Beto Ortiz no invitaría a Fiorella Retiz a ‘El Valor de la Verdad’ por esta razón: “Tengo códigos con mis amigos”

Beto Ortiz no invitaría a Fiorella Retiz a ‘El Valor de la Verdad’ por esta razón. Captura de YouTube: Ouke - Carlos Orosco

La vuelta de ‘El Valor de la Verdad’ ha causado gran expectación entre los televidentes, sobre todo porque se estrena este domingo 9 de marzo, después de seis años de ausencia. El icónico programa de Beto Ortiz regresa con todo, para ofrecer una nueva edición donde los invitados se someterán al polígrafo, revelando secretos y pasajes ocultos de sus vidas.

Sin embargo, en una reciente entrevista, Beto Ortiz dejó en claro que hay una persona que, bajo ninguna circunstancia, sería invitada a sentarse en el sillón rojo del programa: Fiorella Retiz.

El motivo detrás de la decisión de no invitar a Fiorella Retiz

En una charla para el programa ‘Ouke’ de Carlos Orozco, Beto Ortiz fue consultado por la posibilidad de tener a Fiorella Retiz como invitada en ‘El Valor de la Verdad’. El periodista y conductor, quien mantiene una estrecha relación de amistad con Aldo Miyashiro, fue claro al decir que no consideraría invitarla debido al escandaloso ampay protagonizado por Retiz y su amigo Aldo.

“Lo que pasa es que mira, hay códigos. Me río porque yo no sé si haría ese programa, probablemente me reemplace a Ricardo Morán…”, expresó Beto en tono jocoso, mostrando que la situación no era algo que tomara a la ligera.

Luego, de manera tajante, el conductor afirmó que existen ciertos límites y principios de amistad que no pueden ser cruzados. “Tampoco puede ser todo vale. Yo creo que algún mínimo de límite tienes que poner. O sea, Fiorella Retiz, desde acá le voy avisando a mi producción que next”, dijo.

Beto destacó que, como amigo de Aldo Miyashiro, su lealtad con él es prioritaria, y que tener a Fiorella en el programa implicaría hablar constantemente sobre su amigo, algo que no le resulta cómodo.

“Yo no la conozco y tendría que hablar permanentemente con mi amigo (Aldo Miyashiro) y prefiero que no. Así de objetivo soy… Los monstruos tenemos amigos, son pocos, así que hay que cuidarlos”, explicó Beto, mostrando su firme postura sobre no mezclar su trabajo con su círculo cercano de amistades.

¿Quiénes serían los nuevos participantes del ‘El Valor de la Verdad’?

Beto Ortiz también habló sobre el regreso de ‘El Valor de la Verdad’, revelando algunos detalles interesantes sobre los nuevos invitados que se sentarán en el sillón rojo. Durante una entrevista con Infobae Perú, el periodista adelantó que todos los participantes de esta nueva edición serán personas nuevas para el programa, algo que le da un toque renovador y dinámico al espacio.

“Todos los invitados nuevos. En los seis años que no ha estado El Valor de la Verdad, han aparecido en escena decenas de personajes que no existían. No solo las Pamelas y los Christian, sino también los ‘guerreritos’, las cantantes de cumbia y muchos futbolistas, también, aparte de los políticos, que también serán invitados en algún momento”, reveló Beto.

Sin embargo, el periodista también señaló que la parte más difícil de hacer el programa es convencer a los invitados a someterse al polígrafo, ya que no todos están dispuestos a revelar aspectos personales ante las cámaras.

“Hay una lista de conversados. Esa es la parte más difícil del programa, con justa razón la gente le tiene miedo al valor de la verdad, y convencerlos de sentarse en el sillón rojo es una ardua tarea”, comentó, destacando que su equipo de producción ha trabajado arduamente desde enero para conseguir una lista de personajes que asegure grabaciones semanales.

Beto Ortiz revela por qué ‘El Valor de la Verdad’ no se emitirá los sábados: “Quiero competir con los dominicales”

¿Cuánto cobrarán los participantes?

En cuanto al aspecto económico del programa, Beto Ortiz también fue tajante en aclarar cómo se maneja el pago de los invitados. A diferencia de otros programas donde los participantes pueden recibir un pago fijo por su participación, en El Valor de la Verdad, los invitados no reciben un monto por sentarse en el sillón rojo.

“El invitado cobra lo que gana”, afirmó Beto, dejando en claro que el pago depende de lo que cada persona pueda obtener al responder las preguntas del polígrafo.

Este modelo, que da pie a que los invitados tengan la oportunidad de ganar dinero según sus respuestas, es parte de la esencia de El Valor de la Verdad, un programa que siempre ha sido conocido por su formato único y desafiante, en el que la honestidad (o falta de ella) tiene un precio.

Conoce quién será el segundo invitado a 'El Valor de la Verdad'. (Foto: Captura de TV)