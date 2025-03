Examen de San Marcos 2025-II: link para conocer los resultados de la prueba de admisión de la Decana de América

Familiares esperan a que los postulantes finalicen el examen de admisión 2025-II de la UNMSM. Foto: Paula Elizalde

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos reunió a miles de postulantes que esperan obtener una plaza en la Decana de América. Desde las 6:00 a.m. del 1 de marzo, la ciudad universitaria recibió a sus futuros estudiantes, estos han realizado una de las evaluaciones más exigentes del país y están a la espera de los resultados.

Los postulantes, padres e interesados pueden acceder al siguiente link para conocer los nombres y apellidos de los nuevos alumnos de la UNMSM. La Oficina Central de Admisión (OCA) publica en su sitio web los puntajes oficiales y el estatus de postulación de cada uno de los que rindieron la prueba.

Estos son los pasos para acceder a los resultados del examen de admisión 2025-II del sábado 1 de marzo:

Ingresa a la plataforma oficial haciendo click a este enlace

Selecciona la opción “Resultados 2025-II”

Descarga la lista de resultados e ingresantes

Selecciona el número de DNI o código de postulante

Revisa el estado de postulación

Postulantes son ayudados por personal de la UNMSM antes de rendir su examen de admisión. (Foto: UNMSM)

La enorme cantidad de interesados por conocer los resultados podría saturar el sitio web. Se espera que durante las próximas horas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos atienda los problemas técnicos.

Durante las tarde y noche del 1 de marzo se podrán conocer a los nuevos integrantes de las siguientes carreras:

Facultad de Ciencias económicas y de la gestión

Administración

Administración de turismo

Administración de negocios internacionales

Administración de la gastronomía

Administración marítima y portuaria

Marketing

Contabilidad

Gestión tributaria

Auditoría empresarial y del sector público

Presupuesto y finanzas públicas

Criminalística financiera forense

Economía

Economía pública

Economía internacional

Los postulantes a la UNMSM no pueden vestir determinadas prendas durante el examen de admisión. (Foto: Andina)

Facultad de Humanidades y ciencias jurídicas y sociales

Derecho

Ciencia política

Literatura

Filosofía

Lingüística

Comunicación social

Arte

Bibliotecología y ciencias de la información

Danza

Conservación y restauración

Lengua, traducción e interpretación

Educación inicial

Educación primaria

Educación secundaria

Educación física

Historia

Sociología

Antropología

Arqueología

Trabajo social

Geografía

Quedaron fuera

Los primeros en no lograr un cupo fueron aquellos que llegaron a la UNMSM pasadas las 8:30 a.m. A esa hora la institución procedió a cerrar sus puertas e iniciar la evaluación. Un joven no fue permitido ingresar porque olvidó su Documento Nacional de Identidad (DNI), el único medio para corroborar que quien ha asistido a la prueba es el verdadero postulante. “Perdónenme, papás”, dijo entre lágrimas.

Un estudiante que reside en Ate llegó a la UNMSM poco después de las 8:30 a.m., hora de cierre de puertas. (Video: Infobae/Paula Elizalde)

Pocos minutos antes del cierre, varios estudiantes corrían alrededor de la universidad intentando ingresar a tiempo. Entre ellos, un joven vestido con un polo negro llamó la atención al correr con la mano en el pecho. A pesar de su esfuerzo, llegó después de las 8:30 a.m., encontrando las rejas cerradas y a un grupo de policías que le impidieron el acceso. El postulante, quien reside en Ate, explicó que se había levantado a las 5:00 a.m., pero la distancia entre el Cercado de Lima y su domicilio le impidió llegar a tiempo.

Aspiraba a ingresar a la carrera de Administración Marítima y Portuaria y mencionó que casi sufrió un accidente camino a la universidad debido a sus problemas cardíacos. A pesar de su condición, corrió para llegar a tiempo, recordando que en procesos anteriores se ofrecía un tiempo de tolerancia, lo cual fue desmentido por los representantes de la universidad.

Postulante con problemas del corazón fue impedido de ingresar a la UNMSM. (Foto: Infobae/Paula Elizalde)

Costo del examen

Los costos para rendir el examen de admisión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) varían según el tipo de institución educativa de procedencia del postulante:

Instituciones Educativas Públicas: S/ 400.

Colegios Parroquiales: S/ 800.

Colegios Particulares: S/ 800.

Estos precios fueron establecidos para el proceso de admisión 2024-I. Además, el costo para participar en el simulacro de admisión presencial se incrementó de S/ 60 a S/ 100. Es importante destacar que, a partir del proceso de admisión 2024-I, la UNMSM distingue entre colegios parroquiales sin fines de lucro y colegios privados con fines de lucro para determinar las tarifas correspondientes.