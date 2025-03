Beto Ortiz casi comete un grave error con Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’: “Habría sido horrible”

Beto Ortiz casi comete un grave error con Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’.

Beto Ortiz estuvo a punto de cometer un error garrafal en el primer programa de la nueva temporada de ‘El Valor de la Verdad’. En una reciente entrevista para ‘Todo se filtra’, el periodista confesó que, al momento de presentar a su primera invitada, Pamela López, casi la nombra con el apellido de Pamela Franco, lo que habría sido un gran desacierto considerando el contexto del programa.

“Tú sabes que cuando estaba presentándola, que es toda solemne, casi digo el otro apellido. Casi digo Franco. En ese momento, algo se me iluminó, pero casi le digo Pamela Franco, el apellido de la otra. ¿Te imaginas qué horrible habría sido?”, reveló Ortiz entre risas, dejando claro que, de haber cometido ese error, la situación habría sido incómoda para todos en el set.

Pamela López es la aún esposa del futbolista Christian Cueva y su participación en el programa generó gran expectativa, ya que prometió contar detalles inéditos sobre su tormentosa relación con el jugador. La emisión de su episodio está programada para este domingo 9 de marzo en Panamericana Televisión, donde se espera que revele información que podría remecer el mundo del espectáculo y el fútbol.

¿Cuánto cobró Pamela López por sentarse en ‘EVDLV’?

Uno de los temas más discutidos sobre el programa es si los invitados reciben un pago adicional por su participación. Beto Ortiz aclaró que los concursantes no reciben dinero extra, sino que solo se llevan el premio si logran responder correctamente todas las preguntas.

Las preguntas que responderá Pamela López en EVDLV. Panamericana TV

“El invitado cobra lo que gana”, afirmó el conductor, refiriéndose a la posibilidad de obtener los 50 mil soles que otorga el programa. “Si no gana nada, no se lleva nada. (¿Si hay un sueldo por estar allí?) No. Imagínate cuánto debería tener de presupuesto. El premio es de 50 mil soles, si los cuatro ganan, tendría que tener en la caja 200 mil soles. ¿Encima tengo que pagarles? No hay caja que aguante”, explicó.

Ortiz enfatizó que el formato del programa es un juego basado en la sinceridad de los invitados. “Todos quieren ganar, pero si quieres ganar, tienes que decir la verdad. No es un interrogatorio policial. Si un invitado no quiere hablar sobre algo, se puede conversar. No es un político que oculta información a la población. Es un juego, y funciona porque es un juego. No habría manera de pagarles por concursar, entonces todos vendrían si fuera por eso”, sostuvo el periodista.

El regreso de ‘El Valor de la Verdad’

En una reciente entrevista con Infobae Perú, Ortiz explicó cómo se concretó el regreso del icónico programa, cuya última emisión fue en 2019. La productora Infinito, dirigida por Susana Umbert, y Panamericana TV estuvieron detrás de la reactivación del formato.

“Hace tiempo queríamos retomarlo (con Susana Umbert), pero la última vez que lo hicimos fue en 2019, y luego me dediqué a la política. El año pasado hablamos varias veces sobre la posibilidad de hacerlo nuevamente, incluso por Internet. Estábamos casi decididos, Susana tiene el formato en el Perú, así que surgió esta propuesta de hacerlo en Panamericana”, explicó Ortiz.

Beto Ortiz devela cómo ‘El Valor de la Verdad’ llegó a Panamericana| Carlos Diaz - Infobae Perú

Luego de cerrar las negociaciones, se decidió iniciar la producción en 2025. “Ya estaba cansado de Willax TV y el periodismo político. Me emociona volver a este formato”, añadió.

¿Christian Cueva estará en ‘EVDLV’?

Uno de los rumores que circulan en torno al programa es si Christian Cueva, exesposo de Pamela López, aceptará sentarse en el sillón rojo para contar su versión de los hechos. En la entrevista con ‘Todo se filtra’, Ortiz reconoció que es poco probable que el futbolista acepte la invitación, sobre todo después de las revelaciones que hará su aún esposa.

“Eso es más difícil. Luego de lo que diga Pamela López el domingo, lo veo improbable”, respondió. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad en caso Cueva decida enfrentar el polígrafo: “Excepto que tenga unas agallas considerables, no creo”, añadió el periodista.

Otro detalle que ha generado interés es la supuesta existencia de conversaciones entre Christian Cueva y Melissa Klug, las cuales Pamela López estaría dispuesta a mostrar en su participación en el programa. “Pamela presentará chats extensos entre Cueva y Klug”, adelantó Ortiz, lo que aumentó aún más la expectativa del público.

Beto Ortiz revela quiénes serán los próximos participantes de ‘El Valor de la Verdad’ | Carlos Diaz - Infobae Perú

¿Quiénes serán los próximos invitados a ‘EVDLV’?

En el noticiero de Panamericana, Ortiz adelantó que esta nueva temporada contará con invitados del mundo del espectáculo, el fútbol y la política, tal como en ediciones anteriores. Además, manifestó su interés en contar con futbolistas de renombre como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

“Los invitados ideales no son los políticos, sería fantástico tener a futbolistas como Guerrero, Farfán y Cueva”, comentó Ortiz. Con esta declaración, dejó claro que busca incluir figuras que generen gran impacto en la audiencia y que puedan ofrecer testimonios reveladores. Aunque afirmó que no invitaría a Fiorella Retiz porque tiene “códigos” con sus amigos, como Aldo Miyashiro.