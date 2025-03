La contundente respuesta de Pamela López sobre si aún ama a Christian Cueva y si fue el amor de su vida. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El regreso de El Valor de la Verdad estuvo marcado por las impactantes confesiones de Pamela López, esposa de Christian Cueva, quien se sentó en el temido sillón rojo para hablar sobre su relación con el futbolista. A medida que avanzaba el cuestionario, las preguntas se tornaron más personales y directas, hasta llegar a una que dejó en evidencia sus verdaderos sentimientos.

Inicialmente, Beto Ortiz le preguntó si Cueva había sido el amor de su vida, pero antes de que pudiera responder, su amiga la salvó utilizando el botón rojo, permitiéndole evitar la incómoda confesión. Sin embargo, el conductor lanzó una pregunta de reemplazo aún más reveladora: “¿Pamela López, aún amas a Cueva?”.

La respuesta de Pamela fue clara y contundente: “No”. El polígrafo confirmó que decía la verdad.

El fin de un amor marcado por la traición

Tras escuchar el veredicto del polígrafo, Pamela López explicó que su amor por Christian Cueva se había extinguido por completo debido a todo lo que vivió a su lado. “No hay forma de que yo pueda amar a esa persona”, declaró con firmeza.

Beto Ortiz no dejó pasar la oportunidad y le preguntó si se sentía aliviada al decirlo en público. Su respuesta no dejó dudas: “Claro que sí. Quería que todo el mundo lo supiera. No hay sentimientos de amor hacia él. Se acabaron”.

A lo largo del programa, Pamela compartió los momentos difíciles que atravesó en su matrimonio, marcados por engaños, infidelidades y constantes decepciones. Confesó que llegó a sufrir mucho, pero con el tiempo logró liberarse de ese dolor y dar vuelta a la página. “Pasé por mucho, sufrí demasiado, pero ahora me siento más tranquila. Me liberé”, afirmó.

La difícil decisión de cerrar un capítulo

La pregunta sobre si aún amaba a Cueva fue la número 20 en el cuestionario del programa. Luego de responderla, Pamela tuvo la opción de contestar una última pregunta para acceder a un premio mayor. Sin embargo, decidió retirarse del juego en ese punto, dejando en claro que había llegado hasta donde ella consideraba necesario.

Su decisión no pasó desapercibida, ya que evidenció que, si bien había contado mucho sobre su vida con el futbolista, había aspectos que prefería guardar para sí misma.

“Llegar a este punto de conocimiento personal ha sido difícil, pero hoy me siento fuerte. Sufrí mucho, pero ahora puedo decir que estoy tranquila”, expresó con seguridad.

Un capítulo cerrado para Pamela López

Las declaraciones de Pamela López en El Valor de la Verdad marcaron el cierre de una etapa dolorosa en su vida. Durante el programa, quedó claro que el amor que alguna vez sintió por Christian Cueva quedó en el pasado y que, pese a los años compartidos, su relación con él es parte de una historia que ya no tiene lugar en su presente.

El impacto de sus palabras ha generado diversas reacciones, pues su testimonio no solo confirma el fin de su vínculo sentimental con el futbolista, sino que también deja en evidencia el profundo daño que sufrió a lo largo de su relación.

Ahora, con la verdad expuesta, Pamela López se enfoca en seguir adelante sin ataduras emocionales con quien fue su esposo y padre de sus hijos.

