela López confiesa llorando que su hija se alejó de ella por seguir con Christian Cueva: “La estaba perdiendo”

Pamela López contó que casi pierde a su hija mayor por perdonar a Christian Cueva | El Valor de la Verdad / Panamericana TV

El regreso de El Valor de la Verdad dejó impactantes revelaciones sobre la vida personal de Pamela López y Christian Cueva. Entre los momentos más emotivos del programa, la trujillana confesó que una de las decisiones que más lamenta es haber perdido la relación con su hija debido a su insistencia en mantener su matrimonio con el padre de sus hijos.

Beto Ortiz la confrontó con una de las preguntas más difíciles de la noche: “¿Tu hija se separó de ti por seguir con Christian Cueva?”. Con la voz entrecortada, Pamela confirmó la verdad de esta historia entre lágrimas.

Pamela López contó que casi pierde a su hija mayor por perdonar a Christian Cueva | El Valor de la Verdad / Panamericana TV

El mensaje que marcó la distancia

Pamela López relató que, cuando decidió continuar su relación con Cueva, su hija fue tajante y dejó en claro que no estaba dispuesta a seguir formando parte de esa dinámica. “Toma las decisiones que quieras por ti, pero conmigo no cuentes”, fue el mensaje que recibió de su hija.

La trujillana reconoció que, en ese momento, no dimensionó el impacto de su decisión ni la magnitud del dolor que le causó a su hija. “Ella fue bastante radical y en esa oportunidad cortó la relación conmigo. No me daba cuenta de que estaba perdiendo a una hija. Y eso es algo de lo que me arrepiento mucho”, confesó.

La distancia entre madre e hija se hizo cada vez más evidente. La joven decidió mudarse de ciudad y evitar cualquier contacto con su madre. “Ella estudiaba en Lima, pero tomó la decisión de mudarse a Trujillo. Yo estaba desesperada, la llamaba desde Suiza, le enviaba mensajes, pero no me contestaba. No respondía mis llamadas” relató Pamela, visiblemente afectada.

Pamela López contó que casi pierde a su hija mayor por perdonar a Christian Cueva | El Valor de la Verdad / Panamericana TV

El motivo detrás del alejamiento

La hija de Pamela López, Fabiana, también confirmó lo sucedido y explicó las razones de su drástica decisión. “En ese momento, todos lo tomaron como una decisión rebelde, pero yo, que he visto a mi mamá y he pasado días con Christian, estaba cansada de la manipulación que él tenía sobre ella”, declaró.

Según Fabiana, la relación entre su madre y el futbolista estaba marcada por el desgaste emocional y la baja autoestima de Pamela. “Él era terco y mi mamá tenía la autoestima por los suelos”, añadió.

Fabianna Lopez en ‘El Valor de la Verdad’ - Pamela López - En vivo - Panamericana TV.

La relación entre Cueva y Fabiana

Antes del distanciamiento, Pamela López aseguró que la relación entre Christian Cueva y su hija era buena. A pesar de no ser su padre biológico, Fabiana se preocupaba por él y lo ayudaba en diferentes aspectos. “Ella era la que más se preocupaba por él, la que le solucionaba muchas cosas, sobre todo en temas tecnológicos o favores”, mencionó.

“Él la conoció cuando tenía 8 años, era solo una niña”, explicó. Sin embargo, Pamela reconoció que, aunque Cueva trataba a Fabiana como una hija, nunca asumió un verdadero rol paternal. “Si bien es cierto, no se comportó como un padre en el sentido de guiarla o aconsejarla, sí existía una relación de cercanía entre ellos”, comentó.

Pamela López contó que casi pierde a su hija mayor por perdonar a Christian Cueva | El Valor de la Verdad / Panamericana TV

Un arrepentimiento que pesa

La confesión de Pamela López dejó en claro que una de sus mayores heridas es el distanciamiento con su hija. A lo largo del programa, reconoció que intentó darle una nueva oportunidad a su relación con Cueva bajo ciertas condiciones, como terapia y cambios en su estilo de vida. Sin embargo, en el proceso, no se dio cuenta de que estaba perdiendo lo más valioso para ella: su familia.

“Intenté dar una oportunidad bajo condiciones, con terapias, con una vida más espiritual, pero no me di cuenta de que estaba perdiendo a mi hija” relató.

La entrevista dejó en evidencia el precio que pagó por insistir en su matrimonio con el futbolista. Si bien logró cerrar un capítulo en su vida sentimental, aún queda pendiente la reconstrucción del vínculo con su hija, algo que Pamela espera poder lograr con el tiempo.

Pamela López contó que casi pierde a su hija mayor por perdonar a Christian Cueva | El Valor de la Verdad / Panamericana TV