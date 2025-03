Beto Ortiz responde cuánto cobró Pamela López para sentarse en sillón de ‘El Valor de la Verdad’

Pamela López revela nuevas conversaciones entre Melissa Klug y Christian Cueva. Panamericana TV.

En una reciente entrevista con Infobae Perú, Beto Ortiz habló sobre el regreso del popular programa ‘El valor de la verdad’ y la participación de famosos como Pamela López, quien se convirtió en una de las primeras invitadas de la nueva temporada. El conductor explicó cómo fue la vuelta del formato a la televisión, la logística detrás de la selección de los invitados y, lo más importante, cuál es el incentivo económico que reciben los concursantes para aceptar sentarse en el sillón rojo.

El regreso de ‘El valor de la verdad’ se concretó después de varias conversaciones entre Beto Ortiz, la productora Infinito, dirigida por Susana Umbert, y Panamericana TV. Después de su última emisión en 2019, muchos pensaron que el programa, que puso a figuras públicas a responder preguntas íntimas frente a un polígrafo, había llegado a su fin. Sin embargo, el equipo de producción comenzó a discutir la posibilidad de revivirlo, esta vez con un enfoque más moderno, incluso considerando una versión por Internet.

“Hace tiempo queríamos retomarlo (con Susana Umbert), pero la última vez que lo hicimos fue en 2019, y luego me dediqué a la política. El año pasado hablamos varias veces sobre la posibilidad de hacerlo nuevamente, incluso por Internet. Estábamos casi decididos, Susana tiene el formato en el Perú, así que surgió esta propuesta de hacerlo en Panamericana”, explicó el conductor de TV a Infobae Perú.

Después de las respectivas negociaciones, Umbert le comunicó que empezarían con la realización del programa el 2025. Hecho que le causó muy emoción, pues ya estaba cansado de Willax TV y el periodismo político.

Beto Ortiz regresa con ‘El Valor de la Verdad’

La selección de invitados

A lo largo de los años, los personajes que se han sentado en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ han sido muy diversos. Beto Ortiz destacó que, aunque el programa mantiene su estructura original, los invitados han cambiado, resaltando los nuevos personajes que han surgido en todos estos años, desde figuras de la farándula peruana, como futbolistas y cantantes de cumbia, además de políticos.

El conductor mencionó que el trabajo de su equipo de producción, liderado por Martín Suyón, fue arduo para conseguir una lista suficiente de invitados dispuestos a enfrentarse al polígrafo. Según Ortiz, convencer a los invitados de participar en el programa sigue siendo un reto.

“Esa es la parte más difícil del programa. Con justa razón, la gente le tiene miedo a ‘El valor de la verdad’. Convencerlos de sentarse en el sillón rojo es una tarea ardua. De hecho, mi productor Martín Suyón y todo el equipo han trabajado en eso desde enero. Han sido semanas y meses de reuniones hasta conseguir una lista suficiente de personajes que nos asegure poder grabar todas las semanas”, señaló.

Beto Ortiz vuelve con El Valor de la Verdad en Panamericana, desde el 9 de marzo.

¿Cuánto cobró Pamela López, la primera invitada?

Una de las preguntas más frecuentes por los seguidores del programa es sobre si los participantes del programa reciben algún tipo de pago por su presencia en el show. Beto Ortiz aclaró de manera tajante que los invitados no reciben dinero extra por participar en ‘El valor de la verdad’.

“El invitado cobra lo que gana”, explicó el conductor, haciendo referencia al premio de 50 mil soles que el concursante puede llevarse si responde correctamente todas las preguntas.

“La primera invitada se lleva lo que gana, al igual que la última. Si no gana nada, no se lleva nada. El premio es de 50 mil soles, así que si tuviera que pagarles por participar, tendría que tener al menos 200,000 soles disponibles. No, no hay dinero extra para pagarles solo por estar allí”, indicó.

El periodista aclaró que el formato de ‘El valor de la verdad’ se basa en la idea de que los invitados deben ser sinceros para ganar. “Todos quieren ganar, pero si quieres ganar, tienes que decir la verdad. No es un interrogatorio policial. Si un invitado no quiere hablar sobre algo, lo puede decir. No es un político que oculta información a la población. Esto es un juego, y funciona porque es un juego. Si pagáramos a los concursantes, todos vendrían solo por el dinero, y eso no sería lo mismo”, explicó.

Beto Ortiz responde cuánto cobró Pamela López para ser parte de El Valor de la Verdad. Panamericana TV

Respecto a Pamela López y cómo logró su producción que sea parte del programa, Beto Ortiz señaló que no participó en esa parte. “Trato de saber lo menos posible, porque si no, se volvería muy rutinario y predecible para mí grabarlo”, dijo.

“Al principio, cuando no dominaba el formato, quería saber qué preguntas había respondido bien o en cuáles había mentido. Incluso, veía los cuestionarios del polígrafo. Sabía en cuál había mentido y en cuál no, pero me di cuenta de que eso le quitaba la emoción. Para mí es mucho más adrenalínico manejar el programa sin saber demasiado. Trato de no saber nada para ponerme en el lugar del espectador y sorprenderme, conmoverme, indignarme y divertirme con lo que el invitado tiene para decir. Si leo todas las entrevistas o veo las grabaciones del polígrafo, ya sé todo, y no tiene gracia. No pregunto los nombres de los invitados, aunque los escucho por allí, pero ni siquiera indago más”, detalló.

Pamela López es la primera invitada de 'El Valor de la Verdad' de este 2025. (Foto: Captura de TV)