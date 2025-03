Beto Ortiz expone quienes serán los participantes de ‘El Valor de la Verdad’: “Hay una lista”

Las preguntas que responderá Pamela López en EVDLV. Panamericana TV

El domingo 9 de marzo se estrena una nueva edición de ‘El Valor de la Verdad’, el icónico programa de Beto Ortiz, que vuelve a la pantalla chica después de 6 años de ausencia. El periodista se encuentra emocionado por esta vuelta, pues su espacio ha servido para que más de uno exponga pasajes desconocidos de su vida frente a un polígrafo.

Es así que, con el adelanto de la aparición de Pamela López como la primera invitada al programa, más de uno se ha cuestionado quiénes serían los siguientes participantes para poder llevarse los 50 mil soles de premio. Respecto a ese tema, Beto Ortiz conversó con Infobae Perú y reveló que lo mejor de esta vuelva de ‘El Valor de la Verdad’ serán sus invitados.

Al respecto, sorprendió al revelar que todos los participantes serán nuevos y que tiene en la mira a diversas figuras, de diversos ámbitos de trabajo. Resaltó que no solo los faranduleros revelarán sus secretos, sino que también cantantes o hasta políticos.

Beto Ortiz expone los invitados que tendrá en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ | Carlos Diaz/ Infobae Perú

“Todos los invitados nuevos. En los seis años que no ha estado El Valor de la Verdad, han aparecido en escena decenas de personajes que no existían. No solo las Pamelas y los Christian, sino también los “guerreritos”, las cantantes de cumbia y muchos futbolistas, también, aparte de los políticos, que también serán invitados en algún momento”, mencionó.

Por otro lado, confesó que existe una lista de convocados que están listos para sentarse y responder las preguntas ante el polígrafo. Mencionó que este es el trabajo más complicado de hacer, pero su producción ha logrado convencer a diversos personajes. Aunque prefirió no decir nombres, confirmó que hay un número importante de figuras que darán de qué hablar durante estas semanas.

“Hay una lista de conversados. (...) Esa es la parte más difícil del programa, con justa razón la gente le tiene miedo al valor de la verdad y convencerlos de sentarse en el sillón rojo es una ardua tarea. De hecho mi productor y todo el equipo se han dedicado a eso desde enero, han sido semanas de reuniones hasta conseguir obtener una lista suficiente de personajes que nos asegure poder grabar todas las semanas”, sentenció a Infobae Perú.

¿Cuánto cobró Pamela López por ir a ‘El Valor de la Verdad’?

Beto Ortiz fue tajante al confirmar que el invitado no cobra un monto por aceptar sentarse en el programa, sino que su pago se da con lo que gane respondiendo las preguntas. “El invitado cobra lo que gana”, señaló a Infobae Perú.

Sobre Pamela López, mencionó que ella se llevará lo que logre obtener respondiendo con la verdad ante el polígrafo. Además, explicó la razón de esta decisión, que se debe a que los presupuestos por programa serían altos, en caso de pagarle adicional a cada participante.

“La primera invitada se lleva lo que gana, al igual que la última. Si no gana nada, no se lleva nada. El premio es de 50 mil soles, así que si tuviera que pagarles por participar, tendría que tener al menos 200,000 soles disponibles. No, no hay dinero extra para pagarles solo por estar allí”, explicó.

Pamela López

Finalmente, aseguró que si los invitados tuvieran un pago previo solo por sentarse en el programa, no sería un juego justo ni funcionaría como se debe. “Todos quieren ganar, pero si quieres ganar, tienes que decir la verdad. No es un interrogatorio policial. Si un invitado no quiere hablar sobre algo, lo puede decir. No es un político que oculta información a la población. Esto es un juego, y funciona porque es un juego. Si pagáramos a los concursantes, todos vendrían solo por el dinero, y eso no sería lo mismo”, mencionó.