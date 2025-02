‘Canchita’ Centeno pide reconciliación entre Melissa Klug y Evelyn Vela: “Ambas son mis amigas”. (Composición: IG)

Fuertes declaraciones. ‘Canchita’ Centeno ha manifestado su deseo de que sus amigas Melissa Klug y Evelyn Vela puedan superar sus diferencias y retomar su amistad. En recientes declaraciones a un medio conocido, la humorista aseguró que ambas son personas muy importantes en su vida y que su bienestar es fundamental para ella.

“Ambas son mis amigas y lo que les dé paz y felicidad a mis amigas, me la dan a mí también”, afirmó, dejando en claro su apoyo incondicional a ambas. Asimismo, expresó su esperanza de que la situación pueda resolverse y, de ser posible, que vuelvan a ser tan cercanas como antes. “Espero que se solucione todo, siempre les desearé lo mejor juntas o por separado”, agregó a Trome.

Sin embargo, también reconoció que la decisión final depende exclusivamente de Klug y Vela. “Pero ya depende de las protagonistas. Lo demás queda en buenos deseos”, puntualizó, dando a entender que su rol es solo el de brindarles su apoyo sin intervenir en la resolución del conflicto.

¿Melissa Klug se lanza al rubro de las importaciones? y mostró costoso container. (Captura: IG)

‘Canchita’ se mantiene como un apoyo constante para ambas, deseando siempre lo mejor para ellas y enfocándose en sus propios proyectos profesionales que siguen marcando su trayectoria en la escena cultural del país.

Mientras aboga por la reconciliación de sus amigas, ‘Canchita’ Centeno sigue desarrollando nuevos proyectos profesionales. Recientemente, anunció el lanzamiento de su canal de YouTube, donde combinará humor con cocina, una propuesta que ha despertado gran expectativa entre sus seguidores.

Además de su incursión en el ámbito digital, ‘Canchita’ continúa con su exitosa carrera en los medios tradicionales. Actualmente, lidera la sintonía en Radiomar 106.3 FM con su programa “Salsa como Cancha”, en el que comparte su pasión por la música y el entretenimiento con una audiencia fiel.

Evelyn Vela vuelve a arremeter contra Melissa Klug. (Composición: IG)

¿Qué pasó entre Evelyn Vela y Melissa Klug?

La amistad entre Melissa Klug y Evelyn Vela ha sido un tema de interés en los últimos meses debido a su distanciamiento. Según versiones difundidas en medios locales, la separación entre ambas podría estar relacionada con situaciones que involucran a sus hijas. Melissa Klug mencionó que su alejamiento de Evelyn Vela se debe a un incidente específico. “Para cerrar el tema, Evelyn Vela, fue por lo que le hizo su hija a mi hija, y ella sabe perfectamente qué pasó”, declaró en una entrevista.

Por su parte, Evelyn ofreció una versión diferente sobre la causa del distanciamiento. Según sus declaraciones, la separación se originó debido a la falta de apoyo por parte de Klug cuando fue vinculada sentimentalmente con el futbolista Christian Cueva. “Yo no me he peleado con nadie, ella se ha distanciado de mí”, afirmó Vela, sugiriendo que Klug se resintió por no haber sido defendida en dicho contexto.

Este intercambio de declaraciones ha generado polémica y ha llevado a que ambas se cuestionen mutuamente en los medios. Evelyn Vela, en una entrevista reciente, puso en duda la notoriedad de Klug en la televisión, afirmando: “Yo tengo veinte años en televisión y he trabajado en varios programas. Ella, ¿por qué o quién se hizo conocida? Ja, ja, ja”.

Hace poco, la empresaria Melissa Klug dio su versión de los hechos, afirmando categóricamente que nunca existió una relación que fuera más allá de la amistad con Christian Cueva. La empresaria explicó que los mensajes intercambiados con el futbolista se produjeron en un contexto estrictamente amistoso, sin ninguna intención romántica o indebida.

Melissa Klug también aclaró que decidió cortar todo contacto cuando Pamela López le hizo saber su molestia “Ahora entiendo que lo que para mí era un juego, para la otra parte era coqueteo, y por eso corté todo cuando la señora me expresó su incomodidad”, dijo la empresaria a diario Trome.

Melissa Klug . (Composición: Infobae)