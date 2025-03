Beto Ortiz en Infobae Perú: lo que le propuso Andrés Hurtado antes de ir preso, políticos en el polígrafo y la causa de su renuncia a Willax

Beto Ortiz, periodista, vuelve a la TV con El valor de la verdad. Foto: Carlos Díaz/Infobae Perú

Fue una tarde de 2021. El periodista Beto Ortiz recuerda que Carla García, una de sus mejores amigas, lo invitó a almorzar y le dijo: “Ya le rogué a una persona que no vuelva al Perú y no me hizo caso; ahora te ruego que te vayas”. Le entregó un boleto de avión para ese mismo día. “Y me fui con lo que tenía puesto”, dice ahora, cuatro años después, mientras se sirve jugo en un restaurante de San Isidro.

Desde su exilio en México hasta la fecha hay, entre otras cosas, un presidente encarcelado (Pedro Castillo, por el que se fue), un programa desaparecido que condujo a distancia, una veintena de denuncias en su contra, un amigo procesado por una trama corrupta, una figura televisiva caída en desgracia por una entrevista difundida en su programa, una aparente red de prostitución destapada por su programa y una renuncia que dio paso a la propuesta para regresar a la conducción de ‘El valor de la verdad’, el espacio que lo encumbró en el rating años atrás.

El formato inicialmente estaba ideado para ser transmitido por Internet, pero luego de negociaciones, la productora consiguió un espacio en Panamericana TV, donde se emitirá desde este domingo 9 de marzo. Beto Ortiz, el reportero rebelde, está de vuelta. Ha dejado a la coyuntura para adentrarse en la intimidad de quienes se sentarán en su famoso y temido sillón rojo, al que le había prendido fuego en 2016, tres años antes de volver con una nueva temporada por Latina.

Su primera invitada, Pamela López, expondrá hechos de violencia perpetrados por el futbolista Christian Cueva. Los adelantos ya han causado revuelo, aunque garantiza más revelaciones. Al menos una veintena de personajes ya han pasado la prueba del polígrafo, incluido rostros políticos que podrían aparecer en la carrera electoral de 2026.

Hoy empezó el juicio contra Pedro Castillo. ¿Qué te ha generado verlo en el banquillo considerando que te fuiste por él?

No suelo celebrar que la gente vaya a prisión, salvo que se trate de asesinos sanguinarios o de criminales indefendibles. Yo tendría que celebrar que Castillo esté preso y que se demoren tanto en juzgarlo, pero la verdad es que siempre he lamentado la lentitud de la justicia y muchas veces la torpeza. Creo que él cometió graves delitos y debe ser juzgado, pero no hay derecho a que una persona esté presa sin juicio, como es probablemente el caso de las tres cuartas partes de los presos en el Perú.

¿Te fuiste para preservarte?

Me fui porque tenía ocho procesos judiciales interpuestos por abogados del entorno de Castillo. No había posibilidad de que los gane. Obviamente, iba a terminar o preso. Entonces, en ese momento, Carla García me invitó a almorzar y me dio el pasaje para esa noche.

¿Fue tu segundo exilio?

Sí, aunque el exilio mexicano se diferencia fundamentalmente en que tenía trabajo, en que podía ir a hacer mi programa allá, en que no estaba en la bancarrota, ni económica, ni emocional, ni psiquiátricamente. Entonces, claro, la situación era mejor, pero creo que fue una buena decisión escuchar el consejo de Carla e irme así de la nada, porque efectivamente perdí algunos de los juicios. Y si bien es cierto, no me mandaron preso, que es lo que querían, muy probablemente si yo hubiera estado acá la cosa hubiera sido distinta.

¿Qué estabas haciendo en México cuando ocurrió el intento de golpe?

Paseando a mi perro como todos los días. Volví a casa y celebré porque yo ya me había estado haciendo la idea de que me iba a quedar cinco años allá. Lo que celebré fue su torpeza. He sido buena gente a la hora que me has preguntado por su prisión, pero tampoco soy idiota. O sea, evidentemente, Castillo fue un tonto, un engaño, un aborto. Una especie de monigote que otros usaron y cuando ya no sirvió lo botaron a la basura, que es donde está ahora.

Mauricio Fernandini, tu amigo, estuvo implicado en una trama de corrupción orquestada en ese Gobierno…

Lo que hizo Mauricio es un delito. Yo no le quito gravedad ni lo disculpo, pero me parece que en el momento se aprovechó de su condición de persona mediática para cargar sobre él todo el peso del escándalo de corrupción de Marka Group. El pez gordo de la historia no era él. Los verdaderos corruptos que están fuera del país, que digitaron todo este tinglado de corrupción, la libraron. Al final, la verdad cae por su propio peso. La investigación continúa y la señora Sada Goray ha declarado extensamente a la Fiscalía. Lo ha contado todo. Entonces, ahora vamos a saber quiénes eran los verdaderos grandes corruptos que estaban detrás de esta historia

¿Cuántas veces te has reunido con Mauricio?

Muchísimas, pero no hay necesidad de que hablemos de lo que pasó en la cárcel. Me ha contado cosas trágicas o algunas tragicómicas, pero creo que soy el menos indicado para estigmatizar o tachar a una persona porque ha estado en la cárcel. Yo voy a la cárcel todas las semanas. Probablemente, tengo más horas en la cárcel que Mauricio.

La entrevista a Andrés Hurtado

¿Cómo contactaste a Andrés Hurtado para esa entrevista que lo hundió para siempre?

Nosotros habíamos sido muy críticos con él a partir de su extraña metamorfosis en operador político. Me parecía una cosa totalmente extraña, pero todos lo tomaron como una cosa colorida, folclórica. Empecé a observar que los programas iban políticos, que él se iba metiendo en cuestiones de Estado. Y de pronto ocurre lo de los niños con cáncer. Me dediqué varias semanas al tema. Y me mandaban emisarios que decían ‘oye, suéltalo, está deprimido’. Y en más de una oportunidad, mi productor me decía, ‘¿por qué no lo traemos?’. Y yo decía no, porque de verdad me parecía detestable. Cuando se acababan mis vacaciones, llamo a mi productor y le digo: vamos a pensar en alguien distinto. Me propuso a Christian Cueva. Trató, no se pudo, y le dije, ‘Chibolín’. Se rio. Le dije: ¿Qué puede salir mal?

¿Tu productor fue a reunirse con él?

Sí, en el famoso depa del malecón. Le planteó que la entrevista sería sobre temas políticos. Hicimos una videollamada luego.

¿Y qué te preguntó en esa videollamada?

De qué temas íbamos a hablar. Me dijo: está bien, pero no me saques conejos del sombrero. Según contaría después, sus amigos lo llamaron a persuadirlo, exigirle, rogarle que no fuera al programa.

¿Qué pasó después de esa entrevista?

Nos tomamos fotos. Estaban algunas personas que le habían acompañado, entre ellas su productor, que sí estaba con cara de autogol, pero las otras personas, que eran dos o tres, estaban fresh. Andrés hizo que nos tomaran fotos y luego me dijo ‘este año cumplo 10 años de programa y mi madrina va a ser Magaly (Medina), ¿tú aceptarías ser el padrino?‘. Y le dije que lo conversáramos. Después pasó lo que todos ya sabemos.

Ahora que lo ves ahí preso...

No lo veo porque no he ido a visitarlo.

En la tele, digo… ¿Qué te genera?

No hay ninguna diferencia entre ver a Andrés o a cualquier otra persona privada de su libertad.

Sobre su renuncia en Willax

Tu programa sacó a la luz la red de prostitución en el Congreso antes de salir del aire…

Cuando un programa se termina, o lo cierran, o lo sacan del aire, siempre hay una razón oficial que se menciona en los medios, y otra que es la verdadera razón. ¿No será que el gobierno tiene un pacto con el Congreso para durar y un pacto con algunos medios de derecha? Fíjate lo que pasó después del allanamiento al ministro Juan José Santiváñez. ¿Qué hace el Congreso? Lo blinda. ¿Qué hacen los medios de derecha? Se ponen del lado de Dina Boluarte y dicen ‘firmes contra los caviares’. Yo vengo de ese canal que puso de moda la palabreja. Estaba harto de esa polarización, porque cualquier simplificación de ese nivel es estúpida. No puedes llevar el análisis político a ese nivel.

¿Entonces crees que esa denuncia te…?

Yo creo que la apurada decisión de que me fuera obedece a esa denuncia. ¿Por qué me parece raro? Porque yo ya le había dicho al dueño del canal que me iba el 17 de enero, según mi contrato. No había ninguna razón para pedirme que me fuera en ese momento. ¿Por qué tan apurados?

Acabo de recordar que sacaste un video inédito de cómo quedó el carro donde Andrea Vidal fue abatida.

Ángel Chanta hizo una investigación muy rigurosa durante varias semanas. Y la verdad es que, al principio, me parecía demasiado sórdida para ser cierta. Le pedí que siguiera investigando. Trágicamente, tuvo que ocurrir el asesinato de esta pobre chica para que fuera obvio lo que estaba pasando. Esta es la evidencia de que el Congreso se ha convertido en un foco infeccioso, una guarida de hampones. Y entonces, cuando lo demuestras, cuando lo sacas a la luz, se acaba tu programa.

Vuelves con ‘El Valor de la verdad’. Tu primera invitada hablará sobre violencia machista…

Muchas chicas que han participado en programas como ‘Esto es guerra’ o ‘Combate’, e incluso mujeres mayores como Lucía de la Cruz, Monique Pardo o Susy Díaz, han tenido historias de agresión espantosas. Esos relatos eran espeluznantes, historias de tortura, aborto, violación, situaciones horrendas que esas mujeres compartieron. Mujeres famosas, queridas y respetadas, contaron estas experiencias. La conclusión automática fue: si esto les sucede a las famosas, ¿qué les ocurrirá a las personas comunes, a aquellas que están en sus casas sin quien las defienda?

Has dicho que hay una lista de 20 personas que ya han sido contactadas, ¿hay políticos?

Sí, algunos ya han pasado el polígrafo.

¿Conocidos?

Bueno, la condición es esa.

¿Y volverás a hacer programas sobre política?

Por ahora no, joven.